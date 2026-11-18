El Hierro se ha convertido en el epicentro de una nueva oleada de llegadas de inmigrantes en Canarias. La pequeña isla, con apenas 12.000 habitantes, ha recibido miles de ilegales en apenas unos días, en una sucesión de llegadas de cayucos que ha puesto al límite sus recursos de acogida y atención. La presión se ha disparado especialmente durante el pasado fin de semana, cuando las embarcaciones se sucedieron sin apenas tregua. Entre el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre, más de 3.500 personas llegaron a sus costas.

El sábado 14 fue una de las jornadas más intensas que se recuerdan en la isla, con doce cayucos y 1.235 personas. El domingo 15 volvieron a superarse las mil llegadas, con otros siete cayucos que transportaban a 1.261 inmigrantes. Dos de aquellas embarcaciones, con 324 ocupantes, desembarcaron en el puerto de La Estaca, en Valverde, el principal puerto comercial de El Hierro. El lunes todavía llegaron otros 246 inmigrantes en dos nuevas embarcaciones.

Con este escenario, OKDIARIO se ha desplazado hasta El Hierro para comprobar sobre el terreno cómo está viviendo la isla esta nueva oleada de inmigrantes. Y la primera imagen que deja el recorrido por algunos de los puntos clave de la crisis es la de un territorio que es incapaz de responder a la magnitud de las llegadas.

Un puerto con una única patrullera

La primera parada ha sido el puerto de La Estaca. Allí, donde el domingo desembarcaron dos de los cayucos que alcanzaron la isla, OKDIARIO ha podido comprobar durante su visita la escasa presencia de medios de vigilancia en las instalaciones portuarias. En el momento de la visita, tan solo una patrullera de la Guardia Civil se encontraba en la zona.

Una imagen que contrasta con la magnitud de la situación que atraviesa El Hierro. Miles de personas han llegado en apenas unos días y el principal puerto de la isla ofrece una estampa que llama poderosamente la atención: una única embarcación de la Guardia Civil vigilando las instalaciones en el momento en el que este periódico ha estado allí.

Un centro de acogida al límite

La siguiente parada ha sido el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde se concentra buena parte de la atención a los inmigrantes que llegan a la isla. Allí, la imagen que ha podido observar este periódico es la de unas instalaciones completamente desbordadas por la acumulación de personas.

El centro se encuentra a rebosar. La llegada continuada de embarcaciones ha provocado que sus instalaciones tengan que absorber un volumen de personas extraordinario para las dimensiones de una isla como El Hierro. Durante la visita, OKDIARIO ha podido observar a numerosos inmigrantes utilizando sus teléfonos móviles, realizando llamadas y enviando mensajes. Algunos de ellos manejaban terminales de última generación mientras permanecían en las instalaciones del centro.

Los cayucos, camino del punto limpio

Pero una de las imágenes más llamativas de esta primera jornada de cobertura se ha producido en los alrededores del propio centro de acogida. Allí, OKDIARIO ha localizado dos de las embarcaciones utilizadas para alcanzar las costas de El Hierro. Se trata de dos cayucos de grandes dimensiones, de entre 20 y 25 metros de longitud, que habían sido trasladados a la zona después de las últimas llegadas.

Alrededor de las 19:30 horas, una de las embarcaciones ha sido retirada mediante un tráiler de grandes dimensiones, similar a los que se utilizan para transportar vehículos, con destino al punto limpio de la isla. La escena resulta especialmente llamativa: uno de los cayucos que ha servido para trasladar a decenas de inmigrantes a través del océano recorre ahora las carreteras de El Hierro sobre un vehículo de transporte, como si se tratara de cualquier otra mercancía.

El Hierro vive así una situación extraordinaria. Una isla pequeña, con recursos limitados y que, en apenas unos días, ha tenido que hacer frente a miles de llegadas. Desde el puerto de La Estaca hasta el centro de acogida, pasando por las carreteras por las que se retiran las embarcaciones, la crisis migratoria se hace visible en cada rincón.

Esta primera jornada sobre el terreno permite comprobar que detrás de las cifras hay una realidad que va mucho más allá de los balances oficiales de llegadas y rescates. La acumulación de personas, la saturación de las instalaciones y las imágenes de los cayucos retirados de las inmediaciones del CATE dibujan el retrato de una isla que vuelve a estar en primera línea de las rutas de inmigración ilegal hacia territorio español.