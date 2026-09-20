Precio de la gasolina hoy 20 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Los precios de la gasolina hoy, en las principales ciudades andaluzas, y dónde es más barato repostar
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¿Cuál es el precio de la gasolina hoy domingo 20 de septiembre en las principales ciudades andaluzas? Si tienes previsto coger el coche hoy domingo, será bueno tener localizadas las gasolineras con los precios más económicos a partir de los datos que ellas mismas reportan al Geoportal, que es la herramienta del Ministerio de Transició Ecológica y con ello que podamos ahorrar aunque sean unos céntimos, algo que pueden ser euros cuando se trata de un depósito lleno. Veamos precios para Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba o Granada.
Precio de la gasolina hoy 20 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo:
Gasolina 95
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.665 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.680 €/l.
- Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.691 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.739 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.747 €/l.
- E.S. Los Molinillos. Carmona. Carretera S-206, km 6,9. Precio: 1.749 €/l.
- Ballenoil. Arahal. Avenida Virgen de Montemayor, 15. Precio: 1.749 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.759 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, C.C. Almazara Plaza. Precio: 1.809 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.895 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.919 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1.959 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.975 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.989 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.999 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 2.009 €/l.
- Shell. Martín de la Jara. Polígono Industrial Las Majadas, s/n. Precio: 2.049 €/l.
- Shell. Las Cabezas de San Juan. Carretera A-471, km 16,6. Precio: 2.059 €/l.
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.620 €/l.
- Mairena Agrícola, S.C.A.. Mairena del Alcor. Calle Camino de Alconchel, 42. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.719 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.735 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.741 €/l.
- Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.741 €/l.
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.759 €/l.
- E.S. Los Molinillos. Carmona. Carretera S-206, km 6,9. Precio: 1.769 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.769 €/l.
Precio de la gasolina hoy 20 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, Polígono Industrial Río San Pedro, 1. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.799 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.799 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.819 €/l.
- Petrol & Go. Sanlúcar de Barrameda. Carretera de Chipiona, km 0,5. Precio: 1.819 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.949 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.979 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.989 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.999 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Parcela 2 del SUNC-TU 24, Camino del Lobo 1. Precio: 1.999 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera de Circunvalación, km 639,8. Precio: 2.029 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 2.039 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 2.039 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.738 €/l.
- E.S. Campo de Gibraltar. La Línea de la Concepción. Avenida de las Industrias, 40. Precio: 1.769 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.779 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.779 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.779 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.789 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Algeciras. Terrenos PP Menacha, 9. Precio: 1.797 €/l.
- Plenergy. Palmones. Carretera Central Térmica, km 2. Precio: 1.797 €/l.
- Ballenoil. Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: 1.799 €/l.
Precio d la gasolina hoy 20 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.733 €/l.
- Estación Servicio Teba. Teba. Carretera MA-5404 de A-357 a MA-465, km 15,250. Precio: 1.739 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.768 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.769 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Geds. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.779 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.785 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.788 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.789 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, 1. Precio: 1.878 €/l.
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.960 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.999 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 1.999 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.999 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 2.025 €/l.
- Agla Petroleros Mijas. Mijas. Polígono Molino de Viento, 1. Precio: 2.037 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 2.039 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 2.039 €/l.
Diésel
- Geds. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.699 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.719 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.729 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.779 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.779 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.785 €/l.
- Estación Servicio Teba. Teba. Carretera MA-5404 de A-357 a MA-465, km 15,250. Precio: 1.789 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.798 €/l.
Precio de la gasolina hoy 20 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.749 €/l.
- Petrol&Go. La Carlota. Calle Juan de la Cierva, 2. Precio: 1.749 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.769 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.769 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.769 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.779 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.779 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.779 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.849 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.849 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.849 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.929 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.945 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de la Rambla, s/n. Precio: 1.959 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.960 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.969 €/l.
- Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 8. Precio: 1.978 €/l.
Diésel
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.739 €/l.
- Fast Fuel Hinojosa. Hinojosa del Duque. Polígono Industrial La Dehesa, s/n. Precio: 1.747 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.749 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.789 €/l.
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.795 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.798 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.799 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.799 €/l.
Precio de la gasolina hoy 20 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo:
Gasolina 95
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.670 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.698 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.769 €/l.
- La Vega. Huétor Tájar. Calle Bolivia, 1. Precio: 1.769 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.769 €/l.
- Agla Playa Motril. El Varadero. Avenida Nuestra Señora de la Cabeza, s/n. Precio: 1.778 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.859 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.869 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.899 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.909 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.909 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.909 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.909 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.909 €/l.
- E.S. Mirador de Poqueira. Pampaneira. Carretera GR-421, km 54,074. Precio: 1.925 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.929 €/l.
Diésel
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.670 €/l.
- SAT La Caña. Puntalón. Carretera Vieja de Carchuna, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.712 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.739 €/l.
- La Vega. Huétor Tájar. Calle Bolivia, 1. Precio: 1.749 €/l.
- Área de Servicio de La Peza. La Peza. Carretera de Granada, km 11. Precio: 1.749 €/l.
- Libre. Huéscar. Carretera A-330, km 28,3. Precio: 1.769 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.769 €/l.
- Gasolinera Martín. Huétor Vega. Avenida Andalucía, 69. Precio: 1.779 €/l.
Con lo mostrado ya sabes dónde repostar si vives en alguna de estas ciudades andaluzas, pero si vives en otra o quieres consultar en otro momento, puedes entrar tú mismo en el Geoportal y hacer tú búsqueda para ver resultados en forma de listado pero también en forma de mapa, para que todo sea más detallado y fácil de localizar. Un mapa como este que ves, a modo de ejemplo, de Sevilla: