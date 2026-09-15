Marruecos se juega más de 12.000 millones y el 20% de su turismo ante un posible boicot de los españoles

La invasión de Ceuta del pasado mes de julio ha reavivado la polémica sobre qué papel debería adoptar España en sus relaciones comerciales con Marruecos. La postura desafiante del país vecino en asuntos como la entrada masiva de decenas de miles de sus ciudadanos en nuestro país o el Mundial 2030, junto a la actitud sumisa del Gobierno de Pedro Sánchez ha terminado con la paciencia de muchos españoles que se sienten sometidos al antojo de Mohamed VI.

De hecho, en redes algunos ciudadanos han empezado a plantearse dejar de comprar productos marroquíes. Pero, ¿qué se juega realmente Marruecos ante un posible boicot comercial de los españoles?

La respuesta rápida es que, como mínimo, el país africano perdería más de 12.000 millones de euros sólo por dejar de ingresar el dinero correspondiente a las importaciones españolas de sus productos. Además, por si fuera poco, Marruecos también se quedaría sin recibir más de 14.500 millones anuales en mercancías españolas.

Actualmente, España tiene un superávit comercial de más de 2.500 millones de euros con Marruecos. Lo cierto es que eso demuestra una posición dominante del comercio español frente al marroquí.

Durante 2024, por ejemplo, las principales exportaciones de España a Marruecos fueron combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (con 2.340 millones), automóviles, tractores, camiones y piezas de los mismos (representando más de 1.900 millones) y maquinaria, aparatos mecánicos y repuestos (valorados en casi 1.500 millones de euros).

Al contrario, las principales exportaciones de Marruecos a España fueron en el mismo año maquinaria eléctrica y electrónica (por más de 3.600 millones), accesorios de ropa no tejidos (1.900 millones) y automóviles, tractores, camiones y sus correspondientes piezas (por más de 1.400 millones).

Por encima de todos ellos, el principal producto que exporta España a Marruecos es el petróleo. En ese mismo los de Mohamed VI compraron a los españoles casi 1.500 millones de crudo. Por su lado, los marroquíes vendieron a nuestro país casi 2.500 millones de cable aislado.

Arriesga más de 4 millones de turistas

Pero no todo es mercancía. De seguir tensando los vínculos institucionales, el país magrebí también se arriesga a perder uno de cada cinco turistas que visitan Marruecos cada año.

De hecho, a raíz de la crisis en Ceuta, el país magrebí ha empezado a detectar un notable descenso en las reservas de sus alojamientos turísticos justo a las puertas de su temporada alta. De hecho, algunas agencias de viajes ya han alertado de la caída, subrayando que en esta época del año suelen tener mínimo 20 clientes reservando paquetes de viajes a Marruecos y este año no han vendido ninguno.

La preocupación del país vecino con este asunto es máxima y no es para menos. En 2025 recibió 19,8 millones de visitantes y los ingresos asociados al turismo en el 2024 superaron los 116.200 millones de dirhams (unos 10.600 millones de euros). El turismo, por tanto, representa el 7,3% del producto interior bruto de Marruecos.

En toda esa riqueza que genera el Estado africano en torno a los viajes, los españoles tienen un papel fundamental. La Oficina Nacional Marroquí de Turismo (ONMT) estima que más de 4,2 millones de personas procedentes de España visitaron el país en 2025, lo que supone el 23% de las llegadas internacionales.

Perder el favor de los españoles en materia de turismo supondría, por tanto, para Marruecos la pérdida de más de 24.648 millones de dirhams, lo que se traduce en otra sangría de 2.248 millones de euros. La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) explica que está siguiendo «de cerca» la evolución de la situación y ha expresado su preocupación por la avalancha de desinterés mostrada por los españoles sobre el país vecino.