Los expertos en eficiencia energética lo confirman: dejar el ventilador de techo encendido toda la noche consume 0,4 kWh; mucho menos que el aire acondicionado

Dormir bien cuando hace calor no siempre es fácil. Y aunque el otoño está a la vuelta de la esquina, en alguna zonas de España todavía tenemos noches calurosas, en la que abres la ventana y fuera hace prácticamente la misma temperatura que dentro de casa. El ventilador acaba siendo entonces el recurso más sencillo ya que gracias al movimiento del aire hace que la habitación resulte algo más soportable.

Pero dejarlo ocho horas encendido plantea una duda bastante lógica. ¿Se va a notar mucho en la factura de la luz? Los datos de Milieu Centraal, un centro especializado en eficiencia energética de Países Bajos, sirven para hacerse una idea y, en principio, el consumo es bastante reducido. Sus cálculos sitúan el gasto de un ventilador en unos 5,5 kWh después de 110 horas de funcionamiento. Si lo llevamos a una noche de ocho horas, salen aproximadamente 0,4 kWh. Nada que ver con lo que puede necesitar un aire acondicionado durante ese mismo tiempo.

Dejar el ventilador de techo encendido toda la noche consume menos que el aire acondicionado

Los datos de esos 0,4 kWh de gasto del ventilador durante la noche no significa sin embargo, que todos los modelos gasten exactamente eso. Dependerá de la potencia, del motor y también de cómo lo utilicemos. Pensemos, por ejemplo, en un ventilador de 50 vatios. Para saber cuánto consume durante ocho horas sólo hay que hacer una cuenta:

50 ÷ 1.000 × 8 = 0,4 kWh

Es decir, ese aparato habría consumido 0,4 kWh después de estar funcionando toda la noche. Si quieres hacer el cálculo con el que tienes en casa, no necesitas saber mucho más. Busca la potencia en vatios, que suele aparecer en la etiqueta o en la ficha técnica, divídela entre 1.000 y multiplica el resultado por las horas que vas a tenerlo encendido. Ahora bien, el resultado puede variar. No es lo mismo un ventilador pequeño que uno de techo más potente, ni utilizar la velocidad mínima que ponerlo al máximo. Los 0,4 kWh son, por tanto, una referencia bastante útil para entender de qué consumo estamos hablando.

La diferencia con el aire acondicionado es mucho mayor de lo que parece

Aquí es donde las cifras llaman más la atención. Milieu Centraal calcula que un aire acondicionado portátil puede consumir unos 110 kWh si funciona durante 110 horas. En el caso del ventilador hablábamos de sólo 5,5 kWh en ese mismo periodo. Llevado a una noche de ocho horas, el aie acondicionado rondaría los 8 kWh. El ventilador, unos 0,4 kWh. Estamos hablando de un consumo que puede ser hasta 20 veces superior. ¿Y qué ocurre con otros sistemas? Un aire acondicionado fijo tipo split se sitúa, según estos cálculos, alrededor de los 80 kWh cada 110 horas. Durante ocho horas serían unos 5,8 kWh. En un sistema multisplit, utilizado para climatizar varias habitaciones, el consumo estimado sube hasta los 180 kWh en 110 horas. Si estuviera funcionando ocho horas, estaríamos hablando de unos 13,1 kWh.

A pesar de ello, no hay que tomarse estas cifras como una especie de tarifa fija. Dos aparatos de aire acondicionado pueden tener consumos muy distintos, igual que ocurre con dos ventiladores. Influyen la potencia, la eficiencia del equipo, los metros de la habitación e incluso la temperatura que le pidamos alcanzar.

Hay una razón por la que el ventilador gasta mucho menos

En realidad, la comparación tiene algo de trampa porque el ventilador y el aire acondicionado no hacen el mismo trabajo. El ventilador mueve el aire, pero no enfría la habitación. Si dentro hay 28 grados, encenderlo no hará que de repente tengamos 24. Lo que consigue esa corriente es facilitar la evaporación del sudor y ayudar a nuestro cuerpo a perder calor. Por eso sentimos que estamos más frescos.

Con el aire acondicionado sí buscamos bajar la temperatura de la estancia. El aparato tiene que extraer calor del interior y mantener después los grados que hayamos seleccionado. Y, claro, para hacer todo eso necesita bastante más electricidad. Esto también explica por qué no siempre uno puede sustituir al otro. Hay noches en las que basta con tener aire en movimiento para dormir cómodamente. En otras, especialmente si la vivienda ha acumulado mucho calor durante todo el día, el ventilador puede quedarse corto.

Un truco para no tener el aire acondicionado toda la noche

No necesariamente hay que elegir entre uno y otro. También se pueden combinar. Una opción es enfriar el dormitorio con el aire acondicionado antes de acostarse y utilizar después el ventilador para mantener esa sensación de frescor. Así evitamos tener el equipo de climatización trabajando durante ocho horas seguidas.

Y hay pequeños gestos que ayudan más de lo que parece. Mantener persianas o toldos bajados cuando el sol da directamente en las ventanas evita que la habitación se convierta en un horno durante la tarde. Cuando refresque fuera, entonces sí merece la pena abrir y ventilar. Al final, si el calor no es extremo y lo único que necesitamos es mover un poco el aire para poder dormir, el ventilador tiene una ventaja difícil de ignorar. Tomando como ejemplo un modelo de 50 vatios, ocho horas de funcionamiento suponen unos 0,4 kWh. El aire acondicionado puede gastar varias veces más durante esa misma noche.