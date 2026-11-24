Los espacios naturales de las dos orillas del Estrecho comparten amenazas: senderos saturados, coches aparcados junto a calas protegidas y un riesgo de incendio que marca cada verano. Ahora, Andalucía también comparte con Marruecos sus soluciones.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía asesora al Gobierno marroquí en el diseño e implementación de un sistema nacional para gestionar el uso público de sus espacios naturales, ordenar los flujos ecoturísticos y medir la frecuentación de visitantes.

Para ello, personal técnico de la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos ha participado en una misión técnica en Rabat, la capital marroquí, en la que ambas administraciones han intercambiado experiencias sobre la gestión de sus espacios protegidos.

Un hermanamiento europeo

La iniciativa se enmarca en un proyecto de hermanamiento institucional entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, una fórmula de cooperación con la que Bruselas pone en contacto a las administraciones de los Estados miembros con las de países socios.

En el proyecto colaboran la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), Francia, Italia y la Agencia Nacional de Aguas y Bosques (ANEF), el organismo marroquí responsable de los bosques y de los parques nacionales del país.

La FIAP, antigua FIIAPP, es la fundación pública de la Cooperación Española especializada en políticas públicas. Según sus propios datos, apoya la construcción de sistemas públicos en más de 120 países de todo el mundo.

La nueva agencia marroquí

La ANEF es una institución de reciente creación. Nació con la ley 52-20, promulgada en julio de 2021, dentro de la estrategia Bosques de Marruecos 2020-2030, que el rey Mohamed VI presentó en febrero de 2020.

La agencia comenzó a funcionar en 2022 y asumió el reto de modernizar la gestión forestal y de las áreas protegidas, con un enfoque que busca conciliar la preservación de los recursos con el desarrollo de las poblaciones locales.

Entre las metas de esa estrategia figura atraer un millón de ecoturistas a los parques nacionales marroquíes en 2030, según detalló en 2024 el director general de la agencia, Abderrahim Houmy. Un objetivo que exige ordenar muy bien la llegada de visitantes.

Dos orillas, los mismos retos

La elección del modelo andaluz como referencia estratégica responde a la proximidad biogeográfica y climática entre ambos territorios mediterráneos, que comparten una gran biodiversidad y ecosistemas especialmente vulnerables.

Andalucía y Marruecos se enfrentan, además, a desafíos comunes como la presión turística sobre los enclaves más visitados y el riesgo de incendios, dos amenazas que obligan a adaptar la gestión de los espacios naturales año tras año.

La cercanía no es sólo geográfica. Desde hace dos décadas, ambos territorios comparten una figura de protección que une los dos continentes y que funciona como instrumento de cooperación ambiental.

Un puente sobre el Estrecho

Se trata de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, que incluye espacios protegidos tanto andaluces como marroquíes. Declarada por la UNESCO en octubre de 2006, fue la primera reserva de la biosfera intercontinental del mundo.

Este espacio reúne 108 municipios, 63 en Andalucía y 45 en Marruecos, repartidos entre las provincias de Cádiz y Málaga y las marroquíes de Chauen, Larache, Tánger y Tetuán. Integra, además, las reservas de la Sierra de Grazalema y de la Sierra de las Nieves.

Su candidatura la impulsaron de forma conjunta la entonces Consejería de Medio Ambiente andaluza y el Alto Comisariado de Aguas y Bosques de Marruecos, el organismo antecesor de la actual ANEF.

Un laboratorio internacional

Por otro lado, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), integrada por 310 espacios, abarca más de 2,9 millones de hectáreas y casi el 30% del territorio autonómico bajo algún régimen de protección.

Esta red se ha consolidado como un laboratorio internacional de éxito en la conciliación de la conservación con el desarrollo socioeconómico, una fórmula que interesa a cualquier país que quiera abrir sus parques al turismo sin degradarlos.

De hecho, a finales de 2024 una delegación de altos funcionarios de la ANEF ya participó en un intercambio con España sobre especies amenazadas que incluyó encuentros con gestores de espacios protegidos, centrados en el uso público y el turismo.

El ecoturismo, motor de desarrollo

El enfoque de gestión trasladado por la Consejería a la ANEF pone el acento en el gran potencial del ecoturismo, respetuoso y comprometido con el territorio, para contribuir al desarrollo equilibrado de los espacios naturales.

La idea es involucrar a los visitantes en la conservación, reducir al mínimo el impacto ambiental de las visitas y generar oportunidades de empleo ligadas al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

A ello se suma el impulso a un tejido empresarial local que fije la población rural a su entorno, uno de los grandes retos de muchas comarcas de interior que dependen de sus montes, sus sierras y su paisaje.

Cuatro herramientas exportables

El modelo andaluz de gestión del uso público plantea, de este modo, un manejo inteligente y ordenado de los flujos turísticos como instrumento estratégico para alcanzar el equilibrio entre la afluencia de público y la protección del medio.

Para llevar a la práctica este enfoque, los expertos de la Junta han tratado con los profesionales marroquíes la transferencia de herramientas operativas de demostrada eficacia en la red andaluza de espacios protegidos.

Son cuatro: la plataforma CUPOS, el Servicio de Interpretación de Altas Cumbres de Sierra Nevada, la regulación de accesos en los acantilados de Maro-Cerro Gordo y el portal web Ventana del Visitante.

Aforos según el riesgo

La plataforma CUPOS es un sistema digital de reserva y gestión de autorizaciones en zonas sensibles que permite organizar los flujos de visitantes, evitar la saturación y proteger los ecosistemas.

Su principal virtud es la flexibilidad. Los aforos se adaptan a las condiciones ecológicas o al riesgo de incendios de cada momento, sin necesidad de restringir los accesos de forma sistemática.

La gestión telemática de permisos tiene recorrido en Andalucía. Sólo en 2021, la Junta tramitó 14.250 autorizaciones de acceso a senderos sometidos a cupo, rutas de gran valor ecológico con un número limitado de plazas.

En microbús hacia las cumbres

En Sierra Nevada, el Servicio de Interpretación de Altas Cumbres ha demostrado que sustituir el vehículo privado por transporte colectivo hacia las zonas más frágiles no sólo mejora la conservación, sino también la seguridad.

Además, convierte el propio trayecto en una herramienta de educación ambiental. Los recorridos se realizan en microbús durante los meses de verano, acompañados de un guía que explica la historia, el paisaje y la biología del macizo.

En la vertiente norte, el servicio parte de la Hoya de la Mora, a 2.475 metros, y llega hasta las Posiciones del Veleta, a 3.100 metros. En la sur, sale de Capileira, en la Alpujarra granadina, y alcanza el Alto del Chorrillo.

Aparcamientos lejos de las calas

Por su parte, la regulación de accesos en los acantilados de Maro-Cerro Gordo, entre Almuñécar (Granada) y Nerja (Málaga), combina aparcamientos periféricos y microbuses durante la temporada estival.

Este sistema se ha convertido en un referente indispensable para gestionar la presión turística costera, ya que salvaguarda hábitats sensibles y mejora la seguridad ante posibles emergencias en un tramo de costa acantilada.

El paraje natural, declarado en 1989, suma 1.913 hectáreas, de las que 1.529 son marinas, a lo largo de una franja litoral de 12 kilómetros donde crecen praderas de Posidonia oceanica, una planta marina protegida.

Información antes de la visita

Por último, el ejemplo del portal Ventana del Visitante ha puesto de relieve la importancia de disponer de una plataforma digital centralizada y permanentemente actualizada para quien planea una escapada.

La web facilita información práctica oficial, accesible, multilingüe y fiable antes de llegar al espacio natural. También avisa de los riesgos y de la normativa de aplicación en cada enclave, además de recomendar buenas prácticas.

Al mismo tiempo, diversifica la oferta y redistribuye la presión turística hacia zonas menos concurridas, una manera de aliviar los parajes más populares sin cerrarlos al público. En senderismo, permite localizar con filtros 430 senderos oficiales de uso público.

Más visitantes, menos impacto

Con esta asesoría, la gestión de los espacios naturales andaluces cruza el Estrecho y se consolida como referencia para un país que comparte con Andalucía clima, paisajes y buena parte de sus desafíos ambientales.

El intercambio técnico con la ANEF abre así una vía para que el crecimiento del ecoturismo en Marruecos descanse sobre una premisa básica: que la llegada de más visitantes no se traduzca en menos naturaleza.