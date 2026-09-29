Maxi Iglesias encuentra su refugio en Galicia: una casa de piedra en un pequeño pueblo famoso por su queso

Maxi Iglesias ha encontrado en Galicia un rincón muy alejado del ritmo de Madrid. El actor habría adquirido una finca en San Simón da Costa, una pequeña parroquia de Vilalba, en Lugo, donde se encuentra una antigua casa de piedra que necesita ser rehabilitada y que podría convertirse en su refugio para desconectar de los rodajes y de la exposición pública. La elección no resulta del todo sorprendente: Iglesias mantiene desde hace años una estrecha relación con Galicia, donde suele pasar parte de sus vacaciones y practicar una de sus grandes pasiones, el surf. Ahora, su vínculo con esta tierra parece haber dado un paso más con una propiedad rodeada de naturaleza y con un producto gastronómico muy ligado a la localidad.

Una casa de piedra en plena naturaleza

La propiedad se encuentra en San Simón da Costa, una parroquia perteneciente al municipio lucense de Vilalba y situada a unos 14 kilómetros del núcleo urbano. La finca llevaba años buscando comprador y habría sido adquirida por el actor por una cantidad cercana a los 60.000 euros. La propiedad incluiría una casa de piedra que llevaba tiempo deshabitada y que necesitaría una rehabilitación, además de terrenos con amplias vistas al paisaje rural.

El lugar tiene poco que ver con el ambiente habitual de la capital. San Simón da Costa es una zona de prados, bosques y caminos rurales, situada en la comarca de Terra Chá, y cuenta con alrededor de 333 habitantes. Además, es la parroquia más elevada de Vilalba, con el pico Monseivane, de 929 metros, como punto más alto.

Un pueblo donde intentó pasar desapercibido

La llegada de Maxi Iglesias no pasó inadvertida para los habitantes de San Simón da Costa. Según relataron algunos vecinos, el actor intentó mantener un perfil bajo durante su estancia, llegando incluso a utilizar gafas y una visera para evitar llamar demasiado la atención. No lo consiguió del todo.

El intérprete habría acudido también a la Feira do Queixo, una de las citas gastronómicas más importantes de la zona, y algunos vecinos aseguraron que se mostró cercano cuando los admiradores le pidieron fotografías.

La relación del actor con Galicia tampoco es reciente. Iglesias lleva más de una década viajando a la comunidad durante los meses de verano y ha frecuentado distintos puntos de la costa gallega. Entre sus lugares habituales está la playa de Patos, en Nigrán, donde practica surf, además de otros enclaves de Pontevedra y la zona de Ferrol.

La iglesia conocida como la ‘catedral de Terra Chá’

San Simón da Costa también cuenta con un importante patrimonio. Uno de sus principales puntos de interés es su iglesia parroquial, situada en O Valado y conocida popularmente como la catedral de Terra Chá por sus grandes dimensiones.

El templo presenta tres naves separadas por arcos, grandes contrafuertes y una torre campanario de dos cuerpos. Su construcción combina piedra de pizarra y granito y en su atrio conserva un crucifijo fechado en 1793. El edificio forma parte de un paisaje rural en el que la arquitectura tradicional continúa teniendo un peso importante.

Además, la localidad cuenta con una particularidad gastronómica que la hace especialmente conocida dentro y fuera de Galicia.

El queso que da nombre a la localidad

San Simón da Costa es también el lugar de origen del queso San Simón da Costa, uno de los productos gastronómicos más reconocibles de la comarca y protegido por Denominación de Origen. Se trata de un queso de leche de vaca con un característico sabor ahumado y una tradición profundamente ligada a la actividad ganadera de Terra Chá.

El producto tiene incluso su propia celebración: la Festa do Queixo San Simón da Costa, una cita que reúne cada año a productores, vecinos y visitantes y que lleva décadas reivindicando la tradición quesera de la zona.