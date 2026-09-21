Juan Pablo Montoya (51 años): «Nunca fui un gran admirador de Schumacher, siempre quise patearle el trasero»

La rivalidad entre Juan Pablo Montoya y Michael Schumacher fue una de las grandes historias de la Fórmula 1 de comienzos de los 2000. El piloto colombiano nunca escondió que no sentía una admiración especial por el alemán y años después de aquellos intensos duelos en pista volvió a recordar aquella época con una sinceridad muy característica. Montoya resume en una frase contundente lo que pensaba del Kaiser.

«Nunca fui un gran admirador de Schumacher; siempre quise patearle el trasero», llegó a decir el colombiano. La relación entre ambos comenzó a calentarse prácticamente desde la llegada de Montoya a la Fórmula 1 en 2001. Montoya no tardó en demostrar que no estaba dispuesto a apartarse cuando aparecía un Ferrari conducido por Schumacher. Uno de los primeros grandes capítulos se produjo en el Gran Premio de Brasil de 2001, cuando Montoya adelantó al alemán en una maniobra espectacular para hacerse con el liderato. Aquella acción se convirtió en una de las imágenes más recordadas de su temporada de debut y dejó claro que el recién llegado no tenía intención de intimidarse ante el entonces campeón.

El propio Montoya ha explicado posteriormente que una de las cosas que más le molestaban de Schumacher era el respeto que generaba entre el resto de pilotos. «Lo que me daba rabia con Michael es que nadie quería luchar contra él», recordaba. Según él, cuando Schumacher llegaba desde atrás, muchos pilotos se apartaban porque sabían quién tenían detrás. Montoya, en cambio, asegura que su forma de competir era diferente: «Cuando les tiraba el coche, ellos sabían que yo no me iba a mover. Entonces había dos opciones: o te corrías o nos estrellábamos».

La rivalidad entre Montoya y Schumacher