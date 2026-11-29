Los centros de datos viven una paradoja. Son la columna vertebral de la economía digital, de la banca a la inteligencia artificial, pero también una de las infraestructuras más cuestionadas por su consumo de energía y agua.

El mercado no deja de crecer. A escala global movilizará alrededor de 110.000 millones de euros hasta 2030, y en España las previsiones de inversión se sitúan entre 50.000 y 70.000 millones, con Aragón y Extremadura como polos estratégicos.

David Blanco, responsable de Desarrollo de Segmento de Saint-Gobain, ya defendió en la Jornada de Infraestructuras de OKDIARIO que existe una percepción distorsionada sobre estas instalaciones. En esta entrevista con OKGREEN desmonta los falsos mitos más extendidos.

Blanco explica de qué depende el consumo de agua en un país con estrés hídrico como España, qué papel juegan la envolvente, el aislamiento o el vidrio de control solar y cómo reducir el carbono embebido desde la fase de diseño.

También analiza los retos técnicos que impone la inteligencia artificial, qué beneficios deja un centro de datos en el territorio donde se instala y qué aporta una compañía que participa en más de 1.000 proyectos en 32 países y acaba de reforzar su alianza con Microsoft.

P.: En la Jornada de Infraestructuras de OKDIARIO defendió que existe una percepción distorsionada sobre los centros de datos. ¿Cuáles son los falsos mitos más extendidos sobre estas instalaciones y por qué cree que han calado tanto en la opinión pública?

R.: Uno de los principales mitos es equiparar automáticamente el consumo de recursos con un determinado nivel de impacto ambiental. Un centro de datos necesita energía y, dependiendo de su tecnología, puede necesitar más o menos agua, pero eso no significa que sea necesariamente una infraestructura contaminante o ineficiente. Hay que analizar cada instalación en función de cómo se genera esa energía, cómo se refrigera y qué niveles de eficiencia alcanza.

También existe la idea de que son grandes edificios que consumen recursos y aportan poco al territorio, cuando en realidad son las infraestructuras que están detrás de prácticamente toda nuestra economía digital: banca, sanidad, industria, administraciones, comunicaciones o inteligencia artificial.

Por lo tanto, debemos tener un marco regulatorio que permita el desarrollo de este mercado, considerando la inversión prevista, a la vez que debe incentivar un consumo eficiente y adecuado de recursos.

Además, la Comisión Europea considera el desarrollo de la infraestructura digital y de inteligencia artificial fundamental para reforzar la competitividad y la autonomía estratégica de Europa. En este contexto, se ha marcado el objetivo de, al menos, triplicar la capacidad de los centros de datos de la Unión Europea en los próximos cinco a siete años, priorizando el desarrollo de instalaciones altamente sostenibles.

P.: Uno de los argumentos que más pesan en España, un país con estrés hídrico, es el consumo de agua. ¿De qué depende ese consumo y qué soluciones constructivas y tecnológicas permiten reducirlo?

R.: En un país como España, el agua es un recurso que tenemos que gestionar con especial atención. Pero es importante explicar que el consumo de un centro de datos no es una cifra fija: depende fundamentalmente de cómo se refrigere la instalación, del clima, de la carga informática y del diseño del propio edificio.

Desde Saint-Gobain participamos activamente en la innovación para seguir mejorando nuestros procesos internos y que nuestras soluciones se desarrollen de acuerdo con una gestión responsable y eficiente de los recursos, especialmente del agua. Para tal objetivo hemos puesto en marcha proyectos de innovación específicos para la gestión del agua, con grandes éxitos alcanzados.

La innovación es un pilar estratégico para Saint-Gobain. El grupo registra alrededor de 450 nuevas patentes al año a nivel mundial. Esto contribuye a desarrollar soluciones para centros de datos más eficientes y con menor demanda de recursos durante su construcción y vida útil. En un sector estratégico y de alta inversión como es el desarrollo de centros de datos, Saint-Gobain aporta innovación y soluciones para desarrollarlos de la forma más eficiente, resiliente y sostenible posible.

P.: ¿Cómo debería ser una instalación de data center eficiente y sostenible? ¿Qué papel juegan la envolvente del edificio, el aislamiento, el vidrio de control solar o las cubiertas reflectantes con placas solares?

R.: Un data center eficiente y sostenible debe reducir al máximo su demanda energética y de recursos, sin comprometer aspectos críticos como la seguridad, la disponibilidad o la durabilidad. El propio edificio, a través de sus sistemas constructivos y materiales, forma parte de esa eficiencia.

Desde Saint-Gobain contribuimos con soluciones de aislamiento térmico, estanqueidad, fachadas y envolventes de altas prestaciones, vidrios de control solar, impermeabilización, cubiertas, protección pasiva contra incendios y sistemas interiores de compartimentación.

A estas soluciones se suman materiales y sistemas para infraestructura, obra civil, cimentaciones y estructuras de hormigón, acompañando al proyecto desde sus primeras fases, para alcanzar los requerimientos y altas exigencias que demandan este tipo de infraestructuras.

Una envolvente correctamente diseñada limita las cargas térmicas exteriores; el aislamiento y la hermeticidad mejoran el comportamiento térmico; el control solar reduce las ganancias no deseadas; y una adecuada sectorización interior contribuye a la seguridad y a una gestión más eficiente de los diferentes espacios. Todo ello ayuda a reducir las necesidades energéticas asociadas al edificio y contribuye a mejorar su durabilidad y resiliencia.

Pero nuestra principal ventaja técnica está en no entender el centro de datos como una suma de soluciones independientes. Como fabricante global, Saint-Gobain puede aportar soluciones desde la infraestructura, mejorando el hormigón empleado, hasta la envolvente y los sistemas interiores, permitiéndonos abordar el edificio en su conjunto y contribuir al desarrollo de centros de datos más eficientes, seguros, resilientes y sostenibles durante todo su ciclo de vida.

P.: Las previsiones hablan de entre 50.000 y 70.000 millones de euros de inversión en España. Más allá de la cifra, ¿qué beneficios concretos deja un centro de datos en el territorio donde se instala, en empleo, actividad económica e infraestructuras? ¿Qué ha aprendido Saint-Gobain de su experiencia en Estados Unidos?

R.: Un centro de datos genera actividad mucho antes de entrar en funcionamiento. Durante su construcción, moviliza ingeniería, construcción, instalaciones, fabricantes, logística y una cadena de suministro muy amplia. Y posteriormente mantiene empleo cualificado y actividad económica ligada a su operación, mantenimiento, energía y servicios tecnológicos.

Además, gran parte de los sectores en los que operamos dependen cada vez más de la digitalización. Por ello, los centros de datos se han convertido en una infraestructura clave para el desarrollo económico y tecnológico de múltiples actividades.

La experiencia de Saint-Gobain tanto en Estados Unidos como en Irlanda y Países Bajos nos ha enseñado precisamente que un centro de datos no debe entenderse como un edificio aislado, sino como un ecosistema. Requiere soluciones capaces de responder simultáneamente a exigencias muy elevadas de rapidez de construcción, eficiencia energética, seguridad frente al fuego, prestaciones acústicas, durabilidad y reducción del impacto ambiental.

Ese aprendizaje es especialmente relevante para España. El reto ahora no consiste solamente en atraer inversión, sino en conseguir que esa inversión genere el máximo valor local y que los centros de datos que construyamos sean cada vez más eficientes, resilientes y sostenibles.

P.: ¿Qué papel juega Saint-Gobain en este sector? La compañía participa en más de 1.000 proyectos de centros de datos en 32 países y acaba de reforzar su alianza con Microsoft. ¿Cómo se traduce eso en el mercado español?

R.: Saint-Gobain aporta a este mercado una combinación de experiencia global, capacidad industrial e innovación aplicada específicamente a los centros de datos. Esa experiencia internacional nos permite trasladar a España soluciones y aprendizajes desarrollados en mercados más maduros, adaptándolos a las necesidades concretas de cada proyecto.

En España ya estamos colaborando con los principales actores de la cadena de valor, desde promotores y operadores hasta ingenierías, arquitecturas y constructoras, trabajando desde las primeras fases del proyecto para definir soluciones que respondan a requisitos especialmente exigentes de seguridad, eficiencia, resistencia al fuego, estanqueidad, acústica, durabilidad y rapidez de ejecución.

La alianza con Microsoft refuerza precisamente este modelo: explorar cómo podemos trabajar conjuntamente para que nuestras soluciones constructivas contribuyan a desarrollar una nueva generación de centros de datos más resilientes, eficientes y sostenibles. Y nuestra principal fortaleza es poder hacerlo desde una visión integral del edificio, con soluciones que abarcan desde la infraestructura y la obra civil hasta la envolvente y los sistemas interiores.

P.: Aragón y Extremadura se consolidan como polos estratégicos. ¿Por qué España es tan atractiva para estos proyectos?

R.: Como ya es sabido, sobre todo por los inversores, España reúne una combinación especialmente competitiva de disponibilidad de suelo en determinadas ubicaciones, potencial renovable, conectividad internacional y capacidad para desarrollar grandes campus tecnológicos. Esto está permitiendo que, además de Madrid y Barcelona, regiones como Aragón y Extremadura atraigan proyectos de gran escala. Se percibe como una oportunidad, porque pocas industrias tienen esta combinación, con múltiples factores a favor y con tan alta inversión prevista.

El reto ahora es convertir esas ventajas en capacidad efectiva: potencia eléctrica disponible, conexión a la red, infraestructuras y agilidad administrativa. Si se avanza en estos ámbitos y se da certidumbre a los inversores, España tiene todos los ingredientes para consolidarse como uno de los grandes hubs digitales del sur de Europa.

P.: ¿Qué peso tiene la huella de carbono embebida en los materiales de un centro de datos y cómo puede reducirse desde la fase de diseño y construcción?

R.: La huella de carbono embebida tiene un peso cada vez más relevante en un centro de datos, porque se genera antes incluso de que la instalación empiece a operar: en la fabricación de los materiales, su transporte, la construcción y, posteriormente, su mantenimiento y fin de vida.

La clave para reducir su impacto es actuar desde la fase de diseño. Hay que analizar el edificio en su conjunto, optimizar la cantidad de material utilizado y priorizar soluciones de menor impacto en elementos de gran volumen como el hormigón y la estructura, pero también en fachadas, vidrio, aislamiento, tabiquería, cubiertas y sistemas interiores. En Saint-Gobain trabajamos precisamente con este enfoque, incorporando soluciones de hormigón de bajo carbono, materiales con contenido reciclado y soluciones de menor huella para la envolvente y el interior.

Pero para nosotros este compromiso empieza antes, en nuestras propias fábricas. Un ejemplo es la inversión de 40 millones de euros en el centro de Saint-Gobain ISOVER en Azuqueca de Henares para electrificar los procesos de fusión, acompañada de una nueva planta de reciclaje que permitirá recuperar residuos de producción y, en el futuro, residuos de lana mineral procedentes de obras.

El objetivo final es claro: reducir la huella de carbono de nuestros propios productos desde su fabricación, para que nuestros clientes puedan, a su vez, reducir el carbono embebido de sus edificios y centros de datos.

P.: ¿Cuáles son los mayores desafíos técnicos en la construcción de estas instalaciones?

R.: Uno de los principales desafíos reside en las instalaciones MEP (sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería) y en la refrigeración, especialmente con el aumento de densidad de potencia asociado a la IA. En este contexto, el aislamiento técnico es clave para reducir pérdidas energéticas, controlar la condensación, evitar la corrosión y garantizar la protección frente al fuego.

Desde Saint-Gobain respondemos a este reto con las soluciones de Kaimann e ISOVER Soluciones Técnicas para tuberías, redes de refrigeración y conductos. Nuestra ventaja es poder acompañar a las ingenierías MEP desde el diseño para conseguir instalaciones más eficientes, seguras, duraderas y resilientes, y no sólo con nuestras soluciones constructivas, sino también con una apuesta firme para estar presentes en los procesos de diseño y toma de decisiones implicándonos con los distintos agentes de la cadena de valor.

P.: Estamos ante un mercado muy exigente y que es motivo de escrutinio por la opinión pública. ¿Qué garantiza que una empresa como Saint-Gobain se posicione como solución en este mercado?

R.: Precisamente por ser un mercado tan exigente y sometido a escrutinio, creemos que la respuesta debe basarse en rigor técnico, innovación y resultados medibles.

Saint-Gobain aporta experiencia industrial y una visión global del edificio. Esto nos permite trabajar con ingenierías, arquitectos y constructoras desde las primeras fases del proyecto para responder a exigencias técnicas que, con frecuencia, van más allá de lo que establece la normativa. Ese nivel de exigencia nos obliga a desarrollar soluciones muy específicas, y es probable que muchas de ellas acaben extendiéndose a otros tipos de edificios.

Para nosotros, la posición en este mercado es clave y no significa simplemente suministrar materiales, sino asumir la responsabilidad de contribuir, con soluciones verificables y una visión integral, al desarrollo de centros de datos más seguros, eficientes, resilientes y sostenibles.