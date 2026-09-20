Va a haber colas en Lidl por el escritorio con armario de almacenamiento incorporado que parece de IKEA pero a precio de ganga

En un supermercado como Lidl no sólo encontramos todo lo básico, y más, para llenar la nevera y la despensa, sino que además en su bazar online siempre tenemos pequeños electrodomésticos, herramientas o productos para la cocina. Pero además, la cadena tiene también muebles para casa y ahora hay uno que puede venir especialmente bien si estás pensando en montar una zona de trabajo o estudio sin tener que comprar por separado escritorio, cajonera y estantería. Se trata del escritorio con armario Livarno que Lidl vende por sólo 41,99 euros.

Y es que trabajar desde casa con el portátil encima de la mesa del comedor puede sacarnos de un apuro, pero si lo hacemos todos los días, al final acabamos necesitando un espacio propio. Este escritorio de Lidl tiene sitio para colocar el ordenador, una lámpara o algunos documentos, pero además incorpora un módulo de almacenamiento con dos compartimentos abiertos, un cajón y una zona cerrada con puerta. Todo en un único mueble y con un diseño blanco bastante sencillo, de esos que recuerdan a los escritorios que podemos encontrar en IKEA, aunque en este caso cuesta poco más de 40 euros.

Colas en Lidl por el escritorio con armario de almacenamiento incorporado

Lo primero que llama la atención de este escritorio de Livarno, que es la marca propia de muebles de Lidl, es precisamente el lateral. En lugar de tener las cuatro patas habituales, uno de sus lados se apoya sobre una estantería que nos permite aprovechar ese espacio para guardar todo aquello que solemos tener encima de la mesa. Piensa por ejemplo en los folios, carpetas, libretas o incluso los libros que necesitas tener cerca mientras trabajas. Los puedes colocar en sus dos compartimentos abiertos y así no tenerlos ocupando parte del escritorio. Y para aquello que prefieras que no quede a la vista, tenemos además un cajón y un compartimento con puerta.

Algo que también puede venir bien si el escritorio es para la habitación de un niño o un adolescente. En los estantes pueden dejar los libros del colegio o las carpetas, mientras que el cajón puede servir para guardar bolígrafos, calculadora, cargadores y todas esas pequeñas cosas que de otro modo suelen acabar repartidas por encima de la mesa. Además, los estantes se pueden regular en altura, de modo que podemos adaptarlos dependiendo de lo que vayamos a guardar.

Podemos montarlo de dos formas diferentes

Uno de los detalles más interesantes de este escritorio de Lidl es que no tenemos que colocarlo obligatoriamente tal y como aparece en las fotos que el supermercado alemán ha compartido. La estantería se puede combinar en dos posiciones, algo que permite adaptar bastante mejor el mueble al espacio que tengamos disponible en casa. Si lo montamos en su variante de esquina, las medidas aproximadas son de 110,3 cm de ancho, 75,2 cm de alto y 85,1 cm de fondo. Una opción que puede funcionar bastante bien si tenemos una esquina libre en una habitación y queremos aprovecharla para montar ahí nuestra pequeña oficina.

Pero también podemos colocarlo en posición recta. En ese caso alcanza aproximadamente 144,9 cm de ancho, 75,2 cm de alto y 50 cm de fondo. De modo que si tienes una pared larga pero no quieres que el escritorio sobresalga demasiado hacia el centro de la habitación, esta segunda distribución puede resultar más práctica.

Por otro lado, la puerta del armario se puede instalar en ambos lados, así que podemos elegir su posición dependiendo de cómo hayamos distribuido el escritorio y del espacio que tengamos alrededor. Además, los tiradores son de metal y en la parte inferior incorpora deslizadores para muebles que ayudan a proteger el suelo. Algo que se agradece especialmente si lo colocamos sobre parquet y alguna vez tenemos que desplazarlo para limpiar o cambiarlo de sitio.

En cuanto al material, está fabricado en madera y cuenta con un revestimiento de resina de melamina resistente a los arañazos y fácil de limpiar. Así que si se derrama un poco de café mientras trabajamos o los niños lo utilizan para hacer los deberes y dejan alguna mancha, bastará con limpiar la superficie.

El escritorio con almacenamiento de Lidl cuesta 41,99 euros

El escritorio tiene un peso aproximado de 33,65 kilos y se vende sólo en el bazar online de Lidl. En cuanto al precio, sólo cuesta 41,99 euros. Por ese precio tenemos la mesa de trabajo y, en el mismo mueble, dos huecos abiertos, un cajón y un armario cerrado, además de la posibilidad de montarlo recto de forma sencilla o formando una esquina. Una solución bastante práctica si necesitas crear una zona para trabajar o estudiar y, sobre todo, si tienes poco espacio y quieres aprovechar cada centímetro para mantener el ordenador, los libros, documentos y material de oficina en un mismo sitio sin tenerlo todo encima de la mesa.