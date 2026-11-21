El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29-N, Alberto Núñez Feijóo, evitará el choque con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en el debate a cuatro del próximo jueves 26 de noviembre y centrará su estrategia en seguir retratando al jefe socialista del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que vapuleó en el cara a cara del pasado jueves.

Fuentes de Génova avanzan que «nosotros somos la alternativa a Sánchez, vamos a debatir con Sánchez y a presentar propuestas de futuro para España». De esta forma, las mismas fuentes no auguran grandes cambios con respecto a «la misma estrategia que hemos llevado al cara a cara, haciendo oposición al Gobierno saliente y exponiendo medidas de cambio en cada uno de los bloques», sostienen.

En concreto, los cinco bloques abordados el jueves serán los mismos del debate a cuatro de la próxima semana, tal y como han consensuado los partidos y acordado con la Academia de Televisión, encargada de la organización. Estos cinco temas son vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior. La estructura del debate, con el minuto de oro o final, tampoco será modificada.

Sobre el orden de tratamiento de estos temas, fuentes del PP revelan que el PSOE quiso en todo momento que el bloque de la corrupción se abordara en el tramo final del cara a cara, para que Sánchez asumiera así un menor desgaste, pero el equipo negociador de Feijóo, con el secretario general, Miguel Tellado, al frente, se opuso de plano a ello.

En este contexto, después de que Sánchez insistiera en el debate del jueves en acusar a Feijóo de «pactar con la ultraderecha española», en el PP no temen en absoluto que el líder socialista recurra a este «mantra». Los pactos sellados con Vox tras las últimas elecciones en comunidades como Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía son fruto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, defienden los populares. Unos acuerdos que han traído «estabilidad», añaden.

Y sobre la principal novedad del próximo debate a cuatro —será la primera vez que Feijóo comparta escenario con Abascal en un formato de estas características—, las fuentes del PP insisten en que el discurso de su candidato se centrará en «poner a Sánchez frente al espejo de su corrupción y de su mala gestión».

Un «Gobierno descompuesto»

Ante la presencia también en este debate de los socios comunistas de Sánchez en el Ejecutivo de coalición, que estarán representados por Ada Colau, de Frente Amplio, las fuentes de Génova apuntan que el próximo jueves «se verá un Gobierno descompuesto, incapaz de asumir responsabilidades, sin respuestas».

Frente a ello, contraponen, los españoles encontrarán un Feijóo que mantendrá su «tono presidencial», el mismo que mostró en el cara a cara. Con un mensaje, además, inciden las fuentes, que continuará siendo «propositivo». «Sin pasarle ni una a Sánchez, pero ofreciendo propuestas permanentemente», resumen.

«Esa es la campaña que queremos hacer. Porque la indignación está muy bien, pero el futuro de España se construye sobre propuestas, sobre las medidas que proponga y lleve a cabo el próximo Gobierno de España. No apelamos a que los ciudadanos voten solo desde la indignación, sino también desde la razón, desde el conocimiento de las propuestas de cada cual», subrayan las fuentes populares.

«Ha sido muy difícil introducir propuestas en la política española durante toda esta legislatura por la crispación promovida desde el propio Gobierno de Sánchez y por los sucesivos escándalos de corrupción», lamentan.

«Sin ningún complejo»

«Nosotros no hacemos campaña mirando de reojo a la izquierda ni a la derecha, a nadie. Somos el primer partido de España, y sin ningún tipo de complejo, hacemos política, hacemos oposición, presentamos propuestas y nos sentimos tremendamente orgullosos de nuestro candidato», remarcan las fuentes.

«Nos presentamos como un partido de Estado, un partido claramente institucional, un partido de Gobierno, y tener a los presidentes autonómicos del partido, en su mayoría presidentes de gobiernos autonómicos, haciendo campaña en favor de Feijóo, es la mejor demostración de que la gestión es la seña de identidad del proyecto del PP sobre el resto de opciones. Sánchez no puede hablar de gestión, puede bailar y montar numeritos. Nosotros estamos hablando de resolver los problemas de la gente», destacan.

Asimismo, las fuentes citadas ponen de relieve la motivación con la que Feijóo encara ya el próximo debate a cuatro. De hecho, señalan que nada más acabar el cara a cara con Sánchez, Feijóo «no tardó ni un minuto» en hablar de esa siguiente contienda a sus asesores, en concreto, sobre cómo ordenar la documentación para la misma. También se refirió a ello en el vehículo de regreso desde el plató de la Academia de Televisión, en Tres Cantos, hasta la sede nacional del partido en la calle Génova de la capital. «Es su forma de afrontar estos retos», apostillan tales fuentes.