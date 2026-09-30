Valencia cierra 42 centros educativos, parques y jardines y cancela actividades ante la alerta naranja por lluvias

El Ayuntamiento de Valencia ha activado este miércoles todos los protocolos por alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas previstas para este jueves. En concreto, el ayuntamiento ha decidido cancelar todas las actividades previstas para este jueves y, entre ellas, las lectivas en 16 centros educativos de pedanías afectadas por la DANA del 29 de octubre de 2024; las de 11 centros situados en zonas inundables y las de otros cinco centros de las pedanías de El Saler y El Pinedo. El resto de los centros educativos de la ciudad de Valencia y sus pedanías no podrá efectuar actividades en los patios ni al aire libre. Bomberos, Policía Local y demás servicios municipales están movilizados para el seguimiento del episodio de lluvias y tormentas en Valencia.

Además, el Ayuntamiento de Valencia ha decretado el cierre de parques y jardines y bibliotecas que se encuentran en su interior a partir de las 12:00 horas de este jueves. También será cerrado el Jardín del Turia a esa misma hora (12:00). Quedan cerrados los cementerios; se cancela el concierto previsto para este jueves en el Palau y se cancela, igualmente, el acto de mayores por el Día Internacional de los Mayores en los Jardines del Palau.

También, se comunica a las entidades privadas que organizan eventos en Rambleta, Palacio Exposición y resto de espacios municipales las alertas vigentes y la recomendación de no realizar desplazamientos.

Los mercados extraordinarios finalizarán su actividad este jueves a las 13:00 horas y no montarán el viernes. En concreto, el jueves los de Cabañal y Torrefiela y el viernes los de Benimaclet, Malvarrosa, Monteolivete y Castellar-L’Oliveral.

También se ha decretado la apertura de los centros de atención de emergencias sociales (CAES).

Se decreta la suspensión de las actividades al aire libre de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) en toda Valencia.

Finalmente, el servicio de Devesa va a solicitar a la Junta de Desagüe de la Albufera abrir las compuertas para bajar el nivel de agua en el lago de forma preventiva.

El Ayuntamiento de Valencia ha recomendado evitar desplazamientos, túneles y pasos inundables una vez comiencen los episodios de lluvias, así como mantenerse informados a través de los canales oficiales de la evolución de las alertas.