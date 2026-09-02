El refugio de Maxi Iglesias lejos de Madrid: una casa de piedra, paisajes de ensueño y el famoso queso con DOP

Durante los últimos años, Maxi Iglesias ha mantenido un ritmo de trabajo especialmente intenso. El actor, habitual de rodajes y proyectos televisivos, ha compaginado su actividad profesional con la búsqueda de espacios donde poder desconectar de la exposición pública. Y entre todos los lugares que ha visitado durante sus vacaciones, hay uno que ocupa un lugar especial: Galicia.

Su vínculo con esta tierra no es reciente. El intérprete lleva más de una década viajando hasta tierras gallegas durante los meses de verano, una costumbre que le ha permitido conocer de cerca algunos de sus paisajes y localidades.

Su relación con Galicia ha llegado incluso un paso más allá. El actor habría decidido establecer allí un refugio personal, en una pequeña localidad de la provincia de Lugo que destaca por su entorno rural y por una tradición gastronómica muy arraigada.

Un rincón de Terra Chá para desconectar

El lugar elegido es San Simón da Costa, una pequeña parroquia perteneciente al municipio de Vilalba, en la comarca de Terra Chá. Se encuentra a unos 14 kilómetros de la localidad de Vilalba y, según los datos que hemos recopilado, cuenta con 333 habitantes.

El contraste con Madrid es evidente. Frente al ritmo de una gran ciudad, San Simón da Costa ofrece caminos rurales, bosques, prados y montes, un paisaje característico del interior de Lugo que convierte la zona en un destino especialmente atractivo para quienes buscan privacidad y contacto con la naturaleza.

Según publicó El Progreso, el actor habría adquirido allí una finca en la que se encuentra una antigua vivienda de piedra. El inmueble y los terrenos necesitarían una rehabilitación, pero precisamente ese carácter tradicional podría convertirse en uno de los grandes atractivos del que sería su refugio gallego.

Más allá de la vivienda, el entorno ofrece numerosos motivos para acercarse hasta esta parroquia. Uno de los principales elementos patrimoniales es su iglesia parroquial, situada en el lugar de O Valado y conocida popularmente como la «catedral de Terra Chá» debido a sus grandes dimensiones.

El templo cuenta con tres naves separadas mediante arcos, robustos contrafuertes y una torre campanario de dos cuerpos. En su construcción se combinan la mampostería de pizarra y granito con piezas de sillería en las esquinas. En el atrio se conserva, además, un crucifijo fechado en 1793, una muestra del patrimonio histórico que todavía permanece ligado a la vida de la localidad.

El queso que puso a la localidad en el mapa

Aunque la llegada de Maxi Iglesias ha contribuido a despertar interés por este rincón lucense, San Simón da Costa ya contaba con un elemento capaz de situarlo en el mapa gastronómico. Se trata del queso San Simón da Costa, uno de los productos más reconocidos de Galicia y que cuenta con Denominación de Origen Protegida (DOP).

Se elabora con leche de vaca procedente de explotaciones situadas en la comarca de Terra Chá y mantiene una estrecha relación con la tradición ganadera de la zona. Su historia, además, se remonta mucho más atrás en el tiempo que la creación de la propia denominación de origen.

El pliego oficial de la DOP sitúa la tradición quesera en los antiguos pueblos castreños de las sierras de A Carba y O Xistral. Existe incluso una leyenda según la cual este queso habría llegado hasta Roma durante la época romana, favorecido por sus características de sabor y conservación.

Con el paso de los siglos, el producto mantuvo su importancia dentro de la economía local y llegó a utilizarse como forma de pago de foros y diezmos, una muestra del valor que llegó a alcanzar dentro de la sociedad rural gallega.

Una fiesta para los amantes del queso

La importancia del producto se refleja también en la celebración anual de la Festa do Queixo San Simón da Costa, una cita gastronómica con décadas de trayectoria que convierte a Vilalba en uno de los puntos de encuentro para los aficionados al queso gallego.

La celebración sirve para reivindicar un producto profundamente vinculado al territorio y a una forma de elaboración que ha pasado de generación en generación. Y precisamente en este contexto habría coincidido Maxi Iglesias con la localidad durante una de sus últimas visitas.

Según la información facilitada, el actor habría viajado hasta San Simón da Costa durante la pasada Semana Santa en autocaravana. Una imagen que encaja con el perfil discreto que ha mantenido cuando se desplaza hasta Galicia: lejos de los focos, disfrutando de un entorno rural y de una localidad que, para él, se ha convertido en mucho más que un destino de vacaciones.

Así, mientras su carrera continúa ligada a Madrid y a los rodajes, Maxi Iglesias parece haber encontrado en esta pequeña parroquia de Lugo un lugar donde bajar el ritmo. Una casa tradicional pendiente de rehabilitación, naturaleza y uno de los quesos más reconocidos de Galicia conforman el escenario de un refugio personal alejado de la vida pública.