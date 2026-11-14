Salvamento Marítimo rescata a alrededor de 830 inmigrantes en Canarias en menos de 24 horas

Salvamento Marítimo ha rescatado a alrededor de 834 inmigrantes en Canarias en menos de 24 horas. Desde la madrugada de este sábado, los equipos de rescate han localizado al menos nueve embarcaciones de forma escalonada, siendo El Hierro la isla que ha registrado un mayor flujo de llegadas en los últimos días.

Al menos 203 inmigrantes a bordo de un cayuco fueron rescatados por Salvamento Marítimo con la embarcación Guardamar Urania a 100 millas al sur de la isla de El Hierro. Tras recibir el primer aviso durante la madrugada de este sábado, los ocupantes fueron desembarcados en el puerto de Arguineguín.

Por otra parte, se coordinó la asistencia a 581 inmigrantes que viajaban repartidos en siete cayucos y que arribaron a La Restinga (El Hierro). Asimismo, en Los Cristianos (Tenerife) fueron rescatadas otras 50 personas.

En la jornada del viernes fueron interceptados al menos seis cayucos en los que viajaban más de 700 inmigrantes. Hasta ese momento, se calculaba que alrededor de 8.000 personas habían llegado a las costas canarias de forma irregular, en lo que va de mes, lo que mantiene al Gobierno canario en alerta. La mayoría de las embarcaciones han zarpado desde Senegal y Guinea Conakri.

El Hierro, el punto de llegada de la ola migratoria

El Hierro se ha convertido en los últimos días en el punto de llegada principal de las embarcaciones que traen desde África a cientos de inmigrantes. En lo que va de noviembre, la isla ha recibido al menos 81 cayucos, lo que representa una media de unos seis al día.

Al menos 317 personas permanecen en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Hierro, según las cifras de este sábado, aunque el goteo de embarcaciones continúa de forma incesante. Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que este domingo visitará el puerto de La Restinga para conocer de primera mano la situación actual de la isla.