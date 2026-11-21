Cerca de un centenar de vecinos de El Hierro se han manifestado este viernes ante la Delegación del Gobierno en Valverde para protestar contra la llegada de inmigrantes ilegales que vive la isla y denunciar la falta de respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ante la llegada continuada de cayucos. Los manifestantes han coreado consignas como «Canarias no se vende, Canarias se defiende», en una movilización en la que han expresado su hartazgo por la situación que atraviesa especialmente La Restinga.

Los residentes han reclamado una solución estructural y han mostrado su indignación por la presión que, aseguran, soporta una población pequeña y con recursos limitados. «Venimos a defender el pueblo de La Restinga, la isla entera, las Islas Canarias y España», ha señalado una de las asistentes a la protesta, que ha criticado la ausencia del presidente del Gobierno. «Ayer vino Feijóo, pero Sánchez ni está ni se le espera; él aquí no viene», ha lamentado.

Durante la manifestación, algunos vecinos han denunciado las condiciones en las que se encontraba el entorno portuario debido a la presencia de inmigrantes llegados en pateras. «Estamos llenos de ratas y de piojos», ha afirmado un manifestante, que ha asegurado que los residentes se han visto obligados a quejarse reiteradamente para reclamar mejoras.

Las críticas también se han dirigido contra el presidente del Cabildo, al que algunos asistentes reprochan que no haya acudido a la movilización pese a que, según una de las vecinas, se había comprometido a estar presente. La manifestante ha censurado que se encuentre en Venezuela y ha considerado que «debería haber acompañado a los residentes de El Hierro en sus reivindicaciones».

Los convocantes han defendido que la protesta no busca únicamente denunciar la llegada de inmigrantes, sino exigir una respuesta política ante una situación que consideran insostenible. «Nos hemos organizado porque no podemos permanecer indiferentes», han trasladado, señalando la presión sobre los recursos públicos y la falta de soluciones estructurales. «Estamos aquí para defender nuestro territorio, nuestra convivencia, nuestra seguridad y nuestro futuro», han reivindicado.

Otra vecina ha insistido en que la movilización pretende defender especialmente a La Restinga, donde, asegura, la situación dista mucho de la normalidad. «No queremos más recursos, sino una solución clara ante lo que está pasando», ha afirmado, extendiendo sus reclamaciones al conjunto de la isla.