Los expertos en climatización coinciden: «Encender el aire acondicionado 8 horas te puede costar un euro de electricidad»

Cuando aprieta el calor de verdad tal y como hemos experimentado las últimas semanas, y en algunas zonas se sigue sufriendo, el aire acondicionado acaba siendo casi imprescindible en casa. Hay noches en las que es difícil dormir sin él, y por eso mucha gente lo deja puesto durante horas sin pensarlo demasiado. En ese momento es cuando surge la duda de siempre: si tenerlo encendido tanto tiempo se nota mucho en la factura o si compensa ir apagándolo para gastar menos.

Durante años se ha repetido la idea de que dejar el aire acondicionado encendido muchas horas dispara el consumo. Por eso, mucha gente opta por encenderlo un rato, apagarlo y volver a ponerlo más tarde. Es una forma de intentar gastar menos, pero no siempre funciona como se cree. De hecho, en algunos casos puede acabar siendo justo al revés. En los últimos tiempos, varios técnicos del sector están intentando aclarar este punto porque sigue generando confusión. Uno de ellos es Carlos Llull, electricista y especialista en climatización, que ha explicado de forma bastante clara por qué ese hábito no siempre ayuda a reducir el gasto. Y lo hace partiendo de algo básico y es cómo funcionan realmente los equipos actuales.

Encender el aire acondicionado 8 horas te puede costar un euro de electricidad

La pregunta es bastante directa: ¿consume más dejar el aire acondicionado encendido toda la noche o ir apagándolo y encendiéndolo según se necesite? La respuesta, según explica este experto, no es la que la mayoría espera.

Para entenderlo, pone un ejemplo muy concreto. Imagina que llegas a casa por la noche y la habitación está a 29 grados. Enciendes el aire y lo ajustas a 24. El equipo empieza a trabajar fuerte, baja la temperatura y, cuando la alcanza, reduce automáticamente su potencia. Hasta ahí todo normal. El problema viene cuando decides apagarlo justo en ese momento. La habitación no mantiene el frío indefinidamente. Las paredes, los muebles y el propio ambiente acumulan calor, así que poco a poco la temperatura vuelve a subir. Si te despiertas a mitad de la noche y lo enciendes otra vez, el aire tiene que volver a hacer el mismo esfuerzo inicial. Y ese arranque es lo que más consumo genera.

No funciona siempre al máximo

Una de las ideas que más cuesta cambiar es pensar que el aire acondicionado está consumiendo lo mismo durante todas las horas que está encendido. Pero en los equipos actuales no funciona así. Una vez que alcanzan la temperatura marcada, no siguen trabajando al máximo, sino que bajan la intensidad y se limitan a mantener el ambiente.

Eso hace que el consumo real sea bastante más bajo de lo que muchos imaginan. No es lo mismo enfriar una habitación desde casi 30 grados que mantenerla estable en torno a 24. El esfuerzo del equipo es completamente distinto, y también lo es el gasto eléctrico. De hecho, el propio Llull pone una cifra para hacerse una idea. En un escenario exigente, con una máquina de unos 1.500 vatios funcionando durante ocho horas, el coste podría rondar un euro en electricidad. No es una cantidad exacta, pero sí sirve para desmontar la idea de que tenerlo encendido toda la noche supone un gasto desorbitado.

El calor de la casa influye más de lo que parece

Más allá del propio aparato, hay otro factor que suele pasar desapercibido: la vivienda en sí. No todas las casas mantienen igual la temperatura, y eso influye directamente en el trabajo que tiene que hacer el aire acondicionado. Si entra calor constantemente por las ventanas o por las paredes, el equipo tendrá que esforzarse más para compensarlo. En cambio, si la casa está bien aislada, el frío se mantiene durante más tiempo y el consumo baja. Por eso, muchas veces el problema no es tanto el aire acondicionado, sino cómo está preparada la vivienda para el calor. Detalles como bajar las persianas durante las horas de más sol, evitar corrientes de aire caliente o incluso cerrar bien las estancias ayudan más de lo que parece.

Usarlo bien marca la diferencia

Al final, todo se resume en cómo se utiliza el aire acondicionado. No hace falta apagarlo cada vez que se alcanza la temperatura deseada ni encenderlo sólo en momentos puntuales. En muchos casos, mantener un ambiente estable durante la noche es más eficiente que dejar que la habitación se caliente y volver a enfriarla desde cero. También influye la temperatura que se elija y de hecho, no es necesario bajar demasiado el termostato para estar cómodo, y cada grado de diferencia se nota en el consumo. Entonces, ajustarlo a una temperatura razonable ayuda a equilibrar confort y gasto sin complicaciones o incluso tener un equipo que se autorregule puede ser una opción para que podamos tener una buena temperatura en casa durante el verano, sin notar demasiado el coste eléctrico.