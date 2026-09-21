La psicología dice que las personas que comprueban si han cerrado la puerta de casa no lo hacen sólo por precaución, en realidad están lidiando con la ansiedad anticipatoria

La psicología ha puesto el foco en las personas que realizan un acto muy común entre los ciudadanos: comprobar que han cerrado la puerta de casa. Los expertos en estudiar conductas humanas han dejado claro que los individuos que realizan esta acción no lo hacen sólo por precaución, sino porque están lidiando con una ansiedad anticipatoria. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre las personas que comprueban varias veces que han cerrado la puerta cuando salen de casa.

Esto es un clásico para miles de millones de personas repartidas en todo el mundo: comprobar si han cerrado la puerta de casa una vez cierran. Incluso hay personas que con asiduidad suelen retroceder en sus pasos para cerciorarse de si han realizado este ejercicio de forma correcta. Ya sea para dar dos vueltas con las llaves para que ningún delincuente pueda entrar en casa con un gesto fácil. Ahora, la psicología ha explicado esta conducta y la ha argumentado de la siguiente manera: estas personas están lidiando con la ansiedad.

Expertos en psicología han desvelado que esta acción se produce por un miedo anticipatorio, ya que la mente proyecta un riesgo futuro y, después de realizar este gesto, hay un alivio inmediato. Así que las investigaciones realizadas sacan en claro que esto no se realiza sólo por precaución, sino que tiene que ver con una especie de ansiedad anticipatoria. El mero acto de comprobar que la puerta está cerrada va más allá de pensar que alguien puede entrar dentro de casa.

La psicología y las personas que comprueban que han cerrado la puerta de casa

Los psicólogos Marcel van den Hout y Merel Kindt han liderado un estudio publicado en Behaviour Research and Therapy en el que se refleja que la comprobación repetitiva reduce la nitidez de la memoria. Es decir: cuanto más se comprueba si la puerta está cerrada, menos se recuerda haberlo hecho, lo que genera aún más dudas y el ímpetu de verificar si la puerta está cerrada. Así que estos psicólogos dejan claro que comprobar varias veces que la puerta está cerrada no resuelve este problema.

Estos expertos explican que esta verificación sucede por la llamada ansiedad anticipatoria, que la psicología describe como la anticipación de un problema que aún no ha sucedido y puede que nunca suceda. Y esto sucede en el caso de las puertas cerradas cuando se vuelve para comprobar por miedo a que la puerta se quede abierta y pueda entrar alguien a robar.

Estos expertos no consideran la doble verificación como un problema, pero sí habrá que prestar atención cuando la situación se agrave. Por ejemplo, cuando se compruebe la cerradura varias veces sin sentirse seguro, llegar tarde por comprobar algo que iba bien o sentir angustia por irte de casa sin comprobar nada. Esto también se puede manifestar en otros elementos del hogar, como los que tienen que ver con la electricidad, el gas u otros dispositivos que pueden causar un problema en casa. Los investigadores dejan claro que esto puede desembocar en un trastorno obsesivo-compulsivo de comprobación cuando aumentan los grados de ansiedad por no comprobar o volver a verificar si la puerta está cerrada.

El psicólogo Robert Cloninger también ha elaborado un patrón sobre estas personas, que suelen caracterizarse por tener un gran rigor, planificar sus acciones con mucha antelación o revisar las decisiones con mayor frecuencia que la gente habitual. Este arte de medirlo todo con tanta pureza también hace que retroceda sus pasos para comprobar que la puerta está cerrada. Para solucionar este ‘problema’, los expertos recomiendan, de forma gradual, cerrar la puerta y después marcharse sin comprobar. Generar un recuerdo verbal o tomar una fotografía puede ayudar a acabar con esta situación.