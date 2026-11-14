Salvamento Marítimo rescata a alrededor de 830 inmigrantes en Canarias en menos de 24 horas
El Hierro ha recibido al menos 81 cayucos en lo que va de noviembre, lo que representa una media de unos seis al día
Salvamento Marítimo ha rescatado a alrededor de 834 inmigrantes en Canarias en menos de 24 horas. Desde la madrugada de este sábado, los equipos de rescate han localizado al menos nueve embarcaciones de forma escalonada, siendo El Hierro la isla que ha registrado un mayor flujo de llegadas en los últimos días.
En la jornada del viernes fueron interceptados al menos seis cayucos en los que viajaban más de 700 inmigrantes. Hasta ese momento, se calculaba que alrededor de 8.000 personas habían llegado a las costas canarias de forma irregular, en lo que va de mes, lo que mantiene al Gobierno canario en alerta. La mayoría de las embarcaciones han zarpado desde Senegal y Guinea Conakri.
El Hierro, el punto de llegada de la ola migratoria
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