Un estudio relaciona el uso de Viagra con una mayor supervivencia en pacientes con cáncer

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Viagra, uno de los medicamentos más conocidos para tratar la disfunción eréctil, podría sumar una nueva aplicación en la lucha contra el cáncer. Un estudio del Instituto Weizmann de Ciencias (Israel), publicado en la revista Cancer Research, sugiere que el sildenafilo, su principio activo, podría dificultar la metástasis al impedir que las células tumorales aprovechen el colesterol que necesitan para propagarse.

El hallazgo añade un nuevo capítulo a la historia de un fármaco cuyo efecto más famoso fue, precisamente, un descubrimiento casual: el sildenafilo fue desarrollado inicialmente para tratar enfermedades cardiovasculares, como la angina de pecho y la hipertensión, pero durante los ensayos clínicos los investigadores observaron inesperadamente que mejoraba la función eréctil, lo que acabó convirtiéndolo en uno de los medicamentos más vendidos del mundo.

Un estudio señala que el sildenafilo, el principio activo del Viagra, podría limitar la metástasis del cáncer mediante un mecanismo biológico relacionado con la regulación del colesterol dentro de las células tumorales.

El sildenafilo se desarrolló originalmente para tratar la hipertensión y el dolor de pecho causado por la disminución del flujo sanguíneo al corazón, pero en las últimas tres décadas se ha convertido en el tratamiento más conocido del mundo para la disfunción eréctil.

Publicado en la revista Cancer Research, el trabajo del Instituto Weizmann de Ciencias (Israel) ha demostrado que el sildenafilo limita la capacidad de las células cancerosas para utilizar el colesterol, un componente esencial de las membranas celulares y especialmente importante para aquellas células que buscan separarse del tumor primario, desplazarse por el organismo e invadir órganos distantes. Cuando se interrumpe su acceso al colesterol, estas células tienen más dificultades para formar metástasis.

El sildenafilo provoca esta alteración al bloquear una enzima llamada fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), lo que aumenta los niveles de una molécula de señalización conocida como cGMP. Los niveles elevados de cGMP dilatan los vasos sanguíneos, aumentando el flujo sanguíneo al pene, efecto que ha convertido a Viagra en un tratamiento eficaz para la disfunción eréctil.

Sin embargo, el equipo descubrió que el cGMP también se une a una proteína responsable del transporte de colesterol dentro de las células. Como resultado, hay menos colesterol disponible para las necesidades celulares, y las células cancerosas, según se ha descubierto, son particularmente vulnerables a esta reducción en el suministro de colesterol.

Los investigadores también descubrieron que combinar fármacos de la familia del Viagra con estatinas -otra clase de medicamentos ampliamente utilizados que reducen la producción de colesterol en el organismo- podría ser aún más eficaz para frenar la metástasis. Esta combinación no solo limitaría el acceso de las células cancerosas al colesterol existente, sino que también impediría que produjeran nuevo colesterol, potenciando así el efecto antimetastásico.

El equipo de investigación basó sus hallazgos en modelos de cáncer en ratones, cultivos de células cancerosas de pacientes humanos y datos recopilados durante 20 años de aproximadamente 5 millones de miembros de Clalit. En consonancia con los hallazgos en ratones y cultivos de células humanas, el análisis estadístico de la base de datos de Clalit reveló una mejora significativa en la supervivencia de los pacientes con cáncer que tomaron sildenafilo, especialmente cuando se combinó con estatinas.

«Más allá de su potencial terapéutico, nuestros hallazgos resaltan que la biología del cáncer no solo está determinada por mutaciones en las células tumorales, sino también por el estado metabólico del paciente y por los medicamentos que ya está tomando para otras afecciones», afirma la doctora Ayelet Erez, investigadora principal.