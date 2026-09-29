La AEMET mantiene en alerta amarilla por lluvias a la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

Las lluvias siguen en la Comunidad Valenciana en esta última semana de septiembre en la que el otoño aparece por primera vez en el Mediterráneo. La AEMET mantiene la alerta amarilla por chubascos para las primeras horas de este martes 29 de septiembre y también rebaja las temperaturas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón durante esta jornada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las lluvias en la Comunidad Valenciana para este martes 29 de septiembre.

Después de un lunes pasado por agua en la Comunidad Valenciana, la AEMET mantiene la alerta amarilla para las primeras horas de este martes 29 de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado el aviso amarilo en el interior de la provincia de Valencia y el interior sur de Castellón por precipitación acumuladas en una hora de 20 mm que serán acompañados de tormenta.

«Chubascos de madrugada que pueden ir acompañados de tormenta, especialmente en el interior de Valencia y Castellón, donde pueden ser fuertes», avisa la AEMET sobre la alerta amarilla decretada para la madrugada y las primeras horas de este martes 29 de septiembre. La AEMET ha confirmado que esto mejorará durante la mañana y las lluvias podrían volver más débiles en la segunda mitad del día.

La AEMET también ha confirmado «cambios ligeros» en las temperaturas, en que pasarán de los 30 ºC en algunos puntos de la provincia de Alicante, ya que la máxima quedará registrada en Orihuela (32). En la capital, la máxima será de 30 grados durante el día y la mínima de 21. En Alcoy los termómetros se desplomarán hasta los 16 grados. «Cielo nuboso, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, y máximas con cambios ligeros», dice la AEMET sobre el tiempo en Alicante.

En Valencia capital no se pasarán de los 27 grados durante el día, donde las mínimas caerán hasta los 19 ºC. La mínima del día se registrará en la localidad de Morella, situada en el interior de Castellón, donde se contabilizarán 14 grados. En la capital, la máxima será de 26 ºC y la mínima de 20 ºC.

Alerta por lluvias en la Comunidad Valenciana

«Chubascos de madrugada que pueden ir acompañados de tormenta, especialmente en el interior de Valencia y Castellón, donde pueden ser fuertes», dice la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este martes 29 de septiembre.

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 29 de septiembre es la siguiente:

Cielo nuboso, con chubascos acompañados de tormenta de madrugada, que pueden ser fuertes en el interior de Valencia y Castellón, mejorando por la mañana, y quedando los cielos con algunos intervalos nubosos. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste, que será moderada en horas centrales, salvo en el litoral, donde rolará a este y sureste por la tarde.