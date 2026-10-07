Simona Halep (35 años): «Me gustaría dejar de ser un objeto de consumo público, vivir libremente y sin juicios»

Simona Halep quiere pasar página. La que fuera número uno del mundo y una de las grandes figuras del tenis femenino durante la última década ha decidido hablar sobre esta nueva etapa de su vida después de poner punto final a su carrera profesional. La tenista rumana se retiró de las pistas en febrero de 2025 y reconoce que ahora busca tranquilidad, privacidad y la posibilidad de vivir sin sentirse permanentemente observada.

La ex deportista de 35 años se sincera en el podcast Sports Festival x 30:0, donde repasa algunos de los momentos que han marcado su trayectoria y explica cómo afronta el futuro. La rumana, campeona de Roland Garros en 2018 y de Wimbledon en 2019, llegó a convertirse en una de las grandes protagonistas del circuito WTA, pero esa enorme exposición también terminó teniendo un coste personal que ahora quiere dejar atrás.

«Durante muchos años pertenecí a toda la gente y ahora ha llegado el momento de pertenecerme a mí misma. Quiero construir una familia como deseo y vivir libremente, sin juicios constantes, porque han salido innumerables artículos y opiniones sobre mí y siguen saliendo», explica la ex tenista durante la entrevista, una reflexión que resume el deseo de Simona Halep de recuperar una parcela de intimidad después de haber pasado buena parte de su vida bajo los focos.

Simona Halep alza la voz

La rumana es todavía más contundente al explicar qué espera de esta nueva etapa. «Me gustaría mucho dejar de ser un objeto de consumo público, permitirme vivir mi propia vida y hacer entender a la gente que la atleta Simona Halep ha cerrado su ciclo en el deporte. Ahora seré una persona normal, como todas las demás», afirma.

Su retirada llegó después de unos años especialmente complicados. Su carrera sufrió un duro golpe tras el positivo por roxadustat detectado después del US Open de 2022, por el que fue sancionada cuatro años. Pero Simona Halep defendió desde el principio que la sustancia había llegado a su organismo a través de un suplemento contaminado y recurrió la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El TAS terminó reduciendo la sanción a nueve meses, lo que permitió a la tenista regresar a la competición después de 568 días alejada de las pistas.

Sin embargo, el regreso no fue sencillo. La rumana tuvo dificultades para recuperar el nivel que había mostrado antes de su suspensión y finalmente decidió poner fin a su trayectoria profesional en 2025. Ahora, lejos de los torneos y de la exigencia del circuito, Simona Halep parece tener claras sus prioridades. La ex número uno mundial quiere centrarse en su vida personal y en el futuro que pretende construir lejos de la presión mediática que ha acompañado prácticamente toda su carrera.

La rumana también mantiene una relación sentimental con el empresario Dorin Mateiu, con quien comparte actualmente esta nueva etapa, y ha reconocido públicamente su deseo de formar una familia, una posibilidad que encaja con ese cambio de prioridades que está experimentando desde su retirada. Su mensaje es claro. La tenista que llegó a lo más alto del ranking mundial y conquistó dos Grand Slam ya pertenece al pasado.