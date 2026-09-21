El zasca de José Mota a Broncano: «Ahora tengo la mitad de dinero que tú»

José Mota ha acudido este lunes 21 de septiembre como invitado a La Revuelta para promocionar el estreno de la película Arriba tutto. El actor y humorista ha hablado de su carrera, de su vinculación con RTVE (con los especiales de Nochevieja) y ha respondido de manera sorprendente a las preguntas clásicas del programa de David Broncano sobre sexo y dinero en el banco.

«Es una de las personas que más ha influido en el idioma español en las últimas décadas. Pocas personas han introducido formas de hablar como él en la sociedad española. Es una estrella de la comedia y estamos encantados de tenerle aquí», así ha presentado David Broncano a José Mota este 21 de septiembre.

Broncano le ha preguntado a Mota si seguirá en RTVE si cambia el Gobierno en 2027 y el invitado ha respondido: «Soy el heredero oficial de Jordi Hurtado. La gente me ve y me dice que soy igual, lo mismo que él».

Boncano le ha hecho las preguntas clásicas de La Revuelta: cuánto dinero tiene en la cuenta y cuánto sexo ha tenido en el último mes. Morta se ha referido, para contestar a la primera cuestión, a la vez que estuvo en La Resistencia (cuando el programa se emitía en Movistar Plus).

«Hace 5 años te dije que tenía el doble que tú. Ahora te digo que tengo la mitad que tú», ha dicho Mota, en una clara referencia a lo mucho que ha ganado David Broncano desde que está en la televisión pública.

«Eyacular te resta vida»

Sobre cuántas relaciones sexuales ha tenido durante los últimos treinta días, José Mota ha contestado de manera sorprendente y ha dejado sin palabras al propio David Broncano. Por último, se ha pronunciado sobre sus relaciones sexuales: «Cada vez menos. He puesto en práctica rito tibetano, que dice que eyacular te resta vida, pero sí que es cierto que hay que tener un equilibrio. Calambrillo sí, pero con contención», ha dico el humorista y actor.