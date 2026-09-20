Día Mundial de la Paella: los restaurantes de Madrid donde disfrutar de los mejores arroces

La paella no necesita demasiadas presentaciones, pero sí una buena mesa donde disfrutarla. Con motivo del Día Mundial de la Paella, Madrid se convierte en el escenario perfecto para reivindicar uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, desde las versiones más tradicionales hasta propuestas que reinterpretan la receta sin perder de vista su esencia. Porque encontrar un buen arroz en la capital es casi un arte: importa el punto del grano, el sabor del caldo, el socarrat y, por supuesto, la calidad de cada ingrediente. Si este 20 de septiembre tienes una excusa para sentarte alrededor de una paella, estos son algunos de los restaurantes de Madrid donde merece la pena hacerlo.

Los Arroces de Segis

En pleno barrio de Tetuán, Los Arroces de Segis lleva el recetario alicantino a Madrid con una propuesta en la que el arroz es, literalmente, el protagonista. Su especialidad son los arroces de grano muy fino y de una sola capa, cocinados a fuego muy vivo con sarmiento, siguiendo la tradición de Alicante. Entre las opciones están el arroz de conejo y caracoles, el de marisco pelado, el arroz negro con sepia, el de verduras con magra, el de pollo con ajos tiernos y el de bogavante.

Mar Mía

Mar Mía es una parada especialmente interesante para quienes buscan disfrutar de un arroz con espíritu mediterráneo en pleno centro de Madrid. Ubicado en la plaza de Isabel II, el restaurante incorpora a su propuesta los arroces de Luis Rodríguez, de Casa Elías, elaborados al estilo de Alicante. Entre sus opciones aparecen clásicos como el arroz a banda, el arroz del señoret con gambeta y atún rojo o el de verduras, además de propuestas como el arroz de pollo picantón al estilo Pinoso y dos versiones melosas: con manitas de cerdo y garbanzos o con gambeta roja.

La Barraca

La Barraca es uno de esos restaurantes madrileños en los que la tradición arrocera forma parte de su propia historia. Desde 1935, la familia Solís mantiene en la calle Reina un recetario de raíces valencianas, con el arroz bomba con D.O. Valencia como uno de sus ingredientes fundamentales. Su carta reúne un amplio abanico de propuestas, desde la clásica paella valenciana, con conejo, pollo, judías verdes, garrofó y romero, hasta la marinera, la mixta, el arroz a banda o el arroz negro con calamar y chipirones.

Samm

Restaurante Samm es una de las arrocerías con más historia de Madrid: abrió sus puertas en 1973 en Chamartín de la mano de una familia llegada desde Manises y, tres generaciones después, mantiene aquella tradición arrocera. Su carta gira en torno a arroces secos, melosos y caldosos, con clásicos como la paella valenciana de pollo, conejo, garrofó, judía verde y azafrán, el arroz del senyoret con marisco pelado o el arroz al horno con garbanzos, morcilla y ajo.

Casa Benigna

Casa Benigna es una dirección imprescindible para los amantes del arroz en Madrid, con una propuesta que gira alrededor de las Patellas, las sartenes artesanales en las que se cocinan y sirven los arroces directamente en la mesa. Su carta reúne diferentes interpretaciones, desde el arroz a banda con gambón y calamar y el arroz negro hasta el de pollo con verduras, el de conejo y caracoles o uno de sus platos más singulares, el arroz con costilla de cerdo ibérico, elaborado con arroz previamente ahumado durante 40 horas.

Arrozitos

Para disfrutar de una buena paella sin necesidad de sentarse en un restaurante, Arrozitos apuesta por llevar los arroces recién cocinados directamente a casa o al lugar de celebración. La firma cuenta con locales en Alcobendas, Pozuelo de Alarcón y Montecarmelo y ofrece una carta que va desde clásicos como la paella valenciana y el arroz del senyoret hasta propuestas como el arroz de carabineros, el de costillas ibéricas adobadas y alcachofas o el arroz negro.

Barbecho Bar

Barbecho Bar apuesta por una cocina de raíces españolas en la que los arroces también tienen su espacio. Su propuesta combina producto y tradición con una mirada contemporánea, convirtiéndolo en una dirección a tener en cuenta para quienes buscan disfrutar de un buen arroz en Madrid. Un restaurante pensado para compartir y descubrir una carta que va más allá de la paella clásica, con una cocina de temporada como hilo conductor.

Lobito de Mar

En el barrio de Salamanca, Lobito de Mar Madrid, el restaurante marinero de Dani García, lleva a la capital una cocina mediterránea en la que el producto del mar es el gran protagonista. Abierto en Madrid desde 2019, su carta combina pescados de lonja y mariscos con una amplia selección de arroces, tanto secos como melosos, que rinden homenaje a la tradición marinera con el sello creativo del chef malagueño.

Cadaqués

En la calle Jorge Juan, Cadaqués lleva a Madrid una cocina de inspiración mediterránea en la que los arroces ocupan un lugar protagonista. La propuesta parte de recetas tradicionales y productos de proximidad, con arroces cocinados con el aroma y la potencia de diferentes maderas seleccionadas, además de pescados y mariscos procedentes de lonja. El resultado es una cocina de raíces marineras que busca recuperar el sabor de los restaurantes de pueblo de antes, con el Mediterráneo como hilo conductor.

La Savina

En Valdebebas, La Savina traslada a Madrid el espíritu mediterráneo de Formentera con una carta en la que los arroces tienen un protagonismo especial. Su propuesta incluye desde la versión de La Valenciana y el arroz del Senyoret hasta elaboraciones con carabineros, gambón y pulpo, secreto y piquillos, foie, secreto y ceps o rabo de toro. Además, pueden pedirse en diferentes versiones, secos, melosos, caldosos o incluso como fideuá de fideo fino, siempre con un mínimo de dos personas.

Rocacho

En la plaza del Marqués de Salamanca, Rocacho Plaza combina su conocida apuesta por las brasas con una selección de arroces de fina capa y buen socarrat. Entre sus propuestas destacan la paella del señoret, con gamba y langostino pelados, la de cigalas y alcachofas, la de verduras de temporada con pollo campero y el arroz negro con sepia y alioli. También ofrece arroz o fideuá con carabineros y diferentes fideuás de marisco, todas pensadas para compartir y con un mínimo de dos personas.

Berlanga

Frente al parque de El Retiro, Berlanga es una arrocería de cine, y nunca mejor dicho, que rinde homenaje al universo del director Luis García-Berlanga, padre del propietario, José Luis García-Berlanga. El restaurante pone el foco en los arroces y en el recetario levantino, con una propuesta que reivindica las raíces mediterráneas y la tradición arrocera valenciana.