El presidente del Cabildo de El Hierro y candidato al Senado, Alpidio Armas, ha viajado a Venezuela para reunirse con la comunidad herreña residente en Caracas en plena jornada de movilización de vecinos de la isla contra la inmigración ilegal. Armas ha difundido dos vídeos invitando a sus paisanos en el país sudamericano a participar en un encuentro este sábado 21 de noviembre, mientras en El Hierro se celebraba una protesta para denunciar la presión migratoria y reclamar soluciones ante la situación que atraviesa la isla.

Los mensajes, publicados en la página de Facebook ELHIERRODENUNCIA, muestran al dirigente socialista haciendo un llamamiento a los herreños que viven en Venezuela para acudir a un encuentro organizado en Caracas entre las 9:00 y las 12:00 horas, en el restaurante Pollera El Carretón, situado en la avenida Teresa de la Parra, en la avenida principal de Santa Mónica.

Armas, que se presenta también como candidato al Senado, apela en sus vídeos al vínculo con los emigrantes herreños y reivindica la labor desarrollada por el Cabildo con la comunidad que reside en Venezuela. Entre las iniciativas que destaca se encuentran las ayudas para prestaciones médicas, los convenios con la Fundación España Salud y el respaldo a proyectos como la adquisición de la quinta para la Asociación Garoé.

El presidente insular también recuerda que este año se ha anunciado la ampliación de las ayudas del Cabildo para que puedan beneficiar a todos los herreños residentes en Venezuela, independientemente de su edad. Una política que, según explica en sus mensajes, pretende mantener y ampliar, para lo que considera fundamental escuchar las necesidades de los ciudadanos de El Hierro que viven ahora en la ciudad latinoamericana.

En uno de los vídeos, Armas asegura que le habría gustado visitar también el interior de Venezuela, aunque afirma que las circunstancias vividas durante este año se lo han impedido, y promete hacerlo próximamente. «Quiero que sepan que El Hierro está con ustedes; la distancia no cambia ese compromiso», señala en su mensaje.

La visita se produce en un momento especialmente delicado para la isla, marcado por la llegada constante de inmigrantes a sus costas y por el malestar de parte de la población, que este sábado ha salido a la calle para protestar contra la inmigración ilegal y reclamar mayor atención de las administraciones. La ausencia del presidente del Cabildo en esta movilización contrasta con su presencia en Caracas para reunirse con la comunidad herreña en la capital de Venezuela.

En el segundo vídeo, Armas insiste en que su objetivo es reencontrarse con los herreños en Venezuela, compartir un rato con ellos y seguir trabajando para mejorar sus condiciones de vida. Además, anuncia que estará acompañado por Juan Rafael Zamora y José Francisco Armas, a quienes presenta como conocedores de Venezuela y de la comunidad isleña.