La Comunidad Valenciana entra en riesgo por lluvias que pueden llegar a 160 litros en 2 horas

De nuevo, un temporal de agua se cierne sobre la Comunidad Valenciana. Las precipitaciones pueden alcanzar los 160 litros por metro cuadrado en dos horas. Así se desprende de la reunión de coordinación mantenida la tarde de este miércoles por el CECOPI. En concreto, y según ha informado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, la Comunidad Valenciana se encuentra pendiente del aviso naranja de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), que comenzará a las 14:00 horas de este jueves. Y que va a afectar a la provincia de Castellón, a la de Valencia y al litoral norte de Alicante.

Juan Carlos Valderrama ha advertido que se trata de una «situación potencialmente muy adversa», con un umbral de aviso naranja de AEMET, que podrá subir a aviso rojo. En concreto, según ha explicado también el conseller: «Estamos hablando de 50 litros por metro cuadrado, aproximadamente en una hora, y 160 litros por metro cuadrado en 12 horas».

Juan Carlos Valderrama ha expresado que la característica fundamental es que estos 160 litros por metro cuadrado «se pueden producir incluso en dos horas». Y si las tormentas son estáticas, se podría estar hablando incluso de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y 200 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Las tormentas, según ha explicado el conseller, se van a producir fundamentalmente en el litoral y el prelitoral. Con lo cual, si la tormenta y las lluvias se producen en el prelitoral, «puede haber un problema de crecida de barrancos y cauces».

Además, puede haber escorrentías en zonas de cauces y barrancos. En este sentido, Juan Carlos Valderrama ha expresado que en los últimos días ha habido avisos naranjas, por lo que el terreno «está saturado». Y, en la Sierra de Espadán, hubo un incendio forestal, que afectó aproximadamente a 9.000 hectáreas: «Eso puede producir que, si hay fuertes lluvias, se produzcan escorrentías que puedan afectar a los municipios».

El dispositivo de prevención se va a activar antes de las 14:00 horas de este jueves. Además, se ha establecido con los consorcios provinciales de bomberos y servicios de bomberos forestales un dispositivo de prevención de autobombas para que estén vigilando las zonas que puedan ser más afectadas. Esas zonas, según ha explicado Juan Carlos Valderrama, son, en Castellón, en la Sierra de Espadán y en la zona de Benicarló, Peñíscola. Y, también, la ciudad de Castellón.

En Valencia, la sierra Calderona, el barranco del Carraixet, la Ribera Alta, La Safor, el río Albaida y la zona DANA. En este último caso, porque el alcantarillado todavía no está adecuado para absorber unas tormentas «de este calibre», con lo que, tal como ha explicado el conseller, «se pueden producir inundaciones en sótanos y viviendas». La recomendación es llamar al 112 ante cualquier incidencia.

El conseller ha insistido en que, en este caso, «estamos hablando de dos factores: un umbral alto y una intensidad que desconocemos. Por tanto, hay que tomar medidas preventivas importantes”.

En este sentido, las recomendaciones son: