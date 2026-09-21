El Barça se abona a las cláusulas abusivas de 500 millones con jugadores suplentes

Después de un verano de constantes críticas a la cláusula de rescisión «abusiva» de Julián Álvarez, el FC Barcelona ha igualado las cifras del argentino con un jugador suplente. El club blaugrana extenderá el contrato de Marc Bernal por dos temporadas más, hasta 2031, y sitúa el ‘precio’ de su canterano en 500 millones de euros. El mediocampista de 19 años ha sido el principal damnificado por el fichaje de Rodri Hernández, que le ha desplazado del once titular.

Con la renovación de Bernal, el conjunto culé asegura dos años más de contrato de una de las perlas de La Masía. Durante el pasado mercado de fichajes, el futbolista catalán fue uno de los candidatos a dejar el FC Barcelona, pero finalmente continuó en la plantilla. Bernal inició el curso como titular indiscutible, con tres presencias en el once de Hansi Flick en los tres primeros encuentros oficiales.

El técnico alemán le sentó para dejar paso a Rodri, que no se ha movido del once desde su debut como titular en Mestalla. Desde entonces, el campeón del mundo suma cinco titularidades, las mismas que suplencias para Marc Bernal.

Por tanto, el Barça ha tasado en 500 millones de euros a un futbolista que, una vez ha entrado Rodri en dinámica, tiene el claro rol de suplente. Un movimiento que llega semanas después del cierre de un mercado de fichajes marcado, en clave blaugrana, por las críticas al Atlético de Madrid por no dejar salir a su estrella por una cantidad por debajo de lo que marcaba su cláusula. Julián Álvarez, el jugador más valorado de los rojiblancos, cuenta con la misma tasación que un futbolista suplente del equipo culé.

El caso de Marc Bernal no es el único que evidencia la hipocresía del Barcelona en sus críticas al Atlético de Madrid. El club catalán multiplicó por diez la cláusula de rescisión del delantero Hamza Abdelkarim, que pasó de 15 a 150 millones de euros, con sólo cuatro minutos de juego en Primera División. Con la renovación de Bernal, anunciada por Deco el pasado fin de semana en la asamblea de socios compromisarios del FC Barcelona, el cuadro culé vuelve a tasar a un jugador en una cantidad «abusiva», como señalaron los directivos del club este verano.

Varios de los integrantes de la plantilla blaugrana se acercan o superan los 500 millones de la cláusula de rescisión de Marc Bernal. Entre ellos, las grandes estrellas del Barça, como Lamine Yamal, Pedri o Raphinha, que mejoran ampliamente esta cantidad. También alcanza los 500 millones Fermín, que alterna titularidades con suplencias con Dani Olmo, el lesionado Frenkie de Jong y jugadores con el rol definido de suplentes. Entre ellos se encuentran Gavi y Alejandro Balde, a los que ahora se suma Marc Bernal como otro futbolista con una cláusula de rescisión inasumible para otros clubes.