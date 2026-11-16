Los expertos en climatización coinciden: para potenciar la calefacción de los radiadores usa «el sistema de convección, la habitación calienta más rápido»

Un ex fontanero ha desvelado un truco para potenciar la calefacción de los radiadores y su secreto consiste en añadir unos ventiladores para que la habitación se caliente más rápido. La Organización de Consumidores y Usuarios también ha dado algunos consejos para reducir el consumo energético y ahorrar en calefacción durante los meses de frío propios del invierno. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los trucos de los expertos en climatización para optimizar la calefacción.

El invierno está a la vuelta de la esquina, y pese a que en algunos puntos de España aún reinan las buenas temperaturas, en las próximas semanas el frío comenzará a aparecer conforme se acerca la Navidad. Esta época del año será dura para muchos ciudadanos que tendrán que hacer ejercicios de ingeniería financiera para que el uso de la calefacción no se traduzca en cifras desorbitadas en la factura de la luz. Porque todo hace indicar que así será en los próximos meses.

La guerra de Irán y el aumento del precio del combustible, además del regreso del 21% del IVA a la factura de la luz, subirán de forma considerable el montante total de lo que pagamos por la energía en nuestro país. Desde Europa ya vienen avisando de que se presenta un invierno energéticamente duro, mientras la sombra de la crisis energética se cierne sobre los países de la Unión Europea. Y si hay riesgo de desabastecimiento, aumentarán los precios.

El truco en la calefacción de los radiadores

La Organización de Consumidores y Usuarios, como suele hacer en cada proceso invernal, ha dado una serie de consejos para optimizar el uso de la calefacción y reducir el consumo de energía durante los meses de invierno. La OCU ha desvelado algunas prácticas que se pueden hacer para mantener el confort dentro del hogar y, además, no pagar una cantidad desmesurada en la factura de la luz.

Por ejemplo, uno de los secretos está en el termostato, que tendrá que estar entre 19 ºC y 21 ºC durante el día y por la noche no tendrá que pasar de 17 ºC. Esto es algo obligatorio, como también lo es apagarlo cuando salgas de casa. Hay que tener en cuenta que los estudios de la OCU apuntan a que un grado más puede aumentar el consumo hasta un 7%.

El secreto de la eficiencia energética en una casa también está en el aislamiento del hogar. Además de unas buenas ventanas, también tendrás que realizar prácticas diarias como la ventilación de no más de 10 minutos, evitar corrientes y mantener las puertas cerradas. Esto es clave para mantener el confort y no tener que subir las temperaturas de los aparatos.

Con respecto a estos, la OCU también ha dado algunos consejos. Por ejemplo, antes del invierno hay que purgar los radiadores, revisar la caldera y limpiar el polvo que puede estar acumulado en los aparatos que transmiten calor, porque esto impedirá su correcto funcionamiento. Miguel Ángel, un antiguo fontanero, ha desvelado durante una entrevista en la COPE un invento con los radiadores como protagonistas para tener una mejor calefacción.

Este experto en climatización ha inventado un sistema para potenciar la calefacción de los radiadores que consiste en acoplar pequeños ventiladores de ordenador en una canaleta de plástico al radiador para que «cuando el radiador esté caliente se pongan en marcha, y así, por el sistema de convección, que la habitación caliente más rápido».