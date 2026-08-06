Entrada de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos, en directo: El Rey recibirá al presidente de Ceuta en Marivent, situación en la frontera y reacciones

La crisis migratoria en Ceuta continúa marcando la actualidad varios días después de la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos. Las autoridades mantienen un amplio dispositivo de seguridad en la frontera y siguen de cerca la evolución de la situación ante el temor de nuevos intentos de acceso. Al mismo tiempo, continúa el debate sobre la acogida de menores no acompañados, las repatriaciones y la respuesta coordinada entre España y Marruecos.

La atención también está puesta en los llamamientos difundidos en redes sociales para promover una nueva entrada masiva el próximo 15 de agosto, un escenario que ha llevado a reforzar la vigilancia en el entorno del paso fronterizo del Tarajal.

Última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta, en directo hoy