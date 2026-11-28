Elegir una freidora de aire no es sólo cuestión de litros o precio. El material de la cesta, en contacto con la comida a unos 200 °C, marca la diferencia entre un aparato con PFAS, los «contaminantes eternos», y otro sin ellos.

Según el Informe Anual de Consumo Alimentario 2025 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la freidora de aire ya representa el 4,8 % de las ocasiones de consumo en los hogares españoles, y gana peso respecto a 2024.

La organización de consumidores neerlandesa Consumentenbond acaba de actualizar su análisis de estos aparatos, y el resultado invita a mirar con lupa: sólo 7 de las 15 freidoras de aire analizadas están probablemente libres de PFAS.

Un mercado que se modera

Según los datos de Statista Market Insights recogidos por Electromarket, en España se vendieron 396.000 freidoras de aire en 2019 y más de 925.000 en 2024. El último dato es de 2025 que apuntaba a una previsión de superar el millón.

La facturación rondaría los 90 millones de euros, con un precio medio de unos 88 euros. El portal se pregunta si el boom ha terminado tras un auge impulsado, en parte, por la subida del aceite desde 2022.

La temporada alta empieza ahora: la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), con datos de GfK, sitúa en noviembre, diciembre y enero los meses de más ventas, con el Black Friday y la precampaña de Navidad como grandes picos.

Los contaminantes eternos

Los PFAS son más de 10.000 sustancias químicas que repelen el agua, la grasa o la suciedad. Una de ellas es el PTFE, el teflón, presente en sartenes y en recubrimientos antiadherentes de freidoras de aire.

Se les llama «contaminantes eternos» porque apenas se degradan, ni en el medioambiente ni en el organismo. Científicos, organizaciones ambientes y de consumidores, como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los relaciona con algunos tipos de cáncer, alteraciones hormonales, inmunosupresión, colesterol alto, daño hepático y menor peso al nacer.

La exposición se acumula desde muchas fuentes. Según un estudio de 2026 del instituto neerlandés de salud pública RIVM, en 2025 el 71 % de las personas analizadas superaba el valor guía sanitario de PFAS en sangre.

Poco riesgo en el plato

Cocinar con estas cestas, en cambio, apenas expone a los PFAS. Según la OCU, a unos 200 °C el recubrimiento no los libera con facilidad, y el riesgo de que pasen a los alimentos es bajo.

La Consumentenbond recuerda que un ensayo con sartenes de 2018 no detectó migración a la comida en un uso normal. Eso sí, un recubrimiento dañado o que se descascarilla no debe seguir usándose.

El problema es, sobre todo, ambiental: los PFAS se liberan al fabricar los recubrimientos y al desechar los aparatos, y acaban en suelos, aguas y alimentos. La investigación periodística Forever Pollution Project localizó en 2023 unos 23.000 puntos contaminados en Europa.

7 de 15, sin PFAS

La prueba de la Consumentenbond, actualizada el 16 de noviembre, midió el flúor orgánico total de 15 modelos. Seis no llegaron al límite de 200 miligramos por kilo, y otro, algo por encima, se consideró también libre de PFAS tras pruebas de combustión.

Ninguno contenía PFAS prohibidos, pero seis llevan probablemente fluoropolímeros como el PTFE y en otros dos se desconoce el origen del flúor. En la prueba de 2025, ningún modelo pudo acreditarse libre de PFAS.

En España, la OCU publicó en febrero un informe sobre un estudio anterior de la Consumentenbond con cinco modelos: ninguno tenía PFAS prohibidos, pero había flúor en las cinco cestas, posible indicio de PFAS que los análisis no confirman.

Una prohibición en camino

La Unión Europea prohibió el PFOA en 2020 y estudia restringir casi todos los PFAS: los comités científicos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) respaldaron en marzo una restricción amplia.

Según Euronews, el informe final de la agencia se espera para diciembre, y la propuesta formal de la Comisión Europea, a comienzos de 2027. La industria presiona para lograr excepciones.

Francia, que desde 2026 prohíbe los productos con PFAS si existe alternativa, sacó de su ley las sartenes antiadherentes tras un intenso lobby, según ese medio. La OCU y la Consumentenbond piden a los fabricantes que abandonen ya los PFAS, sin esperar a la norma.

Cristal, la opción más inerte

El vidrio es la alternativa que menos dudas plantea. La OCU señala que algunas freidoras utilizan cestas de cristal, con lo que se evitan plásticos y recubrimientos antiadherentes. Al no tener capas, el vidrio de borosilicato no se desgasta ni suelta partículas en la comida.

Las hay de cajón, con cubeta de vidrio, y de tapa, con la resistencia sobre un recipiente transparente. En ambos casos, ver cómo se dora la comida sin abrir ayuda a no pasarse de cocción, clave para limitar la acrilamida, y tien la ventaja de que el cristal no absorbe olores.

La OCU también apunta sus contras: pesan más, un golpe puede romper el recipiente, hay menos modelos y suelen costar más. Además, algunos tardan más en calentar o reparten peor el calor.

Acero inoxidable sin capas

El acero inoxidable es la otra gran opción sin recubrimiento. Al no llevar ninguna capa que pueda degradarse, se considera uno de los materiales más seguros, aunque los alimentos se pegan con más facilidad.

Hay que leer la letra pequeña, porque algunos fabricantes aplican un antiadherente sobre el acero. Conviene comprobar que el acero desnudo está en la cesta y en la rejilla, también en las freidoras de aire de cristal, y no sólo en la carcasa exterior.

Su gran ventaja ambiental es que el acero y el vidrio no pierden propiedades con el uso. En las sartenes antiadherentes, en cambio, la vida útil la marca la pérdida de antiadherencia por el desgaste, recuerda la OCU.

Cerámica, con matices

Los recubrimientos cerámicos, de tipo sol-gel, son la alternativa antiadherente al teflón. La Consumentenbond los considera buenos sustitutos, y la OCU destaca que su fabricación no necesit, los contaminantes persistentes PFAS.

Su punto débil es la duración. Según la OCU, la cerámica tiende a perder la antiadherencia con mayor rapidez, y la calidad varía mucho entre fabricantes. Si el recubrimiento se desconcha, toca cambiar la cesta.

Ojo con los reclamos. La OCU comprobó que las sartenes de acabado «piedra» llevan teflón. Y «sin PFOA» no equivale a «sin PFAS»: el PFOA está prohibido desde 2020, así que hay que buscar «sin PFAS» o «sin PTFE».

Menos plástico cerca del calor

Las guías especializadas advierten de que el plástico, al calentarse, puede liberar compuestos orgánicos volátiles aunque no toque la comida. Lo ideal es un interior de metal o vidrio, con el mínimo plástico cerca de la resistencia.

Desde el 20 de julio de 2026, además, no pueden comercializarse en la UE nuevos materiales en contacto con alimentos fabricados con bisfenol A, sean plásticos, siliconas o recubrimientos. Los reutilizables ya presentes en el mercado pueden venderse hasta enero de 2029.

La OCU recomienda usar papeles o fundas en la cesta, que evitan el contacto directo y facilitan la limpieza. Mejor si son reutilizables o sin PFAS, y con la leyenda «para contacto con alimentos» o el símbolo de la copa y el tenedor. Aunque ya hay voces que señalan quehay que evitar los papeles de horno por contener sustancias no muy sanas.

175 grados para las patatas

La acrilamida, que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer considera probablemente cancerígena, se forma al dorar alimentos ricos en almidón. Las patatas fritas y asadas suponen el 49 % de la exposición de un adulto, según la OCU.

En 2024, la OCU aconsejaba no pasar de 195 °C con patatas y bizcochos. Su análisis de agosto de 2025 fue más allá: freír a 175 °C en la freidora de aire reduce de forma significativa la acrilamida.

La patata fresca en corte paja, sin lavar y a 195 °C, acumuló unas siete veces más acrilamida que la lavada o congelada en corte tradicional a 175 °C. La OCU aconseja lavarlas 10 minutos y buscar un dorado claro.

Más control, menos grasa

Al comprar, conviene elegir un modelo con control manual de la temperatura y, a ser posible, con ventana, una función útil según la OCU. Así se vigila el dorado sin depender de los programas automáticos.

En las cestas con PTFE hay margen: el material aguanta 260 °C sin alterarse, según la revista Consumer, y por encima puede liberar gases tóxicos. Ni los 200 °C de una freidora convencional ni los 230 °C de algunos modelos lo alcanzan.

Frente a la fritura en aceite, la ventaja es clara: según la OCU, una patata frita clásica en la sartén tiene en torno a un 20 % de grasa, y la de freidora de aire, entre un 2 % y un 4 %.

Menos de la mitad que el horno

El otro argumento verde es el consumo. En las pruebas de la OCU, preparar 320 gramos de patatas fritas consumió 0,287 kWh en la freidora de aire y 0,863 kWh en el horno eléctrico, y asar un pollo, 0,54 frente a 1,157.

La organización concluye que, para cantidades pequeñas, la freidora gasta menos de la mitad de energía que el horno. El ahorro se reduce cuando hay que cocinar en varias tandas porque la cesta se queda corta.

Hay, además, diferencias notables entre aparatos: con una tanda grande de patatas, algunas freidoras consumen tanta electricidad como un frigorífico combi en todo un día, advierte la Consumentenbond. El consumo medido en pruebas independientes importa tanto como el precio.

El tamaño justo

Más grande no siempre es mejor. La capacidad anunciada siempre supera a la útil, advierte la OCU, que calcula unos 400 gramos de patatas congeladas por persona. Un aparato sobredimensionado supone más materiales y más volumen que calentar.

La potencia tampoco es decisiva, porque suele ir pareja a la capacidad, según la OCU, que pide respetar el límite de llenado para que el calor se reparta. Un dato a tener en cuenta: la doble cesta sólo compensa si se va a usar a menudo.

El precio no tiene por qué dispararse: la OCU ha encontrado buenos modelos por menos de 100 euros, y con uno barato el ahorro frente al horno amortiza antes la compra. Su comparador recoge freidoras de 50 a 350 euros.

Pensada para durar

En clave ambiental, la mejor freidora de aire es la que dura. Los productos comprados desde 2022 tienen tres años de garantía legal, y los fabricantes deben mantener repuestos y servicio técnico durante diez años desde que dejan de fabricar el modelo.

Conviene preguntar si se venden cestas de recambio: el recubrimiento es lo primero que se desgasta, y cambiar la cesta evita tirar el aparato entero. Las guías especializadas aconsejan desconfiar de marcas desconocidas con precios muy por debajo de la media.

Quien ya tenga una con teflón no necesita deshacerse de ella. La Consumentenbond aconseja seguir usándola hasta que haya que sustituirla y evitar los utensilios metálicos: mejor de madera o silicona, con estropajos suaves para no rayar el recubrimiento.

Preguntar y reciclar

Existe, además, un derecho poco conocido: preguntar al fabricante si el aparato contiene sustancias extremadamente preocupantes (SVHC). Según la normativa europea, debe responder gratis en 45 días, recuerdan la OCU y la Consumentenbond.

La organización neerlandesa pide cautela con el reclamo «libre de PFAS» cuando nadie lo ha verificado, y apunta que, si no hay prisa, esperar a normas más estrictas también es una opción.

Y cuando toque jubilar la vieja, nunca a la basura: la tienda debe recogerla gratis si se compra otra de funciones similares, según el Real Decreto 110/2015, o puede llevarse al punto limpio. Así, la compra más sana es también la más sostenible.