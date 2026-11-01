La Guardia Civil rescata con un lazo de captura a un zorro a punto de ahogarse atrapado en una balsa de riego en Alicante

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil han sacado a un zorro de una balsa de riego en Guardamar del Segura. Este municipio pertenece a la Vega Baja, en el sur de Alicante. El animal tenía grandes dificultades para salir del agua por sus propios medios.

La Guardia Civil ha difundido el rescate con un vídeo del agente que sujeta el lazo desde el borde del embalse. El cuerpo ha reclamado también que estas balsas tengan salidas para la fauna silvestre.

La Guardia Civil saca con un lazo al zorro atrapado en la balsa de riego

El aviso llegó al Centro Operativo de Servicios (COS), la sala que gestiona las alertas de la Guardia Civil. Sus operadores pidieron la presencia de una patrulla del SEPRONA, la unidad especializada en fauna y medio ambiente.

En el lugar ya estaba un agente de la Policía Local, mientras otro esperaba en la carretera principal para guiar a los bomberos hasta la balsa. Al llegar, los guardias del SEPRONA confirmaron que el zorro era un ejemplar salvaje y que no podía salir del embalse.

Uno de los agentes lo sacó con un lazo de captura de perros de dotación oficial. Esta herramienta, una vara larga con un aro ajustable en la punta, sujeta al animal sin que el guardia acerque las manos. La Guardia Civil describe la maniobra como laboriosa y hecha con especial precaución.

Al terminar, los agentes comprobaron que el zorro no tenía daños y lo devolvieron a su medio natural. Esta especie pertenece a la familia de los cánidos, como el perro, y por eso el mismo lazo sirve con ella.

Por qué es tan difícil para un zorro atrapado salir de una balsa de riego

Un animal que cae en una balsa de riego necesita un punto de apoyo para trepar, igual que un bañista necesita la escalerilla para salir de una piscina. Tras este rescate, la Guardia Civil ha recordado la importancia de que estas estructuras cuenten con rampas de escape o con elementos que faciliten el ascenso por las paredes.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya tiene en cuenta este problema al planificar los regadíos. Sus directrices técnicas para las obras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dedican un apartado a reducir el riesgo para la fauna en las balsas de riego. El ministerio actualizó ese documento en octubre de 2023.

También hay que señalar que una rampa, aunque es una medida efectiva, no siempre evita el ahogamiento. En un informe de seguimiento de 2017, Red Eléctrica de España recoge el caso de un águila perdicera ahogada en una balsa de riego. La Generalitat Valenciana había instalado allí una rampa de madera. El ave formaba parte de una de las parejas a las que seguía un proyecto de conservación de la especie.

Qué hacer al ver un animal atrapado en una balsa de riego

En la Sierra de Espadán, en Castellón, el Servicio de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana inventarió medio millar de balsas de riego. Todas estaban dentro de las casi treinta mil hectáreas que recorrían doce águilas perdiceras. El investigador Pascual López López, de la Universidad de Valencia, contó en 2016 que el servicio y el personal del parque natural habían empezado a localizar las más peligrosas.

Las medidas consistían en rampas de salida y flotadores, dos sistemas que ofrecen al animal un apoyo firme para salir del agua. La Generalitat colocó además carteles que explicaban el problema a quien pasaba por la zona. A principios de septiembre de aquel año, sus técnicos ya habían revisado unas 250 balsas.

Hoy, quien vea un animal atrapado en una balsa de riego puede avisar al 062, el teléfono de la Guardia Civil, o al 112, el número de emergencias.