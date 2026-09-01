Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias eligen uno de los pueblos más bonitos de Extremadura para su última escapada romántica

Hay escapadas que consiguen que una relación parezca todavía más especial y, en el caso de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, la última tiene además un escenario difícil de superar. Los actores han sido vistos juntos en Trujillo, una de las localidades con más historia y personalidad de Extremadura, donde han paseado, visitado algunos de sus monumentos más emblemáticos y disfrutado de unos días alejados del ruido. Las imágenes de ambos, caminando juntos y compartiendo gestos de cariño, han vuelto a poner el foco sobre una relación que hasta hace pocos meses permanecía lejos de los focos. Y la elección del destino no parece casual: Trujillo reúne calles medievales, palacios, iglesias y un imponente castillo que domina la localidad desde lo alto.

Trujillo, el escenario elegido por Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias

Trujillo ha sido la última parada de una relación que, poco a poco, parece ganar naturalidad de cara al público. Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias fueron vistos a finales de agosto recorriendo las calles de esta localidad cacereña, donde no sólo disfrutaron de la gastronomía y del ambiente, sino que aprovecharon para hacer turismo. Según las informaciones difundidas tras su escapada, ambos visitaron la iglesia de Santa María la Mayor y pasearon por algunos de los rincones más conocidos del casco histórico.

La escena tiene especial interés porque, durante meses, los dos intérpretes han mantenido una actitud extremadamente discreta. Su romance salió a la luz en marzo, cuando comenzaron a publicarse imágenes de ambos juntos en Madrid, pero ninguno ha querido convertir su relación en un asunto de declaraciones, exclusivas o apariciones públicas constantes. Ahora, sin embargo, las imágenes tomadas en Trujillo muestran a la pareja mucho más relajada, paseando juntos, abrazándose y compartiendo momentos de complicidad.

La Plaza Mayor, el corazón de la localidad

El primer lugar que cualquier visitante debería conocer es la Plaza Mayor. Es el gran centro de Trujillo y uno de esos espacios capaces de explicar por sí solos la importancia que llegó a alcanzar la localidad. La plaza está presidida por la conocida estatua ecuestre de Francisco Pizarro y rodeada de edificios históricos, palacios y casas señoriales que recuerdan el esplendor que vivió la ciudad durante los siglos XV y XVI.

Pasear por sus soportales permite descubrir algunos de los edificios más destacados de la arquitectura civil trujillana. Entre ellos se encuentran el Palacio de los Duques de San Carlos y el Palacio del Marquesado de Piedras Albas, además de la iglesia de San Martín, cuya construcción se prolongó entre los siglos XIV y XVI. Los balcones en esquina, los escudos familiares y las fachadas de piedra convierten este espacio en una de las postales más reconocibles de Extremadura.

La plaza también explica parte de la historia de Trujillo. La localidad fue cuna de conquistadores como Francisco Pizarro y Francisco de Orellana y durante el siglo XVI vivió un periodo de gran prosperidad vinculado al descubrimiento de América. La riqueza de aquellas familias quedó reflejada en las numerosas casas y palacios que todavía hoy pueden contemplarse en el centro histórico.

El castillo que domina Trujillo desde lo alto

Si hay una imagen que resume la personalidad de Trujillo es la de su castillo. La fortaleza se encuentra en la parte más elevada de la localidad, sobre el cerro Cabeza del Zorro, y fue construida en el siglo XIII sobre una antigua fortificación árabe de los siglos IX o X. Sus torres y murallas siguen dominando el paisaje y permiten comprender la importancia estratégica que tuvo este enclave durante siglos.

El recinto conserva dos espacios principales: el Patio de Armas y la Albacara. También mantiene elementos característicos de la arquitectura militar islámica, entre ellos sus torres cuadradas. Desde esta zona elevada se obtiene, además, una de las mejores perspectivas de Trujillo y de su conjunto monumental.

La visita al castillo puede combinarse con un paseo por la antigua villa medieval, donde todavía permanecen diferentes tramos de muralla y varias puertas históricas. La Puerta de Santiago, la de Coria o la de San Andrés forman parte de ese entramado que permite recorrer Trujillo siguiendo el trazado de la ciudad medieval.

Santa María la Mayor, una parada imprescindible

Precisamente en esta parte histórica de Trujillo se encuentra otro de los monumentos que Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias habrían visitado durante su escapada: la iglesia de Santa María la Mayor. El templo comenzó a construirse en el siglo XIII, después de la conquista cristiana de la ciudad, posiblemente sobre una antigua mezquita, y conserva una mezcla de elementos románicos y góticos.

En su interior destaca especialmente el retablo mayor gótico, relacionado con el taller de Fernando Gallego, además del coro plateresco y sus bóvedas de crucería. El edificio fue ampliado y transformado durante los siglos posteriores, por lo que su arquitectura permite seguir diferentes etapas de la historia de Trujillo.

La iglesia cuenta además con torres desde las que se puede contemplar el casco histórico y el castillo. No es extraño, por tanto, que se haya convertido en una de las visitas habituales para quienes llegan a la localidad y buscan una panorámica diferente de sus tejados, murallas y edificios históricos.