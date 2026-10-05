Muere un futbolista aragonés de 27 años: conmoción total en su tierra natal

El fútbol aragonés está de luto por la muerte de Daniel Solsona, futbolista del CD Boquiñeni, que ha fallecido a los 27 años después de una larga enfermedad. Su muerte ha provocado una enorme conmoción en la pequeña localidad de la provincia de Zaragoza en la que el joven era muy conocido y querido. La noticia ha dejado un profundo vacío entre sus compañeros, amigos, familiares y vecinos, que estos días despiden a una persona especialmente vinculada a la vida y al deporte del municipio.

Daniel Solsona militaba en el CD Boquiñeni, conjunto que compite en Primera Regional, y llevaba el número 8 en su camiseta. Sin embargo, su relación con el pueblo iba mucho más allá del fútbol. El joven era fisioterapeuta y atendía también a numerosos vecinos, entre ellos personas mayores de la localidad que necesitaban sus servicios. Desde el entorno del club destacan especialmente su carácter abierto y su participación habitual en diferentes actividades de Boquiñeni, hasta el punto de convertirse en una persona muy reconocida dentro de una localidad de alrededor de 780 habitantes.

La enfermedad contra la que llevaba tiempo luchando le había provocado varias recaídas y finalmente Daniel Solsona falleció este viernes. El CD Boquiñeni decidió suspender el partido que tenía previsto disputar este fin de semana frente al CD Torres como muestra de respeto y homenaje a su jugador, al que despidió con un sentido comunicado: «No sabemos cómo poner en palabras lo que sentimos. Se va Daniel Solsona, nuestro compañero, nuestro amigo y una persona que siempre tendrá un lugar especial en el vestuario y en la familia del CD Boquiñeni». Sus compañeros recordaron los entrenamientos, los partidos, las risas y también los momentos complicados que habían compartido junto a él. «Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Hoy solo queda el recuerdo de la persona que fuiste y el cariño de todos los que tuvimos la suerte de conocerte», añadió el club en su despedida.

Boquiñeni llora a Daniel Solsona

Pero el impacto de su muerte fue todavía mayor, pues el Ayuntamiento de Boquiñeni decidió suspender las fiestas de la Virgen del Rosario, que estaban previstas durante este fin de semana. La decisión refleja la dimensión de la pérdida para el municipio, donde el joven no era únicamente un futbolista, sino una persona muy implicada en el día a día de la localidad.

La despedida terminó con unas palabras que han emocionado a todo el fútbol aragonés e incluso a nivel nacional: «Gracias por todo, Dani. Gracias por formar parte de nuestro equipo y de nuestras vidas. Descansa en paz, compañero». Desde diferentes equipos del fútbol regional también han enviado mensajes de condolencias. Daniel Solsona deja así un recuerdo imborrable en el CD Boquiñeni y en un pueblo que estos días llora la pérdida de uno de los suyos.