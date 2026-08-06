Las imágenes más comentadas del verano no siempre son las oficiales. A veces basta un momento de naturalidad para captar toda la atención. Eso es precisamente lo que ha sucedido con un vídeo que ha vuelto a hacerse viral en redes sociales y que muestra a Felipe VI en un ambiente completamente distendido durante su estancia en Mallorca. En la grabación, correspondiente al verano de 2024, el monarca aparece relajado, sentado junto a varios amigos y compañeros mientras disfruta de una cerveza tras una jornada de vela.

La escena tiene lugar en el entorno del Real Club Náutico de Palma, donde el Rey participó el pasado año en la Copa del Rey Mapfre de Vela, una de las citas imprescindibles de su agenda estival. Lejos del protocolo y de los actos institucionales, Felipe VI aparece conversando de manera informal cuando una periodista se acerca para lanzarle un comentario que no esperaba.

La divertida reacción del Rey Felipe VI

«Perdona, eres el rey más guapo de Europa entera; ¡guapo, guapo y guapo!», le dice entre risas mientras graba la escena con su teléfono móvil. La reacción del jefe del Estado no tarda en llegar y demuestra, una vez más, la naturalidad con la que suele desenvolverse en este tipo de situaciones.

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Lejos de mostrarse incómodo o intentar esquivar el comentario, Felipe VI responde con una sonrisa espontánea y un gesto de complicidad, aceptando el piropo con evidente sentido del humor. Un instante breve, pero suficiente para convertirse en uno de los vídeos más compartidos de estos días, coincidiendo con su regreso a Mallorca para una nueva edición de la regata.

Aunque muchos usuarios han pensado que las imágenes eran recientes, lo cierto es que el vídeo fue grabado durante la edición de 2024 de la competición. Un detalle permite situarlo en el tiempo: el Rey luce un polo con la inscripción Aifos, el histórico barco con el que ha competido durante años y que utilizó en aquella edición del torneo.

La recuperación de estas imágenes coincide con el inicio de la agenda veraniega de la Familia Real en Baleares, donde Felipe VI vuelve a combinar sus compromisos institucionales con una de sus grandes pasiones: la navegación. Como cada verano, el monarca participa en varias pruebas de la Copa del Rey Mapfre, una cita deportiva en la que acostumbra a dejar imágenes muy diferentes a las que protagoniza durante el resto del año.

No es la primera vez que la cercanía del Rey genera titulares. Durante sus visitas a Mallorca, es habitual verlo saludando a vecinos, aficionados y turistas que aprovechan para fotografiarse con él o intercambiar unas palabras. Esa actitud relajada, especialmente cuando se encuentra fuera del estricto protocolo oficial, ha contribuido a reforzar una imagen mucho más cercana.

En esta ocasión, un simple piropo improvisado y una cerveza compartida entre compañeros han bastado para protagonizar uno de los momentos más simpáticos del verano. Un vídeo rescatado de 2024 que vuelve a demostrar que, cuando Felipe VI baja la guardia y se muestra tal y como es, las escenas más espontáneas terminan convirtiéndose en las más comentadas.