La AEMET avisa de lluvias en la Comunidad Valenciana: chubascos fuertes acompañados de granizo

La AEMET ha confirmado lluvias y tormentas acompañadas de granizo para este lunes 5 de octubre en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado sobre las precipitaciones que se pueden producir a lo largo del día en las provincias de Valencia y Castellón. Las temperaturas también pegarán un pequeño repunte en el primer lunes del mes de octubre en el Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las lluvias en la Comunidad Valenciana para este lunes 5 de octubre.

Las lluvias seguirán siendo protagonistas durante este lunes 5 de octubre en la Comunidad Valenciana. Después de un domingo con precipitaciones en algunos puntos del Mediterráneo, la AEMET ha confirmado tormentas acompañadas de granizo, especialmente en la provincia de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de «Chubascos que localmente pueden ser muy fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo en la mitad norte, especialmente en el interior norte durante la madrugada».

Para ello se ha activado una alerta durante esta madrugada que puede desembocar en algunas lluvias durante las primeras horas de la mañana en esta zona. Estas se sucederán a partir de la primera mitad del día en la provincia de Castellón, donde la probabilidad de precipitación será del 100% en el interior norte de la zona. En el interior de esta provincia será del 90% y en el interior de Valencia del 85%.

La probabilidad de precipitación caerá en las tres capitales de provincia. Que llueva durante el lunes 5 de octubre en la Comunidad Valenciana baja al 45% en la zona de Alcoy y un 20% en la capital de la Costa Blanca. «Cielo con intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios, excepto máximas en ascenso en el interior. Viento flojo de dirección variable, predominando en las horas centrales la componente sur, con algún intervalo de moderado en el cabo de la Nau», dice la AEMET sobre el tiempo en la zona.

Las temperaturas también pegarán un pequeño repunte en la zona donde se tocarán los 29 ºC en Elche y en la capital de la provincia se llegará a los 28 ºC con mínimas de 19 grados durante el día. En el interior de Valencia, las mínimas se quedarán en 14 ºC, al igual que en Morella.

Lluvias en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este lunes 5 de octubre es la siguiente:

Cielo con intervalos nubosos. Chubascos que localmente pueden ser muy fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo en la mitad norte, especialmente en el interior norte de Valencia durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, excepto mínimas en ascenso en el tercio norte y máximas en ascenso en el interior del tercio sur. Viento flojo de dirección variable, predominando en las horas centrales la componente este en la zona central y sur en el resto, con algún intervalo de moderado en el cabo de la Nau.