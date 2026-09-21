Otto von Bismarck, canciller alemán y su famosa reflexión sobre España: «Es el país más fuerte del mundo»

Hay frases históricas que terminan convirtiéndose en parte de la memoria colectiva, aunque, con el paso del tiempo, resulte difícil demostrar quién las pronunció realmente. Es el caso de la célebre reflexión de Otto von Bismarck sobre España. «Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a sí misma y todavía no lo ha conseguido». El mensaje encierra una paradoja, que es presentar como muestra de fortaleza precisamente la capacidad de un país para sobrevivir a sus propias crisis.

Una frase sobre la resistencia

La reflexión de Otto von Bismarck presenta a España como un país acostumbrado a atravesar periodos de enorme dificultad sin llegar a desaparecer. Bismarck habría puesto el foco precisamente en las contradicciones internas que han acompañado a la historia española, desde los conflictos políticos hasta las guerras civiles y los cambios de régimen.

La expresión «queriendo destruirse a sí misma» debe entenderse en un sentido figurado. No se refiere a un deseo literal de desaparición, sino a una sucesión de enfrentamientos entre españoles que, en distintos momentos históricos, pusieron a prueba la estabilidad del país. La segunda parte de la frase introduce el elemento irónico, ya que, pese a todo, España continuó existiendo y manteniendo una identidad histórica propia.

Un siglo XIX convulso

El contexto histórico permite comprender por qué una reflexión de este tipo encaja con la imagen que Europa tenía de la España del siglo XIX. Tras la Guerra de Independencia contra Napoleón, el país atravesó décadas de enfrentamientos políticos y militares, con pronunciamientos, cambios constitucionales y tres guerras carlistas que enfrentaron a diferentes sectores de la sociedad española.

La inestabilidad no se limitó a las guerras civiles. Durante el siglo XIX también se sucedieron diferentes procesos políticos, desde la monarquía absoluta hasta periodos constitucionales, el Sexenio Democrático y la Primera República. Finalmente, la Restauración borbónica iniciada en 1874 dio paso a una etapa de mayor estabilidad institucional, aunque los problemas políticos y sociales continuaron presentes.

Bismarck y la Europa del XIX

Otto von Bismarck conoció de primera mano una Europa marcada por las transformaciones políticas y nacionales. Nacido en 1815, desarrolló su carrera política en Prusia y desempeñó un papel decisivo en la unificación alemana. En 1871 se convirtió en el primer canciller del Imperio alemán y permaneció como una de las figuras centrales de la diplomacia europea hasta su dimisión en 1890.

Su política exterior estuvo marcada por el equilibrio entre las grandes potencias y por una intensa actividad diplomática. España, mientras tanto, afrontaba sus propios procesos de transformación y mantenía un papel relevante dentro del escenario europeo, aunque había perdido buena parte del peso internacional que había tenido durante siglos anteriores.