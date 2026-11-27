En plena semana de Black Friday, entre camisetas a cinco euros, Irene Díez Ruiz, corporate Impact Leader en Ecoalf, invita a mirar lo que no aparece en la etiqueta: el agua, la tierra, las emisiones y las condiciones laborales detrás de cada prenda.

Díez, que dirigió durante años la Fundación Ecoalf, mide hoy el impacto de una marca que vuelve a decir no al Black Friday. Su primera cuenta de resultados de impacto arroja, en datos preliminares, dos céntimos netos positivos por euro vendido, frente a seis negativos en la referencia sectorial.

La conversación arranca en el campo. Earthsight vinculó algodón del cerrado brasileño con la deforestación ilegal, y el riego de este y otros cultivos contribuyó a que el mar de Aral perdiera cerca del 90 % de su agua.

Díez señala el algodón reciclado como la vía más directa para reducir el riego. Cuando el tejido necesita más resistencia, la marca recurre al regenerativo de Gujarat (India), certificado con Regenagri, cuya cosecha se compromete a comprar dos años antes.

El coste de reciclar

Tampoco esquiva los límites del reciclaje. «Reciclar cuesta mucho», admite, y la materia prima virgen sigue siendo más barata. Sólo el 0,76 % de la fibra producida en 2025 procedió del reciclaje de textiles.

Aun así, Ecoalf quiere incorporar en su colección otoño-invierno 2027 material reciclado de los restos de corte de la actual, y ya diseña vaqueros sin elastano para que quien los recicle trabaje con una sola fibra.

Sobre la normativa europea, que desde julio prohíbe a las grandes marcas destruir ropa sin vender, cree que ayudará, pero no será determinante. El cambio pasa por medir el éxito de otra manera: calidad antes que cantidad y prendas que se puedan reparar y revender. Para estos días de descuentos, deja un consejo: antes de comprar, pensar cuándo nos pondremos la prenda.

OKGREEN: En las campañas del Black Friday hay camisetas a 5 euros. ¿Qué costes ambientales no aparecen en ese precio? ¿Y qué pasa cuando el descuento nos lleva a comprar ropa que apenas vamos a usar?

IRENE DÍEZ: Cuando vemos una camiseta a cinco euros, es fácil saber cuánto nos ahorramos con el descuento. Lo que cuesta calcular es cuánta agua, cuánta superficie de tierra o cuántas emisiones de gases de efecto invernadero ha conllevado su producción. Y también nos cuesta preguntarnos cuáles han sido las condiciones laborales de las personas implicadas en cada fase.

Si además el descuento nos lleva a comprar una camiseta que apenas vamos a poneros porque no la necesitamos o porque es de baja calidad, entonces todos esos impactos no solo habrán sido desmesurados, sino que además habrán sido inútiles. En el momento en que la camiseta pasa de ser un artículo deseado a algo de lo que nos queremos deshacer, empiezan otros costes ambientales que también cuesta visualizar: los del residuo textil.

P.: Ecoalf ha empezado a traducir a euros su impacto ambiental y social. ¿Qué os ha enseñado esa cuenta sobre el precio real de la ropa?

R.: Que el precio de la moda no refleja todo lo que hay detrás de la industria. Hay muchas cosas que no se están cuantificando, algunas de forma consciente y otras por desconocimiento o porque no sabemos qué precio ponerle. Dos prendas con una funcionalidad similar pueden tener precios de venta al público parecidos y sin embargo conllevan impactos muy distintos para las personas y el planeta.

Pensemos en el agua. Se estima que una camiseta de algodón convencional, de la que hablábamos antes, requeriría unos 1.700 litros de agua (el equivalente a lo que bebería una persona durante más de dos años); pero extraer un litro tiene consecuencias distintas según la disponibilidad de agua de la zona donde se cultiva el algodón.

Nuestra primera cuenta de resultados de impacto intenta recoger ese tipo de costes y también las contribuciones positivas de nuestra actividad. Lo que buscamos es un documento que complemente la cuenta de resultados financieros y permita entender mejor la realidad de nuestro modelo de negocio con la idea del triple balance: económico, ambiental y social.

Los resultados preliminares de este ejercicio muestran un impacto neto positivo de dos céntimos por cada euro de ventas, frente a un saldo negativo de seis céntimos en la referencia sectorial que utilizamos. Significa que vamos por buen camino pero somos conscientes de que hay mucho margen de mejora y que debemos seguir incorporando impactos en el análisis que hoy no somos capaces de cuantificar.

P.: Earthsight vinculó algodón con sello sostenible a la deforestación ilegal del Cerrado. ¿Hasta dónde puede una marca rastrear de verdad su algodón?

R.: En nuestra colección de algodón regenerativo de Gujarat, en la India, sabemos la procedencia del algodón y, de hecho, firmamos un compromiso de compra sobre una cosecha dos años antes de su venta al público, lo que reduce la incertidumbre de las comunidades locales.

Después, para garantizar que ese algodón llega a nuestras colecciones, necesitamos contar con certificados como Regenagri ®, que trazan cada fase del proceso productivo desde el cultivo hasta la prenda. Esta misma idea la tenemos con GRS (Global Recycled Standard) en el caso de los materiales reciclados.

Es difícil saber lo que había antes del cultivo, la mayoría de las marcas sólo saben dónde se ha confeccionado la prenda, pero desconocen dónde se ha hecho el tejido, dónde se ha hecho el hilo, y dónde se ha cultivado su algodón. La cadena de suministro de la moda es muy larga y por eso es importante apoyarnos en este tipo de certificaciones que van desde la materia prima hasta el producto terminado.

R.: El mar de Aral perdió cerca del 90 % de su agua para regar algodón y otros cultivos. ¿Qué alivia más esa presión: el algodón reciclado o el regenerativo?

Si hablamos estrictamente de reducir la necesidad de riego, la vía más directa es el algodón reciclado. Según la EF Database, la extracción de un kilo de algodón reciclado preconsumo presenta aproximadamente un 79% menor impacto en cambio climático y un 80% menor consumo de agua que el algodón convencional.

No obstante, el reciclado mecánico del algodón presenta limitaciones técnicas, ya que puede reducir la longitud de las fibras. Por ello, en determinados tejidos es necesario combinar el algodón reciclado con otras fibras para conseguir las características de resistencia y calidad requeridas. En estos casos, para nosotros la mejor solución es utilizar algodón regenerativo.

P.: ¿Cómo se demuestra que un algodón es regenerativo de verdad y no la nueva etiqueta verde?

El algodón regenerativo que utilizamos procede de explotaciones verificadas bajo el estándar Regenagri®, que aplican prácticas orientadas a mejorar de forma continua indicadores relacionados con la salud del suelo, la biodiversidad, la gestión del agua y la resiliencia climática, adaptadas al contexto de cada explotación.

Además, este enfoque busca contribuir a mejorar los medios de vida de los agricultores y promover la viabilidad económica a largo plazo de las explotaciones, así como la resiliencia de las comunidades agrícolas. Los certificados de cadena de custodia respaldan la trazabilidad de ese algodón hasta nuestros productos.

Creemos que las prácticas regenerativas en agricultura y ganadería tienen mucho que aportar para mejorar el textil y otros sectores productivos, pero no son la panacea. Para hablar realmente de moda sostenible y de economía circular debemos revisar otros muchos aspectos. La regeneración puede ser parte de la solución, pero debemos ser más ambiciosos si realmente queremos cambiar la industria de la moda.

R.: Vuestra campaña dice que ya sabemos reciclar. Entonces, ¿por qué solo el 0,76 % de la fibra producida en 2025 salió del reciclaje de textiles?

Reciclar cuesta mucho. Hay que recoger el residuo, transportarlo, clasificarlo y, convertirlo en nueva materia prima. Todo eso necesita instalaciones especializadas, tecnología, personal cualificado…

Se ha avanzado mucho en los últimos años, pero ahora tiene que haber un mercado dispuesto a integrar esa materia prima reciclada en sus productos; necesitamos que sea viable económicamente, no solo técnicamente. Actualmente, sigue siendo más barato producir con materia prima virgen que con materiales reciclados, y eso se debe a costes que no se están teniendo en cuenta.

En Ecoalf apostamos desde el inicio por los materiales reciclados, porque nos parecía y nos sigue pareciendo la mejor forma de proteger los recursos naturales del planeta y demostrar que se pueden hacer las cosas de otra forma. Empezamos reciclando botellas de PET y ahora estamos incorporando también el residuo textil en nuestras colecciones.

P.: ¿Qué habéis aprendido al volver a usar vuestros propios retales de producción?

Hasta hace poco solo éramos capaces de utilizar los sobrantes de nuestros tejidos para crear algunos artículos como nuestros bolsos leftover. Era una forma de prevenir el residuo, pero no era un proceso de reciclado propiamente dicho.

Siempre hemos procurado mejorar la circularidad, y sabíamos que el reto está en el residuo textil. En uno de los proyectos que tenemos en marcha, estamos trabajando con algunos proveedores para reciclar los restos de corte de nuestras producciones. El objetivo es incorporar en la colección de otoño-invierno 27 material procedente de los restos de corte de nuestra producción de otoño-invierno 26, la que está ahora en nuestras tiendas.

La lección aprendida es que se puede seguir innovando y mejorando. Ese es el mensaje de nuestra campaña anti Black Friday este año: si hemos podido llegar a la luna, podemos cambiar la moda.

R.: Cuánto facilita el reciclaje una prenda de un solo material? ¿Y qué se sacrifica por el camino?

Depende de la prenda y del proceso de reciclaje al que se someta. En Ecoalf diseñamos pensando en el impacto de las materias primas que utilizamos, pero también en el fin de vida de nuestros productos. Por eso estamos aumentando el número de productos monomateriales.

Sabemos que la heterogeneidad del residuo textil en cuanto a composiciones y componentes es uno de los problemas a los que se enfrenta el reciclaje de calidad actualmente. En un vaquero se entiende muy bien. Si mezclamos algodón y elastano, al final de la vida de la prenda es difícil recuperar el algodón por separado.

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En nuestra línea de denim prescindimos del elastano, cosemos con hilo de algodón y utilizamos botones metálicos desmontables. Una vez quitados los botones, quien recicla el vaquero puede trabajar con una sola fibra.

El reto está en conseguir que el vaquero siga siendo cómodo. El elastano suele utilizarse para que el tejido ceda al movernos. En nuestro caso, combinamos algodón reciclado con algodón regenerativo y jugamos con la trama del tejido para darle esta elasticidad y que nuestro cliente no sacrifique nada.

P.: Desde julio, las grandes marcas no pueden destruir ropa sin vender en la UE, y España sigue tramitando la responsabilidad ampliada del productor para el textil. ¿Frenarán estas normas la sobreproducción?

R.: Confío en que van a ayudar porque ponen el foco aguas arriba (los excedentes) y también aguas abajo (el productor debe financiar la gestión del residuo). Pero no creo que vayan a ser determinantes.

Primero debemos tener en cuenta que se trata de normativa europea, y este es un problema global. Después habrá que ver si estos costes adicionales se reflejan en los costes de producción, de tal forma que se desincentive la sobreproducción, y en los precios de venta, para desincentivar el sobreconsumo.

P.: ¿Qué tiene que cambiar para que la moda gane dinero sin vender cada vez más prendas?

R.: La industria tiene que replantearse qué entiende por una buena temporada. Si el éxito se mide solo por el número de prendas vendidas, el incentivo seguirá siendo fabricar más.

Poner la calidad por delante de la cantidad empieza en el diseño. Significa invertir en buenos tejidos y en prendas atemporales que la gente quiera seguir poniéndose dentro de cinco o diez años. Una chaqueta bien hecha se puede reparar y revender; ampliar la vida útil de nuestros productos también genera ingresos.

P.: Un consejo sostenible: ¿Qué debemos hacer a la hora de comprar ropa?

R.: Antes de mirar el descuento, me preguntaría cuándo me voy a poner esa prenda y con qué ropa de mi armario la voy a combinar. Si ya tengo algo que cumple esa función, puedo dejarla en la tienda. En plena semana de Black Friday hay una pregunta muy sencilla que ayuda a decidir: ¿la seguiré queriendo el lunes?