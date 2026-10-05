Hernán Cortés antes de la conquista: «Prefiero morir con honra que vivir con deshonra; acordamos ir siempre adelante»

Hernán Cortés se enfrentó en 1519 a una de las decisiones más importantes de su vida cuando la expedición que había iniciado hacia el territorio mexicano comenzó a despertar dudas entre sus propios hombres. El cansancio, los enfrentamientos y el temor a adentrarse en un territorio desconocido hicieron que algunos soldados se plantearan regresar. Fue entonces cuando el conquistador habría pronunciado unas palabras que han quedado asociadas a su figura. «Prefiero morir con honra que vivir con deshonra; acordamos ir siempre adelante». Una declaración que resume una de las ideas centrales de aquella expedición, que era no retroceder ante las dificultades.

Una decisión que cambió la expedición

Hernán Cortés había llegado a las costas de México en 1519 al frente de una expedición que inicialmente tenía como objetivo explorar y establecerse en nuevos territorios. Sin embargo, sus planes fueron mucho más allá. Tras fundar la Villa Rica de la Vera Cruz, decidió avanzar hacia el interior y establecer contactos y alianzas con distintos pueblos indígenas enfrentados al poder de los mexicas.

La decisión no fue sencilla. Los hombres que acompañaban a Hernán Cortés sabían que se dirigían hacia un territorio desconocido y que cualquier error podía tener consecuencias graves. Según los relatos de la época, algunos soldados comenzaron a plantear la posibilidad de regresar a Cuba. Frente a esas dudas, Cortés defendió la necesidad de continuar con el proyecto y mantener el rumbo que habían elegido.

«Morir con honra»

La idea de la honra tenía un enorme peso en la sociedad de la época. No se trataba únicamente de una cuestión personal, sino también de reputación, reconocimiento y prestigio. Para un militar del siglo XVI, la deshonra podía representar una pérdida de estatus y consideración social que iba más allá incluso de la propia persona.

Por eso, la frase de Hernán Cortés conecta con una mentalidad profundamente arraigada en aquel momento, ya que era preferible afrontar el peligro antes que abandonar una empresa por miedo. En el contexto de la expedición, aquellas palabras servían también para reforzar la determinación de los soldados que habían decidido acompañarle en su avance hacia el interior.

La expedición terminó desembocando en la caída de Tenochtitlan en 1521 y en el establecimiento del dominio español sobre buena parte del territorio que posteriormente formaría Nueva España. El proceso fue complejo y estuvo marcado por enfrentamientos militares, alianzas indígenas, epidemias y profundas transformaciones políticas y sociales.