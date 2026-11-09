Los expertos en climatización coinciden: la calefacción por suelo radiante está bien pero su alternativa para 2027 es más cómoda y eficiente

Reformar una vivienda antigua para mejorar su eficiencia energética plantea una pregunta importante: cómo calentar las habitaciones sin levantar los suelos ni afrontar obras complicadas. La calefacción por suelo radiante ofrece confort y puede trabajar con agua a baja temperatura, pero su instalación no siempre resulta viable cuando hay que conservar pavimentos, puertas o alturas interiores.

En este contexto, los radiadores de zócalo despiertan interés como alternativa. Se colocan en la parte baja de las paredes y evitan intervenir directamente en el suelo. Estos equipos distribuyen el calor a lo largo del perímetro de una estancia. Según el modelo, pueden funcionar con agua caliente conectada a una caldera o bomba de calor, o mediante electricidad. No son soluciones idénticas: el consumo, la instalación y el coste de uso dependen de la tecnología elegida, del aislamiento de la vivienda y de las necesidades de cada habitación. Pueden facilitar reformas en edificios antiguos, pero no garantizan por sí solos ahorro energético ni eliminan la humedad. Antes de elegirlos, hay que valorar las pérdidas térmicas y la compatibilidad con el generador.

Qué es la calefacción de radiadores de zócalo

Como explica un artículo publicado en Ludwigshafen 24, los radiadores de zócalo se instalan en la parte inferior de las paredes, en una posición similar a la de un rodapié convencional, aunque suelen ser algo más voluminosos.

Su superficie alargada emite calor y favorece el movimiento del aire junto a la pared. Algunos modelos incorporan un circuito hidráulico por el que circula agua caliente; otros son eléctricos y generan calor mediante resistencias.

No necesitan cubrir todo el pavimento ni levantarlo, aunque quizá haya que adaptar tuberías, conexiones eléctricas o acabados.

Menos obras en el suelo

Cuando se conserva un pavimento de madera, baldosa o piedra, instalar calefacción bajo el suelo puede conllevar demoliciones, nuevas capas y ajustes en puertas y escaleras. Los radiadores de zócalo evitan parte de ese trabajo porque se colocan junto a las paredes. No obstante, no son una solución sin obra: los sistemas hidráulicos requieren conexiones y una planificación profesional.

Calor cerca de las paredes

El calor emitido desde el perímetro puede templar la superficie de la pared y favorecer una sensación confortable. El resultado depende del aislamiento, la potencia instalada y la disposición del mobiliario.

¿Funcionan con una bomba de calor?

Los modelos hidráulicos pueden ser compatibles con una bomba de calor si están dimensionados para aportar la energía necesaria con una temperatura de agua adecuada. Las bombas de calor suelen trabajar con mayor eficiencia cuando no necesitan elevar demasiado la temperatura del circuito.

La Comisión Europea, en un informe acerca de la calefacción de baja temperatura, explica que el rendimiento depende, entre otros factores, de la temperatura de impulsión y de la capacidad de los emisores para calentar la vivienda.

No basta con instalarlos y esperar un ahorro automático: un técnico debe calcular la demanda de cada estancia. Si se necesita agua muy caliente para compensar pérdidas, la bomba de calor puede perder eficiencia.

Ventajas y límites que conviene conocer

Los radiadores de zócalo ocupan poco espacio visual y evitan intervenciones en el pavimento. Deben permanecer despejados: los muebles grandes pueden dificultar la emisión térmica.

La versión eléctrica requiere una consideración especial. Convierte directamente la electricidad en calor y puede resultar más cara si se usa muchas horas como fuente principal. No debe confundirse con un rodapié hidráulico alimentado por una bomba de calor, cuyo rendimiento depende de todo el sistema.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) señala que las bombas de calor pueden utilizar entre tres y cinco veces menos energía que una caldera de gas eficiente, pero funcionan mejor cuando la vivienda está bien aislada y se reducen las pérdidas de calor.

Por tanto, mejorar ventanas, sellar infiltraciones y aislar paredes o cubierta puede ser tan importante como elegir el emisor.

¿Ayudan a prevenir el moho?

Calentar las paredes puede reducir algunas zonas frías donde la humedad se condensa, especialmente si la instalación está bien diseñada. Aun así, la calefacción no sustituye al aislamiento, la ventilación ni la reparación de filtraciones.

Si aparece moho, es necesario identificar y corregir la causa de la humedad; subir la temperatura sin resolver el problema puede no ser suficiente.

Qué valorar antes de instalarlos

En viviendas con grandes ventanales, techos altos o paredes poco aisladas, el cálculo previo resulta especialmente importante para evitar zonas frías y un gasto superior al previsto.

Antes de decidir, conviene solicitar un estudio de pérdidas térmicas, comprobar la compatibilidad con la caldera o bomba de calor y comparar el coste de instalación y funcionamiento. Hay que revisar el espacio y la ubicación de los muebles.

La calefacción de zócalo puede ser alternativa al suelo radiante en reformas, pero no existe un sistema universal: la eficiencia dependerá del diseño completo de la vivienda.