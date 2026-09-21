Chus Mateo reactiva la operación retorno de Ricky Rubio a la selección española

Chus Mateo ha reactivado la operación retorno de Ricky Rubio a la selección española de baloncesto. España está necesitada de resultados inmediatos en la próxima ventana de noviembre, en la que se jugará buena parte de la clasificación al Mundial de Qatar 2027. Después de las tres derrotas consecutivas contra Georgia, aún en la primera fase, Portugal y Grecia en el inicio de la segunda, el combinado nacional está obligado a ganar sus siguientes partidos y para ello necesita un grupo que combine juventud con la experiencia de jugadores como el del Asisa Joventut.

El seleccionador de España vivió en primera persona la Supercopa de España este fin de semana en el Olímpico de Badalona. Allí vio coronarse al Asisa Joventut 18 años después de su último título con un Ricky Rubio que, en el inicio de su segunda temporada en la Penya, no se esconde a la hora de llevar el peso de la dirección del juego de los de Dani Miret.

Su liderazgo y autoridad en cancha es algo que busca Chus Mateo para confeccionar su próxima lista. Ésta estará marcada por las ausencias de los Euroliga, con la opción de que Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket o Baskonia liberen a algún internacional, y los NBA y NCAA. Esa problemática no existió en verano y precisamente fue cuando peor balance registró España.

Por eso, Chus Mateo quiere volver a recurrir a la veteranía de jugadores como Ricky Rubio, quien nunca llegó a anunciar su retirada de la selección, pero cuya última aparición fue en 2024… antes de desaparecer hasta el año siguiente al fichar por el Asisa Joventut. La ausencia de bases como Sergio de Larrea o Álvaro Cárdenas, casi segura, para la siguiente convocatoria, aumenta la necesidad de incorporar al catalán.

«Ojalá pudiéramos convencerle»

El seleccionador, preguntado por si la FEB continúa apostando por su regreso, fue muy claro. «Ojalá pudiéramos convencer a Ricky. Yo no voy a desistir en el empeño, así que volveremos a hablar con él. Ojalá podamos volver a contar con él en algún momento», dijo Chus Mateo en DAZN.

La realidad es que Rubio sigue en plenitud. Líder absoluto del Asisa Joventut, ahora junto a Nico Laprovíttola, como reflejan las estadísticas: 13 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias en la semifinal de la Supercopa contra Baskonia y 10+2+8 frente al Barça en la final triunfal para Badalona.

Con Ricky o no, España se la jugará dentro de dos meses con una lista de circunstancias con nombres como Pierre Oriola o Jaime Fernández que, junto al resto, tratarán de vencer a Montenegro en Podgorica y tumbar a Grecia en Santiago de Compostela.