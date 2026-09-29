Un jubilado con 47 años cotizados: «Me tuve que jubilar antes por un accidente y me penalizaron con el 6,5%»

Gregorio Vidal es un jubilado que, después de haber cotizado más de 47 años en la Seguridad Social, ha sufrido una penalización en su pensión después de haberse visto obligado a acogerse a la jubilación anticipada por motivos de salud. Este pensionista ha denunciado su situación en un vídeo publicado en las redes sociales donde reclama que se devuelva el dinero de la penalización a los pensionistas que han cotizado durante más de 40 años a la Seguridad Social. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la historia de este jubilado con 47 años cotizados.

Este año 2027 llega con muchas novedades en lo que respecta a las pensiones de jubilación. El más importante tiene que ver con la edad de acceso a la pensión, que se vuelve a retrasar conforme dicta la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno del imputado José Luis Rodríguez Zapatero. A partir del 1 de enero, para jubilarse a los 65 con el 100% de la pensión habrá que acreditar 38 años y seis meses de cotización a la Seguridad Social. Los que no lleguen a este mínimo tendrán que esperar hasta los 67 años para no sufrir penalizaciones en sus pensiones.

Esto será independientemente de los años cotizados, algo con lo que está luchando desde hace años la asociación Asjubi 40, que aboga porque los trabajadores que cuenten con más de 40 años de cotización durante su vida laboral no sufran penalizaciones a la hora de adelantar la pensión. «El Gobierno y el PSOE siguen ignorando a quienes hemos cotizado más de 40 años. No es una petición, es una exigencia de justicia histórica para los miles de pensionistas penalizados injustamente en este país», afirman sus representantes.

La historia de Gregorio Vidal y sus años cotizados

Uno de los trabajadores que está en esta situación es Gregorio Vidal, que cuenta su historia de cómo ha tenido que afrontar una penalización a la hora de acceder a la jubilación anticipada por motivos de salud. Todo ello después de 47 años cotizados, lo que está de sobra por encima de los 38 años y tres meses que se exigen en este 2026 para acceder a la jubilación con 65 años sin tener que sufrir una penalización.

«Hoy, soy Gregorio Vidal. Llevo 47 años cotizados en la Seguridad Social y, después de un grave accidente laboral y estar 14 meses de baja, me tuve que jubilar antes de hora», comienza diciendo este jubilado en un vídeo publicado por Asjubi 40. «Siendo penalizado con el 6,5% y creo que no hay derecho porque esta penalización quiere decir que no todos somos iguales ante la ley», cuenta este pensionista.

Además, este jubilado de la Seguridad Social también ruega y exige a las instituciones que devuelvan el dinero a las personas que estén en esta situación. «Ruego y exijo a todos que se nos pague a todos lo que hemos cotizado más de 40 años y, a los penalizados injustamente, se nos devuelva el dinero que se ha penalizado injustamente», afirma Gregorio Vidal sobre la situación que viven cientos de miles de españoles que, por motivos u otros, tienen que adelantar la jubilación y recibir una penalización a pesar de tener más de 40 años cotizados.