¿Apagar la calefacción por la noche o dejarla encendida al mínimo? Esto es lo que ahorras realmente

Cuando bajan las temperaturas, la calefacción empieza a funcionar durante más horas y cualquier pequeño cambio en el termostato acaba notándose en la factura. Una de las dudas más habituales llega precisamente por la noche, ya que se suele pensar que si se apaga del todo, en principio, vamos a gastar mens, aunque dejarla encendida a una temperatura baja puede ser también una opción que recomiendan muchos expertos en climatización.

Y es que lo cierto es que no existe una respuesta válida para todas las casas. Depende bastante de cómo se caliente la vivienda y, sobre todo, del sistema instalado. Una caldera tradicional con radiadores no funciona igual que un suelo radiante y tampoco tiene el mismo comportamiento que una bomba de calor. Milieu Centraal, un centro neerlandés especializado en consumo energético y sostenibilidad, ha analizado qué conviene hacer en cada caso y cuánto puede representar al cabo de un año.

¿Apagar la calefacción por la noche o dejarla encendida al mínimo?

Una casa pierde calor continuamente durante el invierno. Cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura de dentro y la de fuera, mayores serán también esas pérdidas. Por eso, si dejamos el termostato toda la noche a 19 o 20 grados, la caldera tendrá que ir arrancando para mantener esa temperatura aunque estemos durmiendo, de modo que si tenemos una caldera convencional y radiadores, la recomendación será bajar el termostato hasta unos 15 grados. No significa que la vivienda vaya a estar necesariamente a esa temperatura durante toda la noche, sino que la calefacción sólo volverá a ponerse en marcha si la casa se enfría por debajo del nivel marcado.

Además, no hace falta esperar a meterse en la cama. Se puede bajar aproximadamente una hora antes de acostarse, porque paredes, muebles y habitaciones conservan parte del calor durante un tiempo. Mantener la calefacción a la misma temperatura hasta el último momento supone consumir energía que probablemente no vamos a aprovechar. Y por la mañana habrá que volver a calentar la casa, pero eso no significa que hayamos perdido el ahorro de la noche. Según los expertos en climatización, en una vivienda con calefacción convencional resulta normalmente más económico recuperar después la temperatura que mantenerla durante ocho horas sin necesidad.

Cuánto se puede ahorrar bajando el termostato

El cálculo de los expertos de Milieu Centraal sitúa el ahorro alrededor de los 60 euros al año por reducir la calefacción durante la noche. Es una cifra orientativa, porque el resultado puede cambiar bastante dependiendo de la vivienda. No gastará lo mismo un piso pequeño y bien aislado que una casa antigua con ventanas por las que se escapa buena parte del calor.

También influyen el clima, el precio de la energía y los hábitos de quienes viven en casa. Los 60 euros proceden de estimaciones realizadas para hogares de Países Bajos y no pueden trasladarse sin más a cualquier vivienda española, aunque permiten hacerse una idea de la diferencia que supone dejar el termostato alto durante toda la noche. Tampoco resulta aconsejable desconectar completamente la calefacción y dejar que la casa se enfríe durante muchas horas, especialmente en viviendas con problemas de aislamiento. Mantener un mínimo de unos 15 grados evita temperaturas excesivamente bajas y puede ayudar a reducir problemas relacionados con la humedad y la aparición de moho.

Con suelo radiante no conviene hacer lo mismo

Las cosas cambian bastante cuando hay suelo radiante. Este tipo de calefacción trabaja de otra manera ya que tarda más en calentarse y también conserva durante más tiempo el calor. Si cada noche bajamos el termostato hasta 15 grados, por la mañana puede necesitar varias horas para recuperar una temperatura confortable. En este caso se aconseja una reducción mucho más pequeña. Durante la noche, una temperatura de entre 17 y 18 grados suele ser suficiente. La vivienda no estará tan caliente como durante el día, pero tampoco pierde tantos grados como para obligar al sistema a realizar después un esfuerzo prolongado.

Y algo parecido suele ocurrir con las bombas de calor eléctricas. Estos equipos suelen ser más eficientes manteniendo temperaturas relativamente estables y no reaccionan igual que una caldera tradicional ante cambios bruscos del termostato. En determinadas instalaciones, incluso puede compensar mantener prácticamente la misma temperatura durante buena parte del día. Por eso, aplicar el consejo de «apagar la calefacción por la noche» sin tener en cuenta qué instalación tenemos puede conseguir justo lo contrario de lo que buscamos.

La temperatura durante el día también cuenta

No todo el ahorro está en las horas de sueño. La temperatura que mantenemos durante el día puede tener incluso más peso en el consumo final. Para una vivienda ocupada, 19 grados es una referencia razonable. Subir varios grados el termostato obliga al sistema a trabajar más para compensar las pérdidas de calor hacia el exterior.

Cuando no queda nadie en casa durante varias horas, quienes tengan caldera y radiadores pueden volver a dejar el termostato alrededor de los 15 grados. Los experto calculan que hacerlo cuatro días por semana podría representar otros 120 euros al año en las condiciones utilizadas para sus estimaciones. Con suelo radiante, de nuevo, no interesa bajar tanto. Es preferible dejarlo alrededor de 17 o 18 grados y evitar grandes cambios de temperatura.

Un termostato programable facilita bastante todo este proceso. Se puede configurar para que baje antes de acostarse, reduzca la temperatura cuando la casa queda vacía y vuelva a subirla antes de levantarse. Al final, más que elegir entre calefacción encendida o apagada, lo que realmente determina el consumo es cuándo calentamos la casa, a qué temperatura y con qué sistema.