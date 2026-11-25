Si toda el agua que los aviones apagafuegos del Ejército del Aire y del Espacio han lanzado este año contra los incendios forestales se vertiera de golpe, llenaría 12 piscinas olímpicas y aún sobraría. Extendida sobre el césped del Santiago Bernabéu, dejaría el campo bajo más de 4 metros de agua.

El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas ha cerrado una de las campañas contra incendios forestales más exigentes de los últimos años con 5.293 descargas de agua, unos 31 millones de litros, según el balance publicado por el Ejército del Aire y del Espacio. Las cifras abarcan del 1 de junio al 31 de octubre de 2026.

En esos cinco meses, los aviones anfibios de la unidad, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), participaron en 539 actuaciones de extinción y sumaron 1.923 horas y 15 minutos de vuelo. Detrás de esas cifras están las tripulaciones, los mecánicos y el personal de operaciones, logística y apoyo, que han sostenido el ritmo durante semanas.

12 piscinas olímpicas

Una piscina olímpica mide 50 metros de largo por 25 de ancho. Con 2 metros de profundidad, la medida que se toma como referencia habitual, contiene unos 2,5 millones de litros de agua. Los 31 millones de litros del 43 Grupo darían para llenar 12 de ellas y empezar una decimotercera.

La comparación futbolística también impresiona. El terreno de juego del Santiago Bernabéu mide 105 por 68 metros, unos 7.140 metros cuadrados. Repartidos sobre esa superficie, los 31 millones de litros formarían una lámina de agua de 4,3 metros de altura, casi el doble de los 2,44 metros a los que está el larguero.

Si se divide el total entre las descargas, sale una media de casi 5.900 litros por pasada, muy cerca de la capacidad máxima de un Canadair. Estos aviones anfibios recargan en vuelo rasante sobre embalses, ríos o el mar, sin aterrizar, lo que les permite encadenar descargas cuando hay agua cerca del fuego.

61 días seguidos

El tramo más duro llegó en pleno verano. Del 23 de junio al 24 de agosto, el 43 Grupo operó 61 días consecutivos, con 451 actuaciones y más de 4.542 descargas en 28 provincias y en Portugal. Más de ocho de cada diez descargas de toda la campaña se concentraron en esas semanas.

Hubo una jornada de julio en la que los aviones llegaron a realizar 215 descargas. Aplicando la media de la campaña, eso supone alrededor de 1,25 millones de litros en un solo día, el equivalente a media piscina olímpica lanzada sobre las llamas entre el amanecer y la puesta de sol.

Ese mes dejó además un hecho inédito. El 23 de julio se declaró por primera vez en España una emergencia de interés nacional por incendios forestales, con la activación de la situación operativa 3, el nivel en el que la dirección de la emergencia pasa al Ministerio del Interior.

Fuegos en media España

La campaña comenzó en junio con fuegos en Los Garres (Murcia) y en las localidades onubenses de Alosno y Villanueva de los Castillejos. En julio, la actividad se multiplicó: Burgohondo (Ávila), San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado y Lozoyuela (Madrid), Vall de Uxó (Castellón) e Igüeña (León).

A esa lista se sumaron La Bisbal del Ampurdán (Gerona), Orés (Zaragoza) y Los Gallardos (Almería), uno de los fuegos más trágicos del verano, con 14 víctimas mortales. El de La Mierla (Guadalajara), declarado el 16 de julio, llegó a recorrer unas 32.000 hectáreas.

En La Mierla, los Canadair realizaron más de 370 descargas. Con la media de la campaña, son unos 2,2 millones de litros: casi una piscina olímpica entera para un solo incendio. La cifra da idea del esfuerzo que exigió este fuego a las tripulaciones.

De Niebla a Portugal

En agosto llegó el incendio de Niebla (Huelva), declarado el día 6 y que afectó a unas 40.000 hectáreas. Según los datos que el MITECO publicó en septiembre, fue el de mayor superficie afectada del año en España, con 39.821 hectáreas.

Septiembre y octubre trajeron nuevas salidas a Tuéjar (Valencia), Igualeja (Málaga), Quiroga (Lugo) y Calvos de Randín (Orense). Los aviones españoles cruzaron también la frontera para actuar en Vouzela (Portugal), dentro de los mecanismos de cooperación europea.

La ayuda llegó también en sentido contrario. Cuatro Canadair CL-415 procedentes de Italia y Grecia, dos de cada país, se incorporaron al operativo y trabajaron en Madrid y Ávila bajo el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que España activó para pedir refuerzos internacionales.

Casi 280.000 hectáreas

El esfuerzo del 43 Grupo se enmarca en un año especialmente duro. Según los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica, entre el 1 de enero y el 31 de octubre ardieron cerca de 280.000 hectáreas forestales en España y se registraron 47 grandes incendios, los que superan las 500 hectáreas.

Cuando amplió la campaña estival hasta el 31 de octubre, el Ministerio del Interior ya situaba la superficie quemada en 275.209 hectáreas. Eso supone que los incendios forestales han quemado 2,5 veces la media de la última década, un 151% más.

El balance humano también ha sido grave. En ese mismo recuento, Interior contabilizaba 21 personas fallecidas en incendios forestales este año, frente a las ocho de todo 2025, y otras 70 heridas.

Una flota veterana

Todo ello con una flota limitada. España dispone de 14 aviones anfibios: diez Canadair CL-215T, los más antiguos, y cuatro CL-415, más modernos, que pueden cargar hasta 6.137 litros de agua en una sola toma.

La mayoría de estos aparatos pertenecen al Ministerio para la Transición Ecológica, pero quien los opera, mantiene y repara es el Ministerio de Defensa, a través del Ejército del Aire. Es el reparto de una colaboración entre ambos departamentos que dura ya más de medio siglo.

Las averías también han pesado. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, reconoció en julio que tres de los aviones estaban fuera de servicio por la alta intensidad de la campaña, lo que redujo los aparatos disponibles en plena temporada alta.

El relevo, en 2028

La renovación ya está en marcha, aunque tardará. España ha comprado siete aviones DHC-515, la evolución del CL-415, por 375 millones de euros, dos de ellos financiados íntegramente por la Unión Europea al integrarse en el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Cada nuevo avión podrá descargar 7.000 litros de agua, frente a los 6.000 del CL-415. Sin embargo, el Gobierno ha admitido que el primero no se entregará hasta octubre de 2028 y que los siete no estarán operativos hasta abril de 2031.

Mientras tanto, el peso sigue recayendo sobre una unidad que lucha contra los incendios forestales desde 1971, coordinada con el MITECO, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los servicios autonómicos de extinción. Su balance de 2026 cabe en una imagen: el agua de 12 piscinas olímpicas lanzada, descarga a descarga, sobre el fuego.