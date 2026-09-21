Giro en el calendario escolar de Madrid: el nuevo festivo que nadie esperaba y ya está confirmado

El curso escolar ya lleva un par de semanas en marcha en Madrid de modo que las familias han vuelto a acostumbrarse a los madrugones, las mochilas y los horarios de cada día. Pero ahora que septiembre encara sus últimos días, muchos empiezan también a mirar cuándo llegará el próximo descanso. Y aunque ya muchos estarán pensando en el 12 de octubre, festivo nacional que cae este año en lunes, y que nos llevará a tener puente de tres días, además hay otro lunes sin clase que puede haber pasado desapercibido

La fecha aparece en el calendario oficial del curso 2026/2027, así que está confirmada. Ese lunes los alumnos madrileños no tendrán que acudir a clase y podrán enlazar tres días seguidos de descanso, desde el sábado 31 de octubre hasta el propio lunes. ¿Y por qué el 2 de noviembre va a ser festivo este año en Madrid si Todos los Santos es el día 1? La explicación es sencilla. En 2026, el 1 de noviembre cae en domingo y la Comunidad de Madrid ha trasladado el festivo al lunes siguiente. Por eso conviene apuntarlo desde ahora, sobre todo en aquellas familias que necesiten organizarse con tiempo cuando los niños no tienen colegio.

Giro en el calendario escolar de Madrid: el nuevo festivo que nadie esperaba

El calendario escolar de la Comunidad de Madrid incluye el 2 de noviembre entre las festividades del curso. También aparece en el calendario laboral madrileño como traslado del Día de Todos los Santos. Quizás la fecha llame la atención porque estamos acostumbrados a relacionar el festivo con el 1 de noviembre. Este año cae en domingo y, si no se trasladara, para muchas personas pasaría prácticamente desapercibido dentro del fin de semana. Madrid ha optado por llevarlo al lunes.

Sin embargo, este año la fecha se ha movido y en los colegios se notará especialmente porque el viernes 30 de octubre será el último día de clase de esa semana. Después llegan Halloween, Todos los Santos y finalmente el lunes festivo. No habrá que volver a preparar mochilas hasta el martes 3 de noviembre. Y no será el primer descanso parecido del curso. Sólo unas semanas antes habrá ocurrido prácticamente lo mismo con el 12 de octubre. La Fiesta Nacional cae este año en lunes, así que los alumnos también tendrán tres días seguidos sin clase.

Para las familias con niños pequeños son fechas que interesa conocer con cierta antelación. El calendario de los colegios y el laboral no siempre encajan y un lunes sin clase puede obligar a buscar con quién dejar a los niños o a organizar el trabajo de otra manera.

Diciembre también llega con varios días festivos

Después del 2 de noviembre habrá que esperar a diciembre porque este año presenta otra combinación poco habitual. El 6 de diciembre, Día de la Constitución, cae en domingo. En Madrid el descanso correspondiente pasa al lunes 7. Pero el martes es 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, que también es festivo. Si añadimos el sábado y el domingo anteriores, salen cuatro días seguidos sin clase.

Será prácticamente la antesala de la Navidad. Los alumnos todavía tendrán que regresar a las aulas unos días, pero las vacaciones comenzarán el 23 de diciembre y terminarán el 10 de enero, ambas fechas incluidas. Y luego el calendario tendrán jornadas que pueden complicar un poco la organización familiar. Ya en 2027 aparecen como días no lectivos el viernes 12 y el lunes 15 de febrero, otro fin de semana que se alarga por ambos extremos. Más adelante llegará el descanso de Semana Santa.

Por supuesto, también están las fiestas locales. Esas dependen de cada municipio, por lo que un alumno de Madrid capital puede no tener exactamente los mismos días libres que otro que estudie en una localidad diferente de la región.

Otras comunidades también tendrán festivo el 2 de noviembre

El lunes 2 de noviembre no será festivo en toda España. Este punto es importante porque el calendario cambia según la comunidad autónoma y no todas han hecho lo mismo con Todos los Santos. Madrid sí ha trasladado la celebración al lunes, pero no es la única. También lo han hecho Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Navarra. En total son nueve comunidades en las que el 2 de noviembre aparece como festivo.

Así que habrá alumnos de buena parte de España que ese lunes tampoco tendrán que madrugar para ir al colegio. En otras comunidades, en cambio, el calendario será distinto y el hecho de que Todos los Santos caiga en domingo no les dará automáticamente un día libre el lunes aunque para Madrid no hay duda. El 2 de noviembre está confirmado como festivo y los alumnos podrán disfrutar de un fin de semana de tres días cuando apenas lleven dos meses de curso. Después llegará diciembre, con cuatro días consecutivos sin clase antes de entrar ya en la recta final hacia las vacaciones de Navidad.