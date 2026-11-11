Un planeta en modo ahorro: electrificar coches y calefacciones evitaría gastar 440.000 millones al año

La electrificación empieza a notarse en el bolsillo. Cambiar el coche de gasolina por uno eléctrico o la caldera de gas por una bomba de calor no sólo reduce emisiones: con la tecnología que hoy está a la venta, en muchos casos ya sale más barato.

Así lo concluye el Informe Especial sobre Electrificación de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que calcula que los países que importan energía podrían ahorrarse más de 440.000 millones de euros al año en 2035 en compras de petróleo y gas si aceleran el cambio.

El documento, elaborado a petición de Turquía y Australia, es la base técnica del objetivo que la presidencia de la COP31 defiende en Antalya: que la electricidad cubra el 35% del consumo final de energía en 2035, frente al 23% actual.

Una electrificación rentable

El análisis sector por sector de la AIE, hecho con los costes y precios de 2025, sitúa en torno al 33% el nivel de electrificación que ya resulta rentable. Dicho de otro modo, un tercio de toda la energía del planeta podría funcionar con electricidad sin perder dinero.

«El mundo está entrando en la Era de la Electricidad. En la COP31, pulsaremos el interruptor», resume en el prólogo Murat Kurum, ministro turco de Medio Ambiente y presidente designado de la cumbre. Según Kurum, hasta ahora la electrificación no tenía detrás «una meta global clara».

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, sostiene que esa nueva era ha llegado y que «los datos lo confirman». La demanda eléctrica creció más de un 3% anual entre 2015 y 2025, casi el doble que la energía total, y la inversión del sector rozará los 1,8 billones de euros en 2026.

El coche, el gran potencial

El transporte es el sector con más margen. El abaratamiento de las baterías de iones de litio, cuyo precio ha caído un 90% desde 2010, permite que la mitad de la demanda de petróleo del transporte por carretera pueda electrificarse hoy de forma competitiva.

Si el precio de las baterías sigue bajando al ritmo de los últimos años, esa proporción superaría las cuatro quintas partes. La clave es la eficiencia: un vehículo eléctrico es unas tres veces más eficiente que uno de combustión, y ahorra de media casi 490 euros al año en costes de uso.

El mercado ya lo refleja. Los eléctricos supusieron casi el 25% de las ventas mundiales de coches nuevos en 2025, frente a menos del 1% en 2015. En Europa, uno de cada tres coches vendidos en el primer semestre de 2026 fue eléctrico.

Calefacción e industria

En casa, el gran reto es la calefacción. La AIE estima que la mitad de la demanda mundial de calefacción podría electrificarse de forma competitiva, gracias sobre todo a la bomba de calor, que ya es rentable en alrededor del 75% de los mercados de las economías avanzadas y China.

Estos equipos son entre tres y cinco veces más eficientes que una caldera de gas, y cada año se instalan unos 110 gigavatios. En España, calentar una vivienda con bomba de calor resulta ya más barato que con gas, aunque el margen es estrecho y depende del precio de la luz frente al del gas.

En la industria, el informe señala a los sectores textil, alimentario, papelero y parte del químico como los más preparados. En conjunto, alrededor del 40% de la energía que consumen los procesos de temperatura baja y media podría electrificarse con ahorro.

Escudo frente a Ormuz

La crisis de suministro provocada por el conflicto en Oriente Medio ha acelerado el cambio. Veinticinco países han aprobado nuevas medidas de electrificación desde febrero de 2026, entre ellos España, que ha recuperado la deducción fiscal por la compra de eléctricos y la instalación de puntos de recarga en casa.

Los vehículos eléctricos evitan hoy el consumo de 2,3 millones de barriles de petróleo al día, más de lo que esquivó Ormuz el pasado verano por el oleoducto emiratí Habshan-Fujairah. En 2035, con las políticas actuales, evitarían 10 millones, lo mismo que produce toda Rusia.

En el escenario de alta electrificación, los países importadores recortarían su factura energética en una cuarta parte en 2035, unos 355.000 millones de euros al año respecto a 2025. Con los precios más altos de 2026, el ahorro superaría los 440.000 millones de euros anuales.

España, renovable pero poco eléctrica

Europa es una de las regiones que más ganarían: aprovechar su potencial rentable elevaría su tasa de electrificación casi 15 puntos, frente a sólo 5 en Oriente Medio. La razón es sencilla: quien importa combustibles los paga más caros. España es un buen ejemplo de esa oportunidad pendiente.

Según la revisión de política energética de España que la AIE acaba de presentar, las renovables generaron el 56% de la electricidad nacional en 2025. Sin embargo, la electricidad sólo cubría el 25% del consumo final de energía en 2024, lejos del 35% que fija el PNIEC para 2030.

El punto débil es el transporte, donde el petróleo aporta el 92% de la energía. A cambio, el informe de electrificación destaca que en verano la demanda neta española cae a mediodía a cerca del 30% de su pico diario, un hueco solar que la recarga de coches y las bombas de calor podrían aprovechar.

Emisiones y redes

La quema de combustibles fósiles en transporte, industria y edificios emite unos 18.500 millones de toneladas de CO₂ al año. Con más electrificación, esas emisiones caerían un 40% en 2035, y la electricidad aportaría por sí sola un recorte de casi 5.000 millones de toneladas, sobre todo en el transporte.

El reto para el sistema eléctrico es enorme. La demanda crecería unos 1.400 teravatios hora al año hasta 2035, casi el doble que en la última década, y las redes tendrían que modernizarse y ampliarse un 40% más rápido. La capacidad de almacenamiento en baterías se multiplicaría casi por diez.

El informe también examina la nueva dependencia de los minerales críticos, cuyas cadenas de suministro, como la de las baterías, están muy concentradas geográficamente. A diferencia del petróleo, recuerda, una interrupción en el suministro de baterías no paraliza los equipos ya instalados, aunque el control remoto de aparatos conectados exige reforzar la ciberseguridad.

Facturas más baratas

Para los hogares, el balance es positivo a medio plazo. La factura energética media de las familias bajaría alrededor de un 15% en 2035, gracias a la mayor eficiencia de los coches eléctricos, las bombas de calor y otros equipos eléctricos.

El problema es el desembolso inicial. La inversión mundial en electrificación de usos finales se triplicaría hasta rozar los 900.000 millones de euros en 2035, y gran parte recae en familias y empresas. Por eso, la AIE pide ayudas específicas para los hogares con menos ingresos.

Sin cambios, el mundo sólo alcanzaría una electrificación cercana al 30% en 2035. La agencia lamenta que muy pocos países tengan estrategias integrales de electrificación, más allá de ayudas sectoriales al coche eléctrico, y que los permisos para construir redes sigan siendo lentos.

Diez acciones clave

La AIE propone diez acciones, desde planes nacionales transversales hasta corregir distorsiones de precios, como las subvenciones a los combustibles fósiles o los altos impuestos a la luz. En la Unión Europea, bajar el IVA y los impuestos especiales abarataría aún más la electricidad doméstica.

El organismo también insiste en la formación. El sector eléctrico es hoy el mayor empleador de la energía, y acelerar la electrificación podría duplicar los puestos de trabajo ligados a ella, desde electricistas y soldadores hasta técnicos de redes. Algunos mercados laborales ya sufren escasez de estos perfiles.

«Impulsada por la tecnología, la economía y la inversión, la transición hacia la energía limpia se ha vuelto imparable», concluye el ministro australiano Chris Bowen, presidente de las negociaciones de la COP31. «El reto es el despliegue, a velocidad y a escala», sentencia.