Sitúan a Endrick en la Premier League: este entrenador español le reclama para su proyecto

Endrick vuelve a estudiar una salida en el mercado invernal ante la falta de oportunidades en el Real Madrid en los primeros compases de la temporada. El brasileño, que ya se marchó cedido al Olympique de Lyon en el mismo tramo de la pasada campaña, valoraría varias opciones para repetir esta fórmula. El conjunto francés es uno de los candidatos, aunque Roma y Aston Villa parten con ventaja por el hecho de disputar la fase de liga de la Champions League.

José Mourinho ya le adelantó al ex de Palmeiras durante la pretemporada que no tendría muchas oportunidades en el conjunto blanco. Además de las titularidades indiscutibles de Kylian Mbappé y Vinicius Junior, futbolistas como Brahim, Arda Güler (en la posición de extremo derecho) y los recién llegados Carlos Espí y Yan Diomandé partían con ventaja respecto a Endrick. Pese a esta advertencia, el carioca trató de ganarse un hueco en los planes del técnico.

Tras regresar del Mundial, inició a buen nivel la preparación; destacando su gol en el debut ante la Fiorentina. Sin embargo, como ya sucedió en el inicio de la etapa de Xabi Alonso, una lesión frenó sus posibilidades. En aquella ocasión, ante su baja, emergió la figura de Gonzalo García en el Mundial de Clubes. En este inició de temporada ha sido Carlos Espí el que se ha hecho con el rol de revulsivo para la delantera, adelantando al brasileño en la rotación. Endrick regresó ante el Inter a la convocatoria y, desde entonces, sólo ha sumado cuatro minutos, ante el Elche, en los cuatro encuentros en los que ha estado disponible.

La Champions, clave para Endrick

Por este motivo, el delantero de 20 años valora repetir la fórmula del pasado mercado invernal para salir cedido a otro club europeo, según ha informado la Cadena SER. A Endrick no le faltarán ‘novias’ si decide salir al mercado. Entre ellas destacan un retorno al Olympique de Lyon, donde dejó buenas impresiones el pasado curso, o una nueva aventura en la Roma o en el Aston Villa, que ya se interesó en él en verano. Disputar la Premier League sería otro gran aliciente para Endrick, al igual que jugar la Champions; ya sea a las órdenes de Unai Emery o en el club italiano.

Como ya sucedió en su salida el pasado mes de enero, el atacante brasileño quiere mantener su puesto en la selección. Su ausencia en las listas de Carlo Ancelotti durante la primera mitad del curso fue uno de los motivos que precipitaron su marcha a Francia en busca de minutos. La decisión dio sus frutos, ya que estuvo entre los 26 del Mundial. Pese a sus escasas oportunidades en el Real Madrid, el seleccionador carioca le incluyó entre su convocatoria para el primer parón internacional del curso. Un puesto que quiere mantener y que depende de que siga jugando, ya sea en el Real Madrid o en otro club.