El Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa ampliando su alcance. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, en julio la prestación llegó a 879.225 hogares, en los que residen 2.682.646 personas, lo que supone una media de algo más de tres personas por hogar.

En comparación con el mismo mes del año anterior, el número de prestaciones ha aumentado un 16,9%, con 126.756 hogares más, mientras que el número de beneficiarios se ha incrementado en 383.646 personas, un 16,7% más que hace un año. La nómina mensual destinada al pago del IMV asciende ya a 473,3 millones de euros, con una prestación media de 504,5 euros por hogar.

Sin embargo, la propia información difundida por el Ministerio incorpora otro dato que amplía el alcance del denominado «escudo social». El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una ayuda que puede cobrarse incluso sin percibir el IMV al contar con unos umbrales de renta más elevados, puede llegar a hogares con ingresos de mas de 4.000 euros.

Y mientras el Gobierno destaca el crecimiento de beneficiarios como un éxito de su política social, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) mantiene una visión mucho más crítica. En su último informe concluye que el IMV solo alcanza al 44,2% de los hogares que cumplen los requisitos para percibir la prestación, de modo que más de la mitad de los potenciales beneficiarios continúa fuera del sistema, pese al incremento continuado del gasto público y del número de perceptores.

Los datos del Ministerio muestran además que el IMV mantiene un marcado perfil femenino. En julio, el 68% de los titulares de la prestación son mujeres, un total de 598.302, mientras que ellas representan también el 53,4% del conjunto de beneficiarios, con 1.433.576 mujeres percibiendo directa o indirectamente esta ayuda.

El 41% del IMV van a menores

El peso de la infancia dentro del sistema también continúa creciendo. En la actualidad, 1.089.965 menores de edad viven en hogares que reciben el IMV, lo que representa cerca del 41% de todos los beneficiarios. Además, 602.620 hogares, casi el 70% del total, tienen menores a cargo, una cifra que el Ministerio utiliza para defender el papel de la prestación en la lucha contra la pobreza infantil.

Lejos de ese discurso, la tasa de pobreza infantil en España sigue siendo la más alta de toda la Unión Europea con cerca de un 30% y 8,8 puntos por encima de la media comunitaria, según los datos de Eurostat.

La estructura familiar de los beneficiarios refleja igualmente un elevado peso de los hogares monoparentales. En total, 147.491 familias que reciben el IMV están formadas por un solo progenitor con hijos a cargo, un modelo familiar que, según el propio Ministerio, está mayoritariamente encabezado por mujeres y presenta una mayor vulnerabilidad económica.

En paralelo, el Complemento de Ayuda para la Infancia alcanzó en julio a 613.088 hogares, con una ayuda media de 122,8 euros por familia, aunque la cuantía varía en función de la edad de los menores.

El complemento asciende a 115 euros mensuales para menores de tres años, 80,5 euros entre los tres y los seis años y 57,5 euros para menores de entre seis y dieciocho años. Al poder solicitarse de forma independiente al IMV y disponer de límites de renta más amplios, el CAPI amplía de forma significativa el número de familias que pueden acceder a ayudas públicas.

Otro de los aspectos que destaca el Ministerio es el perfil joven de los beneficiarios. La edad media se sitúa en 28,6 años, aunque desciende hasta los 20,2 años si se excluye a los titulares de la prestación.

Gastos que no cubren a los afectados

El Ejecutivo sostiene que las últimas modificaciones introducidas en el IMV buscan facilitar el acceso de los jóvenes, reduciendo los requisitos para acreditar una vida independiente y reforzando la compatibilidad de la ayuda con las rentas del trabajo como incentivo para favorecer la inserción laboral.

Desde su creación en 2020, el Ministerio asegura que el Ingreso Mínimo Vital ha llegado ya a casi 1,3 millones de hogares y ha beneficiado a más de 3,8 millones de personas.

No obstante, frente a ese balance, la AIReF insiste en que el sistema sigue presentando importantes problemas de cobertura y acceso, al dejar fuera a más de la mitad de los hogares que tendrían derecho a percibir la prestación, pese al crecimiento constante del número de beneficiarios y del gasto destinado a esta política social.