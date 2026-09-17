Va a haber colas en Lidl desde mañana viernes 18 de septiembre por el aspirador de mano Parkside por 24,99 euros

Aspirar la casa puede ser una tarea relativamente sencilla cuando se trata de aspirar el suelo, una alfombra o incluso el sofá. El problema llega cuando queremos quitar migas muy pequeñas, rincones llenos de polvo en el que el aspirador no cabe, o la limpieza se desea dentro del coche. En esos casos, que no dejan de ser pequeñas tareas, tener a mano un modelo compacto puede ahorrar bastante tiempo. Y Lidl tiene uno de esos productos preparado para llegar a sus tiendas este viernes 18 de septiembre.

Se trata del aspirador de mano recargable Parkside PHSSA 20-Li D2, que estará disponible por 24,99 euros. Es inalámbrico, pesa poco más de 900 gramos y no se limita a aspirar polvo y suciedad seca: también está preparado para recoger pequeñas cantidades de líquidos gracias a una de las boquillas incluidas. Además, pertenece a la conocida familia PARKSIDE X 20 V Team, por lo que utiliza las mismas baterías que otros aparatos compatibles de la marca. Precisamente aquí hay un detalle que conviene conocer antes de comprarlo: la batería y el cargador se venden por separado.

Colas en Lidl por el aspirador de mano Parkside

Una de las ventajas de un aspirador de estas características es poder cogerlo rápidamente sin tener que sacar un modelo grande, buscar un enchufe y mover el cable de una habitación a otra. El Parkside mide aproximadamente 44,7 x 11,8 x 14 centímetros y pesa 909 gramos. Su tamaño permite utilizarlo para retirar migas de una mesa, suciedad del sofá o polvo acumulado en lugares pequeños. También puede resultar práctico para limpiar el interior del coche, especialmente los asientos y los huecos a los que cuesta llegar.

A pesar de denominarse aspirador de mano, sus accesorios permiten darle otros usos. Incluye un tubo de extensión de 46,5 centímetros y una boquilla para suelos, de modo que no siempre será necesario utilizarlo agachado o limitarse a superficies pequeñas. A ellos se suman una boquilla para juntas, otra para líquidos y una de cepillo. Esta última puede utilizarse en aquellos puntos donde interesa desprender el polvo mientras se aspira.

Puede aspirar suciedad seca y húmeda

Otro punto interesante del modelo de Lidl es que no está pensado únicamente para el polvo sino que podemos recoger también suciedad seca y húmeda, y entre sus accesorios encontramos una boquilla específica para líquidos. El depósito es transparente, tiene aproximadamente 650 ml de capacidad y funciona sin bolsa. Para vaciarlo basta con extraerlo, por lo que tampoco será necesario comprar bolsas de recambio con el uso. En su interior incorpora un filtro fino de láminas que puede lavarse. Una vez limpio y completamente seco, vuelve a colocarse en el aparato.

En cuanto a su rendimiento, Parkside señala una potencia de aspiración de 22 AirWatt y una fuerza de succión de 55 mbar (5,5 kPa). Son cifras que hay que poner en el contexto del producto: estamos ante un aspirador compacto pensado principalmente para limpiezas rápidas y no ante un sustituto directo de un aspirador doméstico de mayor tamaño y potencia.

Hasta 34 minutos de funcionamiento con una batería de 4 Ah

Al no llevar cable, la autonomía dependerá de la batería que utilicemos. Con una batería de 2 Ah puede funcionar aproximadamente durante 17 minutos, mientras que con una de 4 Ah la autonomía indicada alcanza los 34 minutos. Además, encontramos también una de las particularidades más importantes de esta oferta. El aspirador forma parte del sistema PARKSIDE X 20 V Team, una gama en la que diferentes herramientas y aparatos pueden compartir baterías compatibles.

Esto puede ser especialmente interesante para quien ya tenga en casa un taladro, una sierra u otra herramienta Parkside de esta familia, ya que podrá aprovechar una batería compatible que ya posea. Quien se estrene con el sistema debe tenerlo en cuenta al calcular el precio final. Los 24,99 euros corresponden al aspirador y sus accesorios, pero no incluyen ni la batería ni el cargador. Ambos deben adquirirse aparte si no se dispone ya de ellos.

Qué incluye el aspirador Parkside de Lidl por 24,99 euros

A pesar de que batería y cargador quedan fuera, el paquete sí incorpora un buen número de accesorios. Junto al propio aspirador encontramos el tubo de extensión de 46,5 centímetros, la boquilla para suelos, una boquilla para juntas, otra para líquidos, una boquilla de cepillo y un soporte para guardarlas. La empuñadura tiene un acabado suave y antideslizante, algo que puede resultar cómodo al utilizar el aparato durante varios minutos seguidos. Su peso contenido también juega a favor en tareas como aspirar el interior del coche o limpiar muebles.

No pretende competir con un aspirador convencional para hacer una limpieza completa de toda la casa sino que en este caso sirve para pequeños accidentes y repasos cotidianos para los que sacar el aparato grande da más pereza que la propia limpieza. Por 24,99 euros, el nuevo aspirador de mano de Parkside reúne además dos características especialmente prácticas: funciona sin cables y permite aprovechar las baterías X 20 V Team que ya tengamos en casa. Lidl lo pone ahora a la venta, por lo que quienes estén interesados deberán comprobar su disponibilidad en tienda.