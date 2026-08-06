No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 5 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 459 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Matilde se ha quedado completamente sin palabras al encontrar una aliada de lo más inesperada en Enriqueta. Ella, por su parte, no ha tenido reparos a la hora de dar una lección de humildad a Nicolás.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo las parteras no dudan un solo segundo en acudir al llamado de Rosalía en palacio, y lo hacen sin tan siquiera imaginar lo que hay detrás de este gesto. Y es que se trata de un cebo para tratar de demostrar, de alguna manera, que fueron ellas las que robaron los bebés. Por lo tanto, podría haber llegado la hora de que toda la verdad salga, finalmente, a la luz. ¡Un momento muy esperado para los seguidores de esta sorprendente historia!

¿Qué sucede en el capítulo 460 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 6 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Rafael, por un lado ante Dámaso y por otro ante Enriqueta, se enfrenta a uno de los mayores dilemas de su vida. Al fin y al cabo, es consciente de que su día a día podría cambiar de forma verdaderamente radical.

En palacio, las parteras no dudan un solo segundo en defenderse, en la medida de lo posible, ante Bárbara, Leonor y Rosalía. En cuanto a Luisa, no ha tenido reparos a la hora de buscar en la cabaña la prueba más que definitiva para demostrar, de una vez por todas, que María y el hijo de Adriana fueron intercambiados. Lo que encuentra acaba provocándole las lágrimas. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.