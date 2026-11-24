Las colas en los cargadores y los puntos fuera de servicio son dos de los grandes frenos del coche eléctrico en España. Una nueva estación de recarga transportable, con baterías propias y capacidad para cargar cuatro vehículos a la vez, quiere cambiar esa experiencia.

Iberdrola | bp pulse ha anunciado la puesta en marcha de estaciones de recarga transportables con baterías en sus emplazamientos de España y Portugal. La solución integra en una única estructura metálica los equipos necesarios para almacenar energía y ofrecer recarga ultrarrápida.

Se trata de un concepto de carga móvil que sirve tanto para ampliar estaciones ya existentes como para instalar puntos temporales en zonas de alta demanda. Según la compañía, permitirá reducir colas y posibles incidencias, con una recarga más rápida, estable y eficiente.

Cuatro coches a la vez

Las unidades han sido diseñadas, prefabricadas y probadas por el propio operador, la empresa conjunta de Iberdrola y bp. Cada módulo portátil incluye baterías, cargadores y equipos auxiliares, y llega preparado para conectarse a la red y empezar a suministrar energía.

En concreto, cada estación combina dos baterías de 108 kW de potencia, con 216 kWh de almacenamiento, y dos cargadores Alpitronic HYC200 de 200 kW. El resultado es una instalación capaz de cargar cuatro vehículos de forma simultánea.

«El equipo de ingeniería de Iberdrola | bp pulse ha diseñado esta estación modular de recarga como la solución innovadora a muchos de los retos que tiene por delante el vehículo eléctrico», explica Pablo Pirles, CEO de la compañía en España y Portugal.

Fiabilidad para el usuario

Entre esos retos, Pirles cita la necesidad de agilizar el despliegue de infraestructuras de recarga e incrementar la potencia disponible en cada punto. Dos cuestiones que condicionan directamente la confianza de los conductores.

«Garantizar una experiencia de recarga fiable, ágil y cómoda en todos los puntos de la red es clave para seguir mejorando la experiencia de los usuarios de vehículo eléctrico», añade el directivo.

El objetivo final, recalca, es avanzar en la eliminación de barreras a la movilidad eléctrica, uno de los compromisos que el operador sitúa en el centro de su estrategia de crecimiento en la península.

De dos años a tres meses

Instalar nuevos cargadores no siempre es sencillo. En algunas ubicaciones lo impiden la normativa, la escasa potencia eléctrica disponible en la zona o las propias condiciones del emplazamiento. En otras, la demanda se dispara de forma puntual o estacional.

A ello se suman unos plazos de ejecución que ralentizan todo el proceso. Pirles lo ejemplifica con una comparación: «Implantar una estación de recarga de alta potencia puede requerir más de dos años».

«Pero si disponemos de una acometida de baja tensión o potencia excedente de una instalación existente e instalamos esta solución, podríamos conseguir una estación de alta potencia en apenas tres meses, en ubicaciones donde más se necesita», detalla.

Un pulmón energético

La clave está en que el sistema combina la energía disponible de la red con energía previamente almacenada en baterías. Así, el módulo refuerza la potencia de recarga de forma ágil cuando el emplazamiento lo requiere.

Esto permite no sólo acelerar la apertura de nuevas estaciones, sino también incrementar la potencia de instalaciones ya operativas. Cada estación transportable aportará 216 kWh de almacenamiento al sistema y una potencia conjunta de hasta 400 kW.

«La idea es crear islas de recarga que obtengan energía de la red y la multipliquen con el pulmón energético que suponen las estaciones modulares», explica Pirles. Así, cada punto contará con energía almacenada que multiplique la que llega de la red.

Primera prueba en la A-2

La primera estación modular se instalará de forma temporal este año para analizar un proyecto en el eje de la A-2 Madrid-Zaragoza-Barcelona, uno de los principales corredores de largo recorrido del país.

Después, la compañía evaluará su red actual y las zonas con mayor demanda de infraestructura, como el entorno de aeropuertos, centros comerciales y estaciones de servicio en momentos de alta afluencia.

En esos puntos estratégicos empezará a instalar nuevos skids, como denomina a estos módulos, para asegurar una cobertura de recarga alineada con las necesidades reales del mercado.

Casi 18.000 puntos sin funcionar

El anuncio llega en un momento delicado para la recarga pública. Según el último Barómetro de Electromovilidad de Anfac, del tercer trimestre de 2026, España cuenta con 58.075 puntos públicos de recarga operativos.

Sin embargo, otros 17.965 puntos instalados siguen sin funcionar por averías, deficiencias técnicas o conexiones eléctricas pendientes: el 23,6% del total. Además, la instalación de nuevos puntos cayó un 62,6% entre enero y septiembre frente al mismo periodo de 2025.

En ese contexto, la carga móvil con baterías apunta directamente a dos de los cuellos de botella del sector: la falta de potencia en muchos emplazamientos y los largos plazos de conexión a la red.

Energía 100% renovable

Como el resto de la red de Iberdrola | bp pulse, los puntos modulares proporcionarán el 100% de energía renovable con garantías de origen, en línea con el compromiso de la compañía con una movilidad más eficiente y sostenible.

Las nuevas soluciones de almacenamiento también mejorarán la eficiencia operativa de la infraestructura y facilitarán una mayor disponibilidad de potencia y la integración de las renovables en la movilidad eléctrica.

La innovación es uno de los pilares de la estrategia de la compañía. Con proyectos como los skids, reafirma su apuesta por eliminar las barreras de la electromovilidad y acelerar la transición hacia una movilidad cero emisiones.