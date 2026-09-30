El Consell asume la limpieza del Poyo y otros 3 barrancos ante la inacción de 2 años del gobierno de Sánchez

Justo unos días después de la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, prometió una inversión de 16.500 millones de euros para la recuperación de las personas y zonas afectadas por la riada, lo que, entre otras cuestiones, afectaba a la limpieza de los cauces de los barrancos que estuvieron en el centro de la tragedia. Tras dos años de inacción del Gobierno en la limpieza de esos barrancos, este miércoles, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado que la Generalitat Valenciana invierte 59 millones de euros en la limpieza y adecuación de los barrancos del Poyo, Turia, Magro y Picasent, ante la inacción del Gobierno, cuando han pasado dos años de la catástrofe.

Juanfran Pérez Llorca ha visitado, también este miércoles, el entorno del barranco del Gallo, en la localidad de Chiva, en Valencia, donde el Consell ha iniciado ya las labores de limpieza de vegetación, eliminación de cañas invasoras y renaturalización. De facto, se trata de la adecuación de 160 kilómetros y la movilización de 110 profesionales y 40 medios mecánicos para que las ramblas de medio centenar de municipios sean más seguras y resilientes a incendios y riadas.

En su intervención, Pérez Llorca ha denunciado la existencia de «dos velocidades» en la reconstrucción, en clara alusión a la presteza de la Generalitat frente a la desesperante lentitud del Gobierno de España, y ha instado al gobierno de Pedro Sánchez a llevar a cabo las modificaciones normativas pertinentes para que los ayuntamientos puedan tramitar por vía de urgencia las obras «para que salven vidas».

En ese contexto, Pérez Llorca ha destacado que el Consell ha asumido la limpieza y adecuación de los barrancos del Poyo, Turia, Magro y Picassent con una inversión de 59 millones de euros frente al desistimiento de funciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente a su vez del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que dirige Sara Aagesen en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pérez Llorca ha recordado las dificultades de los ayuntamientos para limpiar barrancos y que, además de asumir el coste, se enfrentaban a multas y sanciones. Por ello, según ha explicado, la Generalitat ha dado un nuevo paso adelante poniendo recursos y fondos propios: «Lo que se necesita son menos discusiones y más soluciones», ha manifestado al respecto Pérez Llorca.

También ha destacado que este proyecto se enmarca en el conocido como Pla Endavant. Es decir, en la hoja de ruta de la Generalitat Valenciana para la recuperación del territorio tras la DANA.