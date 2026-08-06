Aprobada la primera vacuna de ARN mensajero contra la gripe: marca un antes y un después en la prevención

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La gripe es una infección respiratoria causada por los virus influenza que cada año provoca millones de contagios y cientos de miles de hospitalizaciones en todo el mundo. Aunque la mayoría de las personas se recupera en pocos días, en mayores, embarazadas, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas puede derivar en complicaciones graves, como neumonía, insuficiencia respiratoria o descompensación de patologías previas.

Hasta ahora, una vez aparecían los síntomas, el tratamiento se ha basado fundamentalmente en aliviar la fiebre, el dolor muscular o la congestión, recurriendo en algunos casos a antivirales si se administran en las primeras 48 horas de la infección. Por ello, la estrategia más eficaz sigue siendo la prevención mediante la vacunación anual.

En este contexto, Estados Unidos ha aprobado la primera vacuna frente a la gripe basada en ARN mensajero (ARNm), desarrollada por Moderna, un hito que traslada a la gripe una tecnología que ya demostró su utilidad durante la pandemia de la covid-19. A diferencia de las vacunas tradicionales, que se fabrican cultivando el virus en huevos de gallina o en cultivos celulares para obtener posteriormente sus proteínas, la vacuna de ARNm no contiene virus ni proteínas virales. En su lugar, incorpora una pequeña molécula de ARN mensajero que actúa como un «manual de instrucciones» temporal para que algunas células del organismo fabriquen durante unas horas una proteína del virus de la gripe.

El sistema inmunitario reconoce esa proteína como extraña, genera anticuerpos y activa células defensivas capaces de responder rápidamente si la persona entra en contacto con el virus real. Una vez cumplida su función, el ARN mensajero se degrada de forma natural en poco tiempo y no entra en el núcleo de la célula, donde se encuentra el ADN, por lo que no puede modificar el material genético de la persona vacunada. Además de su perfil de seguridad, esta tecnología permite fabricar y actualizar las vacunas con mucha mayor rapidez para adaptarlas a las variantes del virus que circulan cada temporada.

La autorización de la FDA se basa en un ensayo clínico con más de 40.000 participantes, en el que la vacuna mostró una eficacia superior a la de una vacuna antigripal convencional en adultos de 50 años o más.

Críticas hacia Robert F. Kennedy Jr.

Esto se produce en medio de las reiteradas críticas del secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., contra la técnica ARNm, utilizada en varias vacunas contra la covid-19, y un rechazo inicial de la FDA al medicamento, que luego aceptó revisar.

De nombre comercial mFLUSIVA (mRNA-1010), el fármaco está destinado para adultos mayores de 50 años y estará disponible durante la temporada de gripe 2026-2027. «Esta aprobación también refleja el potencial continuo de nuestra plataforma de ARNm para ayudar a abordar importantes desafíos de salud pública mediante la innovación científica constante», declaró Moderna en un comunicado.

La farmacéutica también agradeció «a los participantes en los ensayos clínicos, a los investigadores, a los organismos reguladores y a los equipos de Moderna cuyas contribuciones hicieron posible este hito». Moderna anunció a principios de este año que mFLUSIVA se encuentra en revisión en Europa, Canadá y Australia.

La FDA dijo en febrero pasado que aceptaba revisar la vacuna después de revertir un rechazo inicial por inquietudes sobre el ensayo clínico con 40.000 personas realizado para comparar la eficacia de este producto en adultos de 50 años o más frente a otras vacunas antigripales.s.

En 2025, Kennedy canceló 22 ​​proyectos de desarrollo de vacunas que utilizaban tecnología de ARNm, que funciona mediante una molécula genética temporal que da instrucciones a las células para producir una proteína específica. Esto permite que el sistema inmunológico genere defensas sin exponer al cuerpo al virus completo.