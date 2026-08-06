Entrada de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos, en directo: El Rey recibirá al presidente de Ceuta en Marivent, situación en la frontera y reacciones
Sigue en directo la última hora de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos
La crisis migratoria en Ceuta continúa marcando la actualidad varios días después de la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos. Las autoridades mantienen un amplio dispositivo de seguridad en la frontera y siguen de cerca la evolución de la situación ante el temor de nuevos intentos de acceso. Al mismo tiempo, continúa el debate sobre la acogida de menores no acompañados, las repatriaciones y la respuesta coordinada entre España y Marruecos.
La atención también está puesta en los llamamientos difundidos en redes sociales para promover una nueva entrada masiva el próximo 15 de agosto, un escenario que ha llevado a reforzar la vigilancia en el entorno del paso fronterizo del Tarajal.
Última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta, en directo hoy
Felipe VI recibe en Marivent al presidente de Ceuta
El Rey Felipe VI ha recibido la tarde de este jueves en el Palacio de Marivent de Palma al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para analizar la crisis originada a raíz de la entrada de más de 72.000 migrantes procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma. Vivas, quien se ha desplazado expresamente a la capital balear, ha llegado al palacio sobre las 17:50 horas de este jueves, ligeramente por detrás del horario previsto. El Rey le ha recibido a las puertas de su residencia y, tras un apretón de manos, un breve comentario y el habitual posado ante los reporteros gráficos, se ha dirigido al interior de su residencia veraniega para mantener una reunión.
El Gobierno asegura que ningún migrante en Ceuta se va a quedar sin ayuda humanitaria
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha asegurado que ningún migrante de los que permanecen en Ceuta en situación tras la entrada masiva del pasado jueves se va a quedar sin la ayuda humanitaria que están repartiendo desde el pasado lunes a través de Cruz Roja. «Los datos fluctúan porque las necesidades también dependen, las personas acuden en mayor o menor medida a los puntos de entrega de esos kits. El lunes empezaba con, creo que fueron 2.200, luego se ha incrementado a 2.500, ahora estamos en un poquito más, posiblemente eso irá cambiando», ha explicado Cancela este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión telemática que ha mantenido la ministra Elma Saiz con la Delegación del Gobierno en Ceuta.
Vox no ve riesgo de ruptura con el PP por los menas de Ceuta: «Se van a oponer al reparto»
Vox afirma no ver riesgo de ruptura en sus pactos con el Partido Popular (PP) por el reparto de los menores inmigrantes provenientes de Ceuta. El secretario general del grupo parlamentario de la formación verde en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha asegurado este jueves que los populares se oponen en las comunidades autónomas al reparto porque el Gobierno «tiene que devolverlos ya a Marruecos», a la vez que ha afirmado que no hay motivos para romper los acuerdos, debido a que la situación es distinta a la de 2024.
Figaredo también se ha referido a las declaraciones de Miguel Tellado, secretario general del PP, que, a su juicio, no estaba por aceptar el traslado de menores motivado por la crisis migratoria de la ciudad autónoma. «Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos son que se van a oponer», ha indicado el dirigente de Vox.
Inmigrantes ilegales que entraron a nado a Ceuta pagan hasta 100 euros la noche por dormir en una habitación
La avalancha migratoria en Ceuta no sólo ha desbordado a las autoridades españolas: también ha generado un negocio paralelo entre parte de la propia comunidad marroquí residente en la ciudad. Un reportero de OKDIARIO ha podido comprobar cómo varios vecinos marroquíes están acogiendo, y cobrando, a compatriotas recién llegados a nado a las costas ceutíes. «Esto que estamos viendo son vecinos marroquíes que acogen a sus compatriotas y que les dan casa, les dan un sitio donde dormir y les esconden de las autoridades», relata el propio reportero durante su recorrido por los barrios más afectados.
El negocio, sin embargo, no es gratuito. «Hay gente que está, por ejemplo, alquilando incluso un cuartillo, 100 pavos la noche», denuncia uno de los testigos consultados sobre el terreno. Una cifra que, lejos de tratarse de un hecho aislado, se repite en varios testimonios recabados por OKDIARIO durante el reportaje, y que convierte el hospedaje improvisado en una fuente de ingresos para quienes disponen de espacio en sus viviendas.
Dos marroquíes gritan «¡Fuck Spain!» y un influencer holandés les da lo suyo: «¡Volved a Marruecos!»
Dos marroquíes le gritaron «¡fuck you!» y «¡fuck Spain!» al influencer holandés Dutch Travel Maniac, que cuenta con casi 600 mil seguidores en YouTube y 1 millón en Instagram, mientras que se encontraba en Ceuta grabando un vídeo sobre el asalto a la frontera del pasado jueves.
Tras los insultos, el creador de contenido les reprocha que «dónde se creen que están», subrayándoles que están en Europa. Nuevamente, los dos marroquíes gritaron en contra de Europa antes de echarse a correr tras un agarrón con el influencer.
Moroccans tell @DTM_NL «fuck Europa» as he documents the invasion of Ceuta.
They’re not so tough when faced by a man.
— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 5, 2026
Bruselas estudia conceder una ayuda adicional a España por la crisis migratoria de Ceuta
La Comisión Europea ha confirmado este jueves que estudia conceder una ayuda financiera adicional a España para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta, después de haber recibido una primera evaluación de necesidades remitida por las autoridades españolas, si bien ha evitado adelantar la cuantía del posible apoyo porque el análisis aún está en curso.
«Las conversaciones con España avanzan ahora realmente a pleno rendimiento. Podemos confirmar que ayer la Comisión recibió una primera evaluación de necesidades por parte de España», ha explicado el portavoz comunitario Guillaume Mercier durante la rueda de prensa diaria de la institución.
Bendodo, sobre competencias de violencia machista en Andalucía: «Que el Gobierno hable de irresponsabilidad es paradójico»
El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado que el hecho de que el Gobierno «hable de irresponsabilidad» en relación con que las competencias de violencia machista en Andalucía estén en la consejería que gestiona Vox «es cuanto menos paradójico».
Así lo ha expresado Bendodo, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al ser cuestionado por los periodistas por estas competencias; punto en el que ha recordado que ya no es miembro del Gobierno andaluz.
«Que el Gobierno de España hable de irresponsabilidad es cuanto menos paradójico, en esto y en muchísimas cuestiones», ha manifestado Bendodo.
Bendodo apunta a Marlaska por la situación en Ceuta: «Si sale que el aviso del CNI, ¿se compromete a dimitir?»
El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha apuntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no haber evitado la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de la pasada semana y le ha retado a dimitir si finalmente se demuestra que hubo un aviso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Bendodo ha recordado que el ministro Marlaska negó que existiera aviso del sobre la entrada de los migrantes a la ciudad autónoma. «Si se conoce que hay aviso del CNI, ¿se compromete a dimitir?», ha espetado el popular en una atención a los medios este jueves en Málaga.
Además, ha hecho hincapié en la «desconexión» entre los ministerios del Interior y de Defensa, quien es responsable del CNI. «Imagínense la imagen que damos a la comunidad internacional y la imagen de inestabilidad que le damos a Marruecos», ha remarcado.
Save the Children avisa del riesgo para niñas migrantes en Ceuta por agresiones sexuales ante la «falta» de protección
Save the Children ha advertido de que la «falta» de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado para las niñas sin acompañantes en Ceuta «puede aumentar su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación», y ha reclamado que su protección sea «una prioridad inmediata de la respuesta».
Ceuta y Melilla, dos de los pocos lugares donde crece la población nacida en España
Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son dos de los escasos territorios donde la población nacida en España ha seguido creciendo en los últimos 12 meses, un 0,1 % y un 0,3 %, respectivamente, frente a un descenso del 0,2 % en el conjunto del país.
La Estadística Continua de Población publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica, aún con datos provisionales, que entre el 1 de julio de 2025 y la misma fecha de este año la población total de Ceuta ha aumentado en 720 personas, un 0,9 % -igual que la media nacional-, hasta los 84.435 habitantes, mientras la de Melilla se ha reducido en 448, un 0,5 %, hasta 86.616 residentes.
El PP pide la comparecencia en el Congreso de Sánchez y de cuatro ministros por la crisis en Ceuta
El grupo popular ha registrado en el Congreso su petición de convocatoria de la Diputación Permanente de la cámara para tramitar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, José Manuel Albares y Félix Bolaños por la crisis migratoria de Ceuta.
El PP ya había solicitado el pasado 31 de julio la comparecencia de Sánchez en un pleno extraordinario, pero vuelven a pedirla por considerarla «imprescindible dada la gravedad de la situación».
Vox exige la exclusión de Marruecos en la organización del Mundial de fútbol por la invasión a Ceuta
El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, relativa a la revisión de la participación de Marruecos como país coorganizador de la Copa Mundial de la FIFA 2030, para su discusión en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes. La formación liderada por Santiago Abascal relaciona la situación con «los gravísimos acontecimientos registrados en Ceuta», que aseguran que «han quebrado por completo los presupuestos de confianza y cooperación» para una candidatura compartida con España y Portugal.
Ceuta sigue buscando la normalidad una semana después de la entrada masiva de migrantes
Una semana después de la entrada masiva en Ceuta de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos, la ciudad autónoma trata de recuperar la normalidad, aunque según el gobierno ceutí todavía permanecen irregularmente en sus calles entre 3.000 y 5.000 migrantes y preocupa la situación de más de un millar de menores.
Lo vivido el 30 de julio en el espigón fronterizo del Tarajal recordó a las imágenes de los días 17 y 18 de mayo de 2021, cuando entre 12.000 y 15.000 personas entraron en la ciudad por el mismo lugar, aunque ahora con un balance mucho más trágico, ya que en aguas ceutíes se han recuperado 80 cadáveres y Marruecos ha confirmado 11 muertos en su territorio.
Pediatras reclaman priorizar la protección de los menores migrantes no acompañados en Ceuta
La Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) han mostrado su preocupación por la situación de «especial vulnerabilidad» en la que se encuentran los menores no acompañados que han llegado en la última semana a Ceuta y han reclamado a las administraciones que su protección sea una «prioridad absoluta».
Los pediatras han explicado, en línea con la evidencia científica, que experiencias como el desplazamiento forzoso, la separación familiar, la incertidumbre o la exposición a situaciones traumáticas pueden tener consecuencias duraderas sobre la salud física, la salud mental y el desarrollo de niños y adolescentes.
Por ello, han exigido que la respuesta institucional no se limite a las necesidades más inmediatas de los menores, sino que asegure entornos seguros, estables y protectores que favorezcan su recuperación y desarrollo integral.
Sanidad informa de 329 asistencias sanitarias sin incidencias en Ceuta este miércoles
El Ministerio de Sanidad ha informado de que la sanidad de Ceuta realizó 329 asistencias este miércoles, 186 en Atención Primaria y 143 en Especializada, sin incidencias, en el marco del dispositivo especial desplegado tras la llegada de personas migrantes procedentes de Marruecos.
Según ha detallado, el Centro II. Otero, abierto desde las 10:00 a las 21:00 horas, atendió a 141 personas; el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) asistió a 21 personas entre las 09:00 del miércoles y las 09:00 de este jueves; y los dos equipos del 061 prestaron 24 asistencias y realizaron 43 traslados en ambulancias. Mientras, el Centro III. Tarajal permaneció cerrado.
Madrid asegura no tener «ninguna información» de menores de Ceuta e insiste en que es «responsabilidad» del Gobierno
La Comunidad de Madrid ha asegurado que no tiene «ninguna información» sobre la situación de los menas que se encuentran en Ceuta tras la crisis migratoria de la semana pasada y ha insistido en que es «responsabilidad» del Gobierno central.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha afirmado este jueves durante una visita a las instalaciones del Servicio de Emergencia Social que el Ejecutivo regional no sabe «cuántos menores hay ni cuál es su situación».
«La Comunidad de Madrid no tiene ninguna información por parte del Gobierno de la situación que está sucediendo, más allá de lo que estamos viendo en los medios de comunicación», ha reclamado. Asimismo, Dávila ha subrayado que es «responsabilidad» del Gobierno central identificar a los menores, localizar a sus familias y que retornen con ellas. «Lo marca la ley», ha afirmado.
El Gobierno solicita un informe para ayudar a empresarios y autónomos de Ceuta por cierres
El Gobierno de España ha solicitado un informe a la Cámara de Comercio de Ceuta y a la Confederación de Empresarios de la ciudad autónoma para determinar el impacto de la crisis económica producida por el cierre de negocios debido a la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes desde Marruecos la pasada semana.
El suceso registrado en el paso fronterizo del Tarajal ha supuesto que las organizaciones empresariales de la ciudad hayan lamentado en los últimos días la imagen que se ha ofrecido en el exterior, así como la necesidad de no levantar las persianas de los comercios y restaurantes por la presencia de miles de personas indocumentadas por las calles.
La juez rechaza las medidas pedidas por Vox en Ceuta, como la movilización de la Armada
La juez María Tardón ha rechazado de plano las medidas urgentes que solicitaba Vox tras la crisis migratoria en Ceuta, como la movilización de la Armada para salvamento o control marítimo, un refuerzo del despliegue militar en la frontera o la identificación policial de personas en la ciudad autónoma.
La magistrada de la Audiencia Nacional explica en una providencia dictada este miércoles, que estas peticiones son «ajenas al objeto y contenido del procedimiento penal y a la competencia de ningún» juzgado central de instrucción.
Once condenados en Marruecos con penas de hasta seis meses por cruce masivo a Ceuta
Los tribunales marroquíes han condenado a once personas a penas de cárcel de hasta seis meses y multas de hasta 1.000 euros por su participación en la organización y los incidentes registrados durante el cruce masivo de inmigrantes ilegales a Ceuta la pasada semana, según el Ministerio de Justicia marroquí.
De acuerdo con datos del portal de Tribunales del ministerio, nueve detenidos han sido condenados a penas de cinco y seis meses por «facilitar la salida clandestina de marroquíes y/o extranjeros por lugares distintos a los pasos fronterizos habilitados para ello», transportar pasajeros sin autorización o superar el número de pasajeros autorizado en un vehículo de transporte público.
IU pide a Moreno que «asuma su responsabilidad» con el reparto de menas: «¿A quién obedece ahora?»
El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que «cumpla la ley» y «asuma su responsabilidad» en cuanto al reparto de menas procedentes de Ceuta propuesto por el Gobierno central, tras asegurar el vicepresidente segundo del ejecutivo andaluz, Manuel Gavira, que «se iban a oponer» a dicho reparto.
«Lo que está haciendo el PP es de una enorme cobardía. Es muy fácil levantar la voz contra unos niños y unos adolescentes que han llegado solos a Ceuta. Eso no es firmeza. Eso es utilizar el cuerpo de unos chiquillos para hacer política», ha afirmado este jueves.
Ceuta tiene censados a 1.017 menores y habilita nuevos espacios para su acogida
La Ciudad Autónoma de Ceuta atiende este miércoles a un total de 1.017 menores no acompañados, una cifra que refleja la «extraordinaria presión» que soporta el sistema de protección de menores, lo que ha obligado a habilitar nuevos espacios para su acogida.
En un comunicado, el Gobierno ceutí ha advertido esta tarde de que la evolución registrada en las últimas semanas pone de manifiesto la «magnitud» de esta situación, ya que el pasado 15 de julio eran atendidos 213 menores, una cifra que ascendió a 718 el 28 de julio, y que alcanza este miércoles los 1.017.
El PP acusa a Sánchez de querer cerrar la crisis de Ceuta sin identificar a los inmigrantes
La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha acusado este jueves al Gobierno de querer cerrar la crisis de Ceuta sin haber identificado a todos los inmigrantes que han entrado de forma irregular ni descartar posibles amenazas a la seguridad nacional.
Además, ha recalcado que el PP no acepta «ninguna lección» del Gobierno socialista sobre este asunto tras recordar que sus socios parlamentarios, PNV y Junts, han anticipado ya su rechazo a un posible reparto de menores en sus comunidades.
Mónica García aplaude la respuesta «encomiable» y «sin colapso» de la sanidad ceutí a la llegada de migrantes
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado este jueves que la llegada masiva de inmigrantes marroquíes a Ceuta «no ha supuesto ningún problema» para la sanidad ceutí, que ya ha «vuelto a la normalidad» sin que se produjese «ningún momento de colapso», por lo que ha felicitado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y a los profesionales sanitarios por su respuesta «encomiable».
«Quiero felicitar nuevamente a los profesionales de Ceuta que, una vez más, han hecho una demostración de la profesionalidad, de la seguridad y la garantía que nos dan los servicios públicos», ha destacado en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), en la que ha resaltado que los sanitarios han vuelto a tener que dar «el 100% de sí mismos».
El PP europeo (PPE) exige responsabilidades a los «incompetentes» y reclama elecciones por la crisis migratoria en Ceuta
La vicepresidenta y portavoz del Grupo del PP Europeo, Dolors Montserrat, ha exigido responsabilidades a «aquellos que fueron incompetentes» con la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y ha pedido que el presidente del Gobierno convoque elecciones al ser «incapaz de defender las fronteras».
En una entrevista en Telecinco, Montserrat ha planteado que la entrada masiva de migrantes a través de la frontera ceutí el pasado 30 de julio fue propiciada por la incapacidad de Sánchez de «defender» la frontera con Marruecos y acusa al Ejecutivo de ser «irresponsables» e «incompetentes» con la gestión a la hora de «frenar y defender» el paso de El Tarajal.
Ceuta valora como «respaldo institucional y moral» la recepción del Rey a Juan Vivas
El Gobierno de Ceuta ha valorado este jueves como un «respaldo institucional y moral» que el rey Felipe reciba esta tarde al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el palacio de Marivent, en Palma, para analizar la crisis migratoria que ha sufrido la ciudad autónoma.
Fuentes del Ejecutivo ceutí han señalado que la recepción supone un gesto de «sensibilidad, cercanía y permanente atención» que tiene el rey y que «siempre ha demostrado con Ceuta y que ahora se vuelven a poner de manifiesto».
El Gobierno transfiere 6,5 millones de euros a Ceuta para reforzar la atención a los inmigrantes que entraron en Ceuta
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha realizado una transferencia de crédito extraordinario de casi 6,5 millones de euros a Ceuta para reforzar la ayuda, acogida y atención sociosanitaria a los inmigrantes marroquíes que permanecen en la ciudad autónoma tras el asalto a la frontera ceutí de la semana pasada.
Según han informado fuentes del departamento que dirige Elma Saiz, el objetivo es mejorar la atención a las personas que están en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en los aledaños, con especial prioridad para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Mónica García defiende criticar la actuación de Marruecos en Ceuta sin romper relaciones: «Por delante, los DDHH»
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el Gobierno español puede colaborar y tener «buena relación» con Marruecos pero también ser crítico con su actuación en la crisis migratoria en Ceuta, de la que se cumple este jueves una semana. «Por delante, los derechos humanos», ha advertido.
En una entrevista en RNE, la también líder de Más Madrid ha señalado que se puede tener una «buena relación» con el país vecino y eso es compatible «con ser crítico con la actuación que ha habido en Ceuta» pues, según ha recordado, «se ha llevado la vida de decenas de personas».
«Siempre tenemos que demandar y poner por delante los derechos humanos. No se puede hacer un uso instrumental de las personas que están desesperadas y a las que se las ha utilizado», ha afirmado García.
La Eurocámara celebra este jueves un debate extraordinario sobre la crisis de Ceuta impulsado por el PP
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo celebrará este jueves una reunión extraordinaria para abordar la crisis migratoria registrada la semana pasada en Ceuta, en una sesión impulsada por el Partido Popular en la que participarán el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.
Al encuentro, que se celebrará por vía telemática entre las 14:00 y las 15:30 horas, también habían sido invitados el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, si bien finalmente ninguno de los dos participará en la sesión, según han confirmado fuentes del PP.
Extremadura se opondrá «por tierra, mar y aire» al reparto de menores no acompañados
El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Oscar Fernández (Vox), ha asegurado ese miércoles que el Gobierno extremeño se va a oponer «por tierra, mar y aire» al reparto de menores procedentes de Ceuta y utilizará «todos los medios políticos, administrativos e incluso jurídicos».
En una rueda de prensa en Cáceres, ha indicado que la postura de Extremadura en esta cuestión es «muy clara» y hará lo posible para que «ese reparto no nos afecte y no venga ningún inmigrante ilegal, ningún menor en este caso, a Extremadura».
La Generalitat Valenciana evaluará un reparto de menores ante el «colapso» de sus centros
La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana, Elena Albalat, ha dicho que cuando el Gobierno aporte información sobre si hay un nuevo reparto de menores no acompañados procedentes de Ceuta entre las comunidades, evaluará la situación, porque sus centros están «colapsados».
La consellera ha destacado que la Comunidad Valenciana ya recibe menores que se suman a los inmigrantes que llegan en patera a la costa, sobre todo en Alicante.
Albalat ha manifestado que, llegado el momento, con la información que dé el Gobierno, «lo valoraremos todo», pues la valenciana es una comunidad de «entrada de pateras» todas las semanas y ya es «una comunidad acogedora de todas las personas que vienen».
Montero pide al PP un criterio claro con los menores de Ceuta: «La ley no es optativa»
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha pedido este miércoles al PP un «pronunciamiento claro» desde la Junta de Andalucía en relación con el reparto de menores no acompañados llegados a Ceuta y ha apostillado que «las leyes no son optativas».
«Esto es un mar de dudas: están haciendo declaraciones los gobiernos autonómicos, otras distintas a nivel de Génova (sede del PP en Madrid) y luego otra vez rectifican», ha indicado Montero.
Gavira (Vox) advierte que se opondrán a todo reparto de menores que plantee el Gobierno
El vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira, ha asegurado este miércoles que Andalucía «se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez» después de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta y ha advertido al PP: «Así lo pactamos».
Gavira se ha pronunciado así en un mensaje en su cuenta de la red social X, en la que ha avanzado que Andalucía mantendrá el mismo comportamiento que «el resto de gobiernos donde esté Vox».
«Lo ocurrido en Ceuta es una invasión, y quienes cruzaron la frontera ilegalmente donde tienen que estar es de vuelta en Marruecos. Y, si son menores, con sus padres», ha asegurado el también titular de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.
El PP pide un reparto justo de los menores procedentes de Ceuta, pero Vox se opone
El PP ha abierto este miércoles la puerta a que el reparto entre comunidades autónomas de menores no acompañados procedentes de Ceuta sea «justo, bien dotado y planificado», pero los representantes de Vox en Andalucía y Extremadura, donde gobiernan en coalición con los populares, han advertido de que se opondrán por todos los medios.
Habilitado un colegio en Ceuta para atender a más de un centenar de menores no acompañados
El Ministerio de Juventud e Infancia ha habilitado uno de los dos colegios que solicitó para la atención de urgencia de los menores no acompañados que se encuentran en Ceuta una semana después de la crisis migratoria.
Fuentes del departamento que dirige Sira Rego han subrayado que, en este momento, este centro acoge a más de un centenar de menores de edad que están siendo atendidas y han pasado su primera noche allí.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado que desde el pasado lunes 27 de julio han estado «siguiendo de cerca» la situación en Ceuta y se ha mantenido contacto y coordinación con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, con la Delegación de Gobierno y con el resto de administraciones «para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad».
El Instituto de Medicina Legal practica 79 autopsias tras recibir 80 cadáveres en Ceuta
El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta ha recibido los cuerpos de 80 inmigrantes fallecidos en el mar cuando intentaban cruzar la frontera hacia España, y ha realizado en total 79 autopsias, de las que se han identificado a dos personas.
En un comunicado, el IML ha informado esta noche de que durante este miércoles se han realizado dos autopsias y a última hora del día se ha realizado el levantamiento de otro fallecido en Ceuta durante la entrada de más de 70.000 personas el pasado jueves.
Felipe VI recibe este jueves en el Palacio de Marivent al presidente de Ceuta tras la crisis migratoria
El Rey Felipe VI recibirá este jueves en el Palacio de Marivent, en Palma, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tras la crisis originada a raíz de la entrada de decenas de miles de inmigrantes ilegales marroquíes en la ciudad autónoma.
La audiencia a la que ha sido convocado Vivas, según ha informado la Casa Real, tendrá lugar a las 18:00 horas en la que es la residencia de los Reyes cuando pasan sus vacaciones en Palma.
El pasado sábado, la Casa Real informó que Felipe VI ha seguido con «gran preocupación e indignación» los acontecimientos sucedidos en Ceuta y, en menor medida, en Melilla.
El monarca subrayó que «el Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse».
Máxima vigilancia ante posibles nuevos intentos de entrada desde Marruecos
Las autoridades mantienen reforzado el dispositivo de seguridad en la frontera del Tarajal ante la preocupación por nuevos llamamientos en redes sociales para promover otra entrada masiva el próximo 15 de agosto.
Las fuerzas de seguridad analizan los mensajes sobre una nueva entrada en Ceuta
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado analizan los numerosos mensajes que circulan en los últimos días en las redes sociales marroquíes en los que se llama a una nueva entrada masiva en Ceuta el próximo 15 de agosto. Tras la llegada hace una semana de decenas de miles de personas a la frontera de Marruecos con Ceuta, que ha dejado hasta el momento más de un centenar de muertos, las redes sociales se han vuelto a llenar de mensajes con lemas como 15/08 o «al-hajma» (la ofensiva, la embestida), con la fronteriza Fnideq (Castillejos) como punto de partida.