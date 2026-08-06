El sencillo truco de los surfistas para identificar una corriente de resaca en la playa antes de meterse en el mar

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La playa es uno de los mejores sitios para combatir el calor en verano, pero es importante que sepamos estar a salvo en el mar, especialmente cuando hay alguna resaca. Por suerte, los surfistas tienen un truco para identificarlas.

Una corriente de resaca suele aparecer como una zona aparentemente tranquila, con menos olas o directamente sin oleaje, justo donde muchos bañistas podrían pensar que el baño es más seguro.

Sin embargo, esas franjas aparentemente tranquilas y que a veces tienen un color distinto son las corrientes más potentes. Actúan como un río que se aleja de la costa y empuja el agua mar adentro.

El truco de los surfistas para detectar una corriente de resaca en la playa durante el verano

Un error de los bañistas es creer que la corriente de resaca en el mar es sinónimo de agua violenta. De hecho, una de las señales más engañosas es justo la contraria: una zona que parece más calmada que el resto.

Mientras alrededor rompen las olas, puede abrirse un canal sin espuma y sin apenas oleaje. Para un bañista despistado, esa zona parece cómoda. Para un surfista es una advertencia clara.

La resaca es un movimiento superficial que transporta agua desde la orilla hacia mar adentro. Se forma con el movimiento de las olas al romper y puede agravarse con la marea, por eso no conviene mirar sólo si el agua está bonita o si el día parece tranquilo.

Por eso el truco de los surfistas es tan básico como detenerse a observar el mar unos segundos. Si hay una franja sin olas, con apariencia de pasillo, canal o río que se aleja de la playa, lo prudente es no entrar por ahí.

Cómo reconocer una corriente de resaca mirando las olas y el color del mar

La señal más fácil de detectar es la ausencia de olas. No significa que el mar esté mejor en ese punto, sino que puede haber una salida de agua hacia el interior del mar.

También puede verse un color diferente al del agua de alrededor. No siempre se nota una diferencia enorme, pero puede ayudar a reconocer que algo se mueve de otra manera en esa zona concreta.

En las corrientes más fuertes, la imagen es todavía más clara, ya que se forma una especie de río dentro del mar. No va paralelo a la playa, sino que parece alejarse de la costa. Esa dirección es justo la que debe encender la alarma.

Para verlo mejor, conviene observar desde un punto algo elevado si es posible. No hace falta ser surfista profesional para entender el patrón, es suficiente con ver cómo se comportan las olas en su camino hacia la orilla. En el punto donde hay un canal liso o algo más oscuro, mejor no te bañes.

Qué hacer si una corriente de resaca te arrastra mar adentro en la playa

El primer impulso de muchas personas sería nadar con todas sus fuerzas hacia la orilla. Eso es justo lo que no conviene hacer. Intentar vencer una corriente de resaca de frente sólo agota más rápido y puede provocar miedo, tensión o incluso un calambre.

Lo fundamental es que mantengas la calma: hay que relajar el cuerpo, no gastar energía de golpe y evitar luchar contra la corriente como si fuera una pared.

Intenta nadar en paralelo a la costa para salir de la corriente de resaca antes de regresar a la orilla. Por ejemplo, en una zona donde rompan las olas porque allí la corriente pierde fuerza y el propio oleaje te ayudará a regresar a la arena.

Si no consigues salir, tu cuerpo no tiene la fuerza suficiente o empiezas a agobiarte, lo mejor es que pidas ayuda. Levanta el brazo, avisa a los socorristas o llama la atención de alguien cercano para que los especialistas te ayuden.